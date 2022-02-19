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Реальные животные, которые выглядят как чудовища из фильмов ужасов

Реальные животные, которые выглядят как чудовища из фильмов ужасов (11 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Реальные животные   в мире   животные   природа   фото   чудовища из фильмов ужасов   
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Эти животные выглядят как фантасмагорические создания, которые сошли со страниц книг ужасов и бестиария.

Монстры – фантастические существа, воплотившиеся в нашем мире благодаря бурной фантазии разных народов мира. Их огромные клыки, острейшие зубы и хищный взгляд способны напугать кого угодно, но ненадолго, ведь чудовищ не бывает.


Сибирская кабарга, несмотря на свой угрожающий вид, питается только растительной пищей

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Удивительный нос звездчатого крота позволяет улавливать запахи даже под водой

Акула-гоблин — древнейшее существо, считавшееся вымершим

Пурпурная лягушка большую часть жизни находится под землёй


Рыба-дракон обитает на глубине более двух тысяч метров

Бразильская цикада имеет необычный, инопланетный вид

Ликой или кот-оборотень появился в природе вследствие природной мутации

Японский краб-паук — крупнейшее членистоногое в океане

Ежедневно калифорнийский кондор пролетает сотни километров в поисках добычи

Колючий дьявол или молох обитает в пустыне

К счастью, внешность часто бывает обманчива. Большинство животных даже при наличии недружелюбного и откровенно пугающего вида не представляет угрозы для человека.

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Метки: Реальные животные   в мире   животные   природа   фото   чудовища из фильмов ужасов   
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