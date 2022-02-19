Реальные животные, которые выглядят как чудовища из фильмов ужасов

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Эти животные выглядят как фантасмагорические создания, которые сошли со страниц книг ужасов и бестиария.
Монстры – фантастические существа, воплотившиеся в нашем мире благодаря бурной фантазии разных народов мира. Их огромные клыки, острейшие зубы и хищный взгляд способны напугать кого угодно, но ненадолго, ведь чудовищ не бывает.
Сибирская кабарга, несмотря на свой угрожающий вид, питается только растительной пищей
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Удивительный нос звездчатого крота позволяет улавливать запахи даже под водой
Акула-гоблин — древнейшее существо, считавшееся вымершим
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Рыба-дракон обитает на глубине более двух тысяч метров
Бразильская цикада имеет необычный, инопланетный вид
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Ежедневно калифорнийский кондор пролетает сотни километров в поисках добычи
Колючий дьявол или молох обитает в пустыне
К счастью, внешность часто бывает обманчива. Большинство животных даже при наличии недружелюбного и откровенно пугающего вида не представляет угрозы для человека.
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