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Чудо Кувейта: морской город Сабах Аль Ахмад

Чудо Кувейта: морской город Сабах Аль Ахмад (12 фото)

Автор:
28 марта 2022 08:20
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Мегапроекты Кувейта   Сабах Аль Ахмад   кувейт   мегапроекты   мегапроекты Азии   новые города   
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В 2016 году на побережье Кувейта был открыт один из самых необычных городов планеты. Кувейт создал малоэтажный город с искусственной прибрежной полосой в безжизненной части страны. Морской город расположен на бывших солончаках и безжизненной части пустыни.
Данный город в Хиране (Кувейт) отличается от прочих протяжённостью искусственных каналов. Их длина превышает 200 км искусственной береговой линии. В настоящее время город активно растёт и рассчитан на проживание около 250 000 человек. К проектированию города были привлечены специалисты из университетов ведущих университетов планеты.
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Первая фаза проекта была завершена уже в 2004 году.
Впервые идея создания подобного города в Кувейте появилась в 1986 году.
В девяностых годах строительство города отложили из-за ввода в страну иракских войск. Попытка создания города повторилась в 2003 году. Но началось вторжение коалиционных войск при участии США.

Чуть позже специально для нового города построились сложный лабиринт водных каналов, который наполнялся водами из Персидского залива.
В результате построили пристани мирового класса. Имеется 4 крупных пристани для яхт, а также 2710 морских причалов, способных принимать суда длиной до 40 метров. Часть побережья усажена молодыми мангровыми деревьями, а также другими солеустойчивыми растениями. Планируется со временем озеленить всю береговую линию города.

Точная стоимость проекта пока не раскрывается.
Для асфальтирования использовали особый асфальт, устойчивый к высоким температурам.

В городе производится постоянный мониторинг качества воды в заливе.

В городе трудится чуть более 2000 специалистов, приглашённых из 20 стран.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мегапроекты Кувейта   Сабах Аль Ахмад   кувейт   мегапроекты   мегапроекты Азии   новые города   
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4  комментария
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Женя Полчаса назад
Без церкуляции воды каналы превратиться в болото с соответствующим запахом.
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0
Игорь 2 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо..
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22k
Влад 24 минуты назад
Вроде все шикарно, но зелени все равно нет. Я как-то без зелени не очень воспринимаю.
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23k
Андрей Иванов Полчаса назад
Кончатся нефтяные сверхдоходы и городу пипец
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