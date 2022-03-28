Чудо Кувейта: морской город Сабах Аль Ахмад

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В 2016 году на побережье Кувейта был открыт один из самых необычных городов планеты. Кувейт создал малоэтажный город с искусственной прибрежной полосой в безжизненной части страны. Морской город расположен на бывших солончаках и безжизненной части пустыни.
Данный город в Хиране (Кувейт) отличается от прочих протяжённостью искусственных каналов. Их длина превышает 200 км искусственной береговой линии. В настоящее время город активно растёт и рассчитан на проживание около 250 000 человек. К проектированию города были привлечены специалисты из университетов ведущих университетов планеты.
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Первая фаза проекта была завершена уже в 2004 году.
Впервые идея создания подобного города в Кувейте появилась в 1986 году.
В девяностых годах строительство города отложили из-за ввода в страну иракских войск. Попытка создания города повторилась в 2003 году. Но началось вторжение коалиционных войск при участии США.
Чуть позже специально для нового города построились сложный лабиринт водных каналов, который наполнялся водами из Персидского залива.
Чуть позже специально для нового города построились сложный лабиринт водных каналов, который наполнялся водами из Персидского залива.
В результате построили пристани мирового класса. Имеется 4 крупных пристани для яхт, а также 2710 морских причалов, способных принимать суда длиной до 40 метров. Часть побережья усажена молодыми мангровыми деревьями, а также другими солеустойчивыми растениями. Планируется со временем озеленить всю береговую линию города.
Точная стоимость проекта пока не раскрывается.
Точная стоимость проекта пока не раскрывается.
Для асфальтирования использовали особый асфальт, устойчивый к высоким температурам.
В городе производится постоянный мониторинг качества воды в заливе.
В городе трудится чуть более 2000 специалистов, приглашённых из 20 стран.
В городе производится постоянный мониторинг качества воды в заливе.
В городе трудится чуть более 2000 специалистов, приглашённых из 20 стран.
Источник:
АНТИФИШКИ
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