Чудо Кувейта: морской город Сабах Аль Ахмад

Данный город в Хиране (Кувейт) отличается от прочих протяжённостью искусственных каналов. Их длина превышает 200 км искусственной береговой линии. В настоящее время город активно растёт и рассчитан на проживание около 250 000 человек. К проектированию города были привлечены специалисты из университетов ведущих университетов планеты.