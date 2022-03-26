5 метров над уровнем моря: искусственный остров-аэропорт Японии

Ещё в 1960-х годах, когда регион Кансай быстро терял торговлю с Токио, проектировщики предложили построить новый аэропорт рядом Кобе и Осакой. Но места найти не получалось из-за чрезвычайно плотной застройки местности. Местные жители уже устраивали протесты и митинги из-за высокого уровня шума.



Проектировщики предложили посреди залива насыпать искусственный остров 4 км длиной и 1 км шириной. Это сооружение должно было выдержать тайфуны, сильные землетрясения и даже цунами.



Строительство началось в 1987 году с возведения гигантской стены, составленной из 48 000 бетонных блоков и каменных глыб. Стена была завершена к 1989 году. Она определила контуры острова. Для трамбовки 21 000 000 кубометров грунта на морском дне потребовалась специальная техника, 10 тысяч рабочих, а также 80 судов. К 1990 году был завершён мост длиной в 3 километра, который соединял искусственный остров с городком Ринку — пригородом Осаки.



Остров специально был спроектирован таким образом, чтобы постепенно погружаться в море по мере оседания и уплотнения грунта, однако на сегодняшний день просадка острова превысила запланированную на 80 мм. Считается, что данный проект стал самым дорогим гражданским проектом Японии. Стоимость создания острова оценивают в $3 000 000 000. Мост к острову обошёлся ещё в $1 000 000 000.