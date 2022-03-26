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5 метров над уровнем моря: искусственный остров-аэропорт Японии

5 метров над уровнем моря: искусственный остров-аэропорт Японии (7 фото)

Автор:
26 марта 2022 11:50
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Международный аэропорт Кансай   Япония   аэропорты   аэропорты Японии   искусственные острова   мегапроекты   мегапроекты Азии   
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Если и есть страна, которая может посоперничать с Нидерландами в борьбе с морем, то это точно Япония. Нидерланды отвоёвывают место у моря при помощи дамб, а Япония идёт другим путём – она строит гигантские острова. В данном случае речь пойдёт об одном из мегапроектов страны – аэропорте Кансай, возведённом на искусственном острове.
Одним из главных транспортных узлов страны стал аэропорт, построенные на искусственном острове Канкудзима. Остров возвели в заливе Осака. В настоящее время аэропорт обслуживает города Осака, Кобе и Киото.

Аэропорт был запущен 4 сентября 1994 года. Цель у нового аэропорта была одна – разгрузить аэропорт Итами (первоначальный международный аэропорт Осаки). Для проектировки нового аэропорта привлекли специалистов не только из Японии. Например, архитектором аэропорта стал итальянский специалист Ренцо Пиано.

5 лет назад аэропорт обслуживал чуть более 25 млн пассажиров в год. Это позволило включить аэропорт Кансай в тридцатку самых загруженных аэропортов планеты.

В 2020-м году аэропорт Кансай получил награду в номинации "лучший персонал аэропорта Азии", также Кансай считается самым лучшим аэропортом по доставке багажа.
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История создания аэропорта

Ещё в 1960-х годах, когда регион Кансай быстро терял торговлю с Токио, проектировщики предложили построить новый аэропорт рядом Кобе и Осакой. Но места найти не получалось из-за чрезвычайно плотной застройки местности. Местные жители уже устраивали протесты и митинги из-за высокого уровня шума.

Проектировщики предложили посреди залива насыпать искусственный остров 4 км длиной и 1 км шириной. Это сооружение должно было выдержать тайфуны, сильные землетрясения и даже цунами.

Строительство началось в 1987 году с возведения гигантской стены, составленной из 48 000 бетонных блоков и каменных глыб. Стена была завершена к 1989 году. Она определила контуры острова. Для трамбовки 21 000 000 кубометров грунта на морском дне потребовалась специальная техника, 10 тысяч рабочих, а также 80 судов. К 1990 году был завершён мост длиной в 3 километра, который соединял искусственный остров с городком Ринку — пригородом Осаки.

Остров специально был спроектирован таким образом, чтобы постепенно погружаться в море по мере оседания и уплотнения грунта, однако на сегодняшний день просадка острова превысила запланированную на 80 мм. Считается, что данный проект стал самым дорогим гражданским проектом Японии. Стоимость создания острова оценивают в $3 000 000 000. Мост к острову обошёлся ещё в $1 000 000 000.

Безопасность аэропорта

Конструкторы спроектировали аэропорт таким образом, чтобы строения выдержали не только сильные землетрясения, но и тайфуны.
Кстати, аэропорт успешно выстоял во время землетрясения силой 7 баллов, случившегося 17 января 1995 года.

В 1998 году строение успешно противостояло разрушительному тайфуну. Из-за особенностей конструкции строение выдержало порывы ветра, достигавшие 200 км/ч.

Занимательный факт

Завершение строительства искусственного острова увеличило площадь префектуры Осака ровно настолько, чтобы она больше не была самой маленькой префектурой в Японии (префектура Кагава теперь самая маленькая).

Сколько стоит проект?

По состоянию на 2008 год общая стоимость аэропорта Кансай составляла 20 миллиардов долларов, включая рекультивацию земель, две взлетно-посадочные полосы, терминалы и объекты. Первоначально большая часть дополнительных расходов была связана с затоплением острова, ожидаемым из-за мягких грунтов залива Осака.

Сообщение с "большой Японией"

В настоящее время действует автомобильное сообщение, построена железная дорога. А с июля 2007 года действует регулярное паромное сообщение.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Международный аэропорт Кансай   Япония   аэропорты   аэропорты Японии   искусственные острова   мегапроекты   мегапроекты Азии   
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Hugo_RnD Час назад
ага. а ещё этот аэропортовый остров с завидным постоянствои погружается и там очень сложные инженерные решения по постоянному поддомкрачиванию ВПП огромным количеством гидравлических домкратов (понятно, соответственного размера) - была целая передача об этом и о том, что возможности домкратов ограничиваются обозримым будущим и сейчас пытаются найти решение этой проблеме...
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Сергей 16 минут назад
Вот кому надо отдать нашу мусорную реформу, они ещё выстроят остров размерами как австралия.
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