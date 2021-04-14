Кенийская "кремниевая саванна": в Африке возводят крупнейший технополис

В графстве Мачакос выделели 2000 Га под строительство африканской "кремниевой саванны".

Стоимость строительства оценили в 1,2 млн кенийских шиллингов.

Конза будет представлять собой научно-производственный технопарк. Он будет иметь на своей территории университетский городок, школы, больницы, производственные мощности. Власти уже ведут переговоры по привлечению в технополис IT-гигантов. Также создаётся законодательная база, ориентированная под высокотехнологичные компании.

Конза – это "умный город", в нём будут заложены самые передовые стандарты безопасности.

Дата ввода в эксплуатацию: 2030 год.

Технополисом Конза уже заинтересовались следующие технологические гиганты: Huawei, Cisco, IBM, Microsoft.

Считается, что Конза даст стране 200 000 новых рабочих мест.