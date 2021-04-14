Кенийская "кремниевая саванна": в Африке возводят крупнейший технополис

В 64 км к югу от столицы страны правительство возводит новую столицу... Технологическую. Проект получил название Конза Технополис.
Город Конза будет расположен между Найроби и крупнейшем портом страны (Момбаса).
В графстве Мачакос выделели 2000 Га под строительство африканской "кремниевой саванны".
Стоимость строительства оценили в 1,2 млн кенийских шиллингов.
Конза будет представлять собой научно-производственный технопарк. Он будет иметь на своей территории университетский городок, школы, больницы, производственные мощности. Власти уже ведут переговоры по привлечению в технополис IT-гигантов. Также создаётся законодательная база, ориентированная под высокотехнологичные компании.
Конза – это "умный город", в нём будут заложены самые передовые стандарты безопасности.
Дата ввода в эксплуатацию: 2030 год.
Технополисом Конза уже заинтересовались следующие технологические гиганты: Huawei, Cisco, IBM, Microsoft.
Считается, что Конза даст стране 200 000 новых рабочих мест.
Вот так выглядит строительная площадка из космоса
Координаты технополиса: 1.689°S 37.185°E
Как вы считаете, удастся ли Кении построить африканскую "кремниевую саванну"?
Источник:
- Саранча накрыла Кению
- Смертельная схватка: леопард победил питона в жестоком бою
- Злобный бегемот 10 минут удерживал кенийского рыбака в заложниках
- Борьба за выживание: стая львов против семейства жирафов
- Антилопа обманула смерть
Понравилось27