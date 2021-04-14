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Кенийская "кремниевая саванна": в Африке возводят крупнейший технополис

Кенийская "кремниевая саванна": в Африке возводят крупнейший технополис (9 фото)

Автор:
14 апреля 2021 11:41
Сообщество : Факты
Метки: Конза   африка   кения   мегапроекты   мегапроекты Африки   мегапроекты Кении   
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В 64 км к югу от столицы страны правительство возводит новую столицу... Технологическую. Проект получил название Конза Технополис.

Город Конза будет расположен между Найроби и крупнейшем портом страны (Момбаса).

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Метки: Конза   африка   кения   мегапроекты   мегапроекты Африки   мегапроекты Кении   
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A Час назад
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Алекс Юстасов 2 часа назад
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Никифоридис Автор поста Алекс Юстасов Час назад
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