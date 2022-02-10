Кувейт запретил голливудский фильм из-за израильской актрисы

Бывшая «Мисс Израиль», Гадот прошла обязательную двухлетнюю военную службу в ЦАХАЛ, прежде чем начать актерскую карьеру. Пользователи социальных сетей в Кувейте также раскритиковали ее слова во время обострения ситуации в 2014 году в Газе: она рассказала в интервью, что отправляет молитвы израильским солдатам, «которые рискуют своей жизнью, защищая мою страну от терроризма ХАМАС».

Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем — в отличие от своих соседей по Персидскому заливу, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые подписали мирные соглашения с еврейским государством, — и уже давно поддерживает палестинских террористов.