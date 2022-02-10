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Кувейт запретил голливудский фильм из-за израильской актрисы

Кувейт запретил голливудский фильм из-за израильской актрисы (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 11:56
Сообщество : Кино
Метки: Галь Гадот   Смерть на Ниле   Цензура   запрет   кино   кувейт   новости   политика   
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Кувейт запретил к показу новый фильм компании Disney «Смерть на Ниле», поскольку в нем снялась актриса Галь Гадот. Она не только является гражданкой Израиля, но и служила в ЦАХАЛе: кувейтские власти посчитали это неприемлемым.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Галь Гадот   Смерть на Ниле   Цензура   запрет   кино   кувейт   новости   политика   
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8  комментариев
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19k
Serg2001 2 часа назад
Галя симпатичная... )
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5k
KonstantinLeirov Полчаса назад
"что Клеопатру должна играть чернокожая североафриканка"
...а то, что, не взирая на родословную Клеопатры, древние египтяне вряд ли были маврами - это как бы ничего, по мнению блмщиков))
ЗЫ: а Галька симпотная, правда с сиськами маленькая проблема)
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27k
lem02 59 минут назад
Я бы с ней в разведку пошел...
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12k
Александр Час назад
Гадя Петрович
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8k
Тудаблин Час назад
Два года Галь Гадот отслужила в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора.
Апасна.
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