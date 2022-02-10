Кувейт запретил голливудский фильм из-за израильской актрисы

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Кувейт запретил к показу новый фильм компании Disney «Смерть на Ниле», поскольку в нем снялась актриса Галь Гадот. Она не только является гражданкой Израиля, но и служила в ЦАХАЛе: кувейтские власти посчитали это неприемлемым.
Кувейт запретит новую экранизацию романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле», потому что в нем снялась израильская актриса Галь Гадот. Как сообщает кувейтская газета «Аль-Кабас», решение о запрете фильма было якобы принято из-за возмущения в социальных сетях. Представитель правительства заявил, что не допустит показ в стране фильма с участием «бывшего солдата сионистской оккупационной армии».
Бывшая «Мисс Израиль», Гадот прошла обязательную двухлетнюю военную службу в ЦАХАЛ, прежде чем начать актерскую карьеру. Пользователи социальных сетей в Кувейте также раскритиковали ее слова во время обострения ситуации в 2014 году в Газе: она рассказала в интервью, что отправляет молитвы израильским солдатам, «которые рискуют своей жизнью, защищая мою страну от терроризма ХАМАС».
Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем — в отличие от своих соседей по Персидскому заливу, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые подписали мирные соглашения с еврейским государством, — и уже давно поддерживает палестинских террористов.
Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем — в отличие от своих соседей по Персидскому заливу, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые подписали мирные соглашения с еврейским государством, — и уже давно поддерживает палестинских террористов.
Гадот прославилась, сыграв главную роль в голливудском блокбастере 2017 года «Чудо-женщина», который также был запрещен в некоторых арабских странах, включая Ливан и Катар. Она также ранее подвергалась резкой критике в социальных сетях после того, как ее пригласили на роль Клеопатры в грядущей исторической эпопее о культовой египетской царице. Кастинг вызвал возмущение пользователей социальных сетей, которые заявляли, что Клеопатру должна играть чернокожая североафриканка.
Критики утверждали, что Гадот, белая израильтянка, не должна играть Клеопатру и предлагали отдать эту роль африканской или чернокожей актрисе. Однако историки тут же поправили их: по их словам, египетская царица на самом деле был этнической гречанкой или персиянкой. Хотя она родилась в Египте, она была дочерью фараона Птолемея XII, члена македонско-греческой королевской семьи, правившей Египтом 275 лет, а это означает, что Клеопатра, скорее всего, была светлокожей.
Фильм «Смерть на Ниле» известного режиссера Кеннета Браны должен выйти в прокат уже в этом месяце.
Картина основана на одном из самых известных произведений британской писательницы Агаты Кристи, признанного мастера герметичного детектива. Фильм уже оказался в центре скандала из-за того, что сыгравший главную роль Арми Хаммер обвиняется в сексуальном насилии. После начала съемок в 2019 году уже несколько женщин выдвинули против него обвинения. Полиция Лос-Анджелеса расследует обвинения, хотя пока актеру не предъявлено никаких обвинений. Компания Disney ранее уже заявляла, что переснять сцены с участием Хаммера будет невозможно.
Картина основана на одном из самых известных произведений британской писательницы Агаты Кристи, признанного мастера герметичного детектива. Фильм уже оказался в центре скандала из-за того, что сыгравший главную роль Арми Хаммер обвиняется в сексуальном насилии. После начала съемок в 2019 году уже несколько женщин выдвинули против него обвинения. Полиция Лос-Анджелеса расследует обвинения, хотя пока актеру не предъявлено никаких обвинений. Компания Disney ранее уже заявляла, что переснять сцены с участием Хаммера будет невозможно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ЗЫ: а Галька симпотная, правда с сиськами маленькая проблема)
Апасна.