Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили

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Это лето во многих регионах России выдалось жарким, но его невозможно сравнить с тем, что происходит в Кувейте. Там температура столбика термометра уверенно держится на +54°C в тени.
Несколько дней назад там была зафиксирована самая высокая температура в мире + 70 °C. До этого рекорд в +56,7 °C был зафиксирован в прошлом году в Долине Смерти, США.
#فيديو مواطن كويتي يوثق درجة الحرارة في الكويت أمس الجمعة والتي تقترب من "الغليان": 73 درجة تحت الشمس و 54 في الظل .#الكويت— ليوان الشرقية 🇸🇦 (@LEWANALSHRQIH) July 3, 2021
المصدر مع التحية : @mekshatsharqiah
pic.twitter.com/XgE2sXS4Fc
Таким образом, нынешнее лето стало самым жарким за последние 70 лет наблюдений. При такой температуре на асфальте можно смело готовить яичницу.
قال الخبير الكويتي بالأرصاد الجوية، عادل السعدون، إن درجة الحرارة في #الكويت بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إنها وصلت إلى 70 درجة مئوية في الشمس.#الجسرة_الإخبارية pic.twitter.com/wizU9XVHAs— شبكة الجسرة الإخبارية (@aljasranews) July 6, 2021
Но хуже всего приходится бюджетным автомобилям, пластик которых просто не рассчитан на такие высокие температуры. Так что владельцы, которым не досталось места в тени, с ужасом наблюдали, как их машины просто тают под солнцем как снеговик весной.
شاهد ذوبان السيارات في الكويت— نَبِيل بِك (@NabilBeck) July 7, 2021
درجة الحرارة تجاوزت 70 درجة مئوية 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/An2pBS9omq
Власти настоятельно рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости и обновить устаревшие кондиционеры, во избежание проблем с проводкой.
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Метки: Аномальная погода жара кувейт лето машины
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1. Этот мудак замеряет поверхность, а не воздух. Как только этот вброс появился в сети, я сразу полез смотреть https://www.ventusky.com/?p=29.340;47.805;10&l=temperature-2mhttps://www.ventusky.com/?p=29.340;47.805;10&l=temperature-2m
Темпа там была 44-47 С
2. Пластик никогда не потечет ни от 70 ни от 100 . Даже совсем китайский из пластилина. В закрытом салоне, из-за отсутствия продува, может повести немного некачественный материал, но все равно он не потечет.
Как-то в гараже пытались выправить вмятый бампер, практически в упор поставили промышленную пушку и почти час ждали, чтоб хоть как-то можно было гнуть пластик, а там на выходе градусов 150 .
Сам постоянно работаю с паяльным феном, так вот - подогрев элементов с пластиком при пайке - ставлю 250 , чтоб не повредился (разъемы наушников, усб, гнезда питания и т.д.) Чтоб поправить деформированный пластик, требуется нагревать его темпой не менее 150 . Если выставить 100 и упереть в пластик любой (к примеру ноута), то можно на сутки оставить и он даже ничего не заметит. А там и толщина и состав - полное говно.
Так что не ведитесь на все эти говновбросы для желопрессников.
А вот если честно не видел что-бы пластик так тек как на фото . Высыхает все и трескается это да .....Ну а яичницу поджарить на асфальте могу каждый день, 38 C в среднем .
нет, а если температуру воздуха замерять по температуре асфальта то можно и больше найти.
Очередной вброс для раздувания истерии - пора спасать планету.