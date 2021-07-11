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Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили

Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 июля 2021 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аномальная погода   жара   кувейт   лето   машины   
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Это лето во многих регионах России выдалось жарким, но его невозможно сравнить с тем, что происходит в Кувейте. Там температура столбика термометра уверенно держится на +54°C в тени.

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Метки: Аномальная погода   жара   кувейт   лето   машины   
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19  комментариев
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Александр Поляков 2 часа назад
господь наказывает мусульманских свиней. алах это дьявол.
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4k
Свирепый Бамбр 17 секунд назад
Говновброс для бабулек у подъезда.
1. Этот мудак замеряет поверхность, а не воздух. Как только этот вброс появился в сети, я сразу полез смотреть https://www.ventusky.com/?p=29.340;47.805;10&l=temperature-2mhttps://www.ventusky.com/?p=29.340;47.805;10&l=temperature-2m
Темпа там была 44-47 С
2. Пластик никогда не потечет ни от 70 ни от 100 . Даже совсем китайский из пластилина. В закрытом салоне, из-за отсутствия продува, может повести немного некачественный материал, но все равно он не потечет.

Как-то в гараже пытались выправить вмятый бампер, практически в упор поставили промышленную пушку и почти час ждали, чтоб хоть как-то можно было гнуть пластик, а там на выходе градусов 150 .

Сам постоянно работаю с паяльным феном, так вот - подогрев элементов с пластиком при пайке - ставлю 250 , чтоб не повредился (разъемы наушников, усб, гнезда питания и т.д.) Чтоб поправить деформированный пластик, требуется нагревать его темпой не менее 150 . Если выставить 100 и упереть в пластик любой (к примеру ноута), то можно на сутки оставить и он даже ничего не заметит. А там и толщина и состав - полное говно.

Так что не ведитесь на все эти говновбросы для желопрессников.
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356
да пох 3 минуты назад
У нас было несколько дней в тени 43 C .Так у меня на козырьках в салоне весь пластик изогнулся как вытекает .А тот который внутри каркаса козырьков .Просто кусками, раскололся . (Израиль)
А вот если честно не видел что-бы пластик так тек как на фото . Высыхает все и трескается это да .....Ну а яичницу поджарить на асфальте могу каждый день, 38 C в среднем .
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20k
Андрей Иванов 6 минут назад
Плавится при 50 градусах? Совсем ку-ку? То есть торпеду с бампером бычком насквозь сразу проплавит? 50 градусов - температура строительного фена в режиме охлаждения нагревательной пластины, даже мокрую одежду задолбаешься сушить
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36k
Андрей 10 минут назад
При Саддаме такой х.ни не было.
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539k
Ева Тушенкина 19 минут назад
фейк, видела где-то, что это фотки из США, после какого-то пожара
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27k
Антон 21 минуту назад
А ведь абсолютно в такой же стране (Катаре) будет чемпионат мира по футболу в следующем году. Представляете, сколько там Кристианов Эриксонов будет?
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11k
Михалыч 24 минуты назад
Туфта. Так авто плавится только после пожара, ну или, на крайняк (1 к 100), от зеркальных фасадов.
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43k
doker Полчаса назад
Жарко в автомобиле? Купите верблюда.

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6k
кот базилий 42 минуты назад
Это от паяльной лампы, нас обманули...
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10k
gnyS i Час назад
50 градусов это обычная температура летом в Волгограде, никаких 70 градусов в кувейте
нет, а если температуру воздуха замерять по температуре асфальта то можно и больше найти.
Очередной вброс для раздувания истерии - пора спасать планету.

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9k
Максим 2 часа назад
ничего что при 70 белок бы свернулся ?
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9k
Максим 2 часа назад
какие нахер 70, какие нахер расплавленые машины.физику в школе не учили.и эти новости показывали по россисйским новостям

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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Как то я измерял на темно-синей машине температуру и было 70-80 градусов на солнце. А так плавится может при фокусировании от зеркальных вещей типа зеркальной тонировки зданий. Температура плавления пластика от 300 градусов.
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213
korney АлександрЧестный Час назад
А чего не от 500? Расскажи это тем, кто 3D-печатью занимаются.
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13k
Toxictofa 2 часа назад
А фольгированные чехлы они не додумались одеть?
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