Мегапроект Кореи – Сихвинская приливная электростанция

Электроэнергией Сихвиньской ПЭС пользуются чуть более 500 000 жителей окрестностей Ансана и Сихына.



Параллельно со строительством электростанции с обеих сторон дамбы насыпаны два искусственных острова. Острова были построены в основном для туристов и в настоящее время они стали посещаемой достопримечательностью региона.



Генератор водяной турбины, установленный в подвале приливной электростанции, вырабатывает электроэнергию, используя энергию приливов (приливов и отливов), создаваемых гравитационным притяжением Луны. Постройка приливной электростанции на озере Сихва была завершена в ноябре 2011 года и начала вырабатывать электроэнергию.



С тех пор муниципалитеты, расположенные рядом с озером Сихва (Сихын, Ансан и Хвасон), не пострадали от наводнения благодаря работе электростанции.