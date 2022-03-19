Мегапроект Кореи – Сихвинская приливная электростанция

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В 2011 году южнокорейская Daewoo Construction и австрийская корпорация VA Tech Hydro завершили постройку крупнейшей в мире ПЭС на территории Южной Кореи. По-настоящему монументальное сооружение расположено в 40 км к юго-западу от Сеула. Давайте попробуем разобраться, в чём же уникальность проекта...
Крупнейшая в мире приливная электростанция, Sihwa Lake Tidal Power Plant имеет двойное назначение. С одной стороны Сихвинская ПЭС позволяет генерировать "чистую" электроэнергию, а с другой – защищает регион от наводнений. Сихвинскую ПЭС построили в этом месте также и по той причине, что воды озера Сихва были настолько загрязнены, что местные жители называли его озером Смерти. Вплоть до 2010 года происходила очистка озера, прибрежных земель, а также внедрялся целый комплекс мер по снижению уровня загрязнений вод озера.
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Электроэнергией Сихвиньской ПЭС пользуются чуть более 500 000 жителей окрестностей Ансана и Сихына.
Параллельно со строительством электростанции с обеих сторон дамбы насыпаны два искусственных острова. Острова были построены в основном для туристов и в настоящее время они стали посещаемой достопримечательностью региона.
Генератор водяной турбины, установленный в подвале приливной электростанции, вырабатывает электроэнергию, используя энергию приливов (приливов и отливов), создаваемых гравитационным притяжением Луны. Постройка приливной электростанции на озере Сихва была завершена в ноябре 2011 года и начала вырабатывать электроэнергию.
С тех пор муниципалитеты, расположенные рядом с озером Сихва (Сихын, Ансан и Хвасон), не пострадали от наводнения благодаря работе электростанции.
Параллельно со строительством электростанции с обеих сторон дамбы насыпаны два искусственных острова. Острова были построены в основном для туристов и в настоящее время они стали посещаемой достопримечательностью региона.
Генератор водяной турбины, установленный в подвале приливной электростанции, вырабатывает электроэнергию, используя энергию приливов (приливов и отливов), создаваемых гравитационным притяжением Луны. Постройка приливной электростанции на озере Сихва была завершена в ноябре 2011 года и начала вырабатывать электроэнергию.
С тех пор муниципалитеты, расположенные рядом с озером Сихва (Сихын, Ансан и Хвасон), не пострадали от наводнения благодаря работе электростанции.
10 турбин в совокупности вырабатывают в год 550 ГВтч электроэнергии. Скорость вращения трёхлопастных турбин составляет 64,3 оборота в минуту.
Всего на данный мегапроект было потрачено чуть более 1 млрд долларов США. Стоимость возведения электростанции составила 382 млн долларов, а на строительство дамбы и искусственных островов потратили 646 млн долларов.
Длина дамбы составила 12,7 км.
В регионе помимо Сихвинской ПЭС запланировано также строительство ещё трёх ПЭС:
В бухте Инчхон 1320 МВт
В бухте Хонсу 700 МВт
В бухте Гарорим 500 МВт
Всего на данный мегапроект было потрачено чуть более 1 млрд долларов США. Стоимость возведения электростанции составила 382 млн долларов, а на строительство дамбы и искусственных островов потратили 646 млн долларов.
Длина дамбы составила 12,7 км.
В регионе помимо Сихвинской ПЭС запланировано также строительство ещё трёх ПЭС:
В бухте Инчхон 1320 МВт
В бухте Хонсу 700 МВт
В бухте Гарорим 500 МВт
Источник:
АНТИФИШКИ
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