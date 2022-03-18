Проект "Беркет Галиун". Египет поэтапно создаёт крупнейшую на планете рыбную ферму

Строительство мегапроекта началось в 2017 году. Было подписано соглашение между правительством Египта и китайской корпорацией Evergreen. Китайская корпорация обеспечила проведение проектных, изыскательских, инженерных и технических работ. Проект финансировался совместно, а строительство курировали вооружённые силы Египта (посредством Национальной компании рыболовства и аквакультуры).
В 2021 году была введена первая фаза мегафермы. Открытие состоялось 23 января 2021 года. Открывал ферму президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Ферма расположена к востоку от города Порт-Саид. После завершения первой фазы строительства, проект "Беркет Галиун" уже стал крупнейшей рыбной фермой на Ближнем Востоке. В источниках указываются разные числа, но по предварительным оценкам, данная ферма уже дала работу 10000 египтян, а более 30000 человек были вовлечены в разные логистические цепочки и смежные производства. Порт-Саид был до 2020 года глубоко депрессивным регионом, из которого уезжали люди. В 2021 году данный регион стал одним из центров внутренней миграции населения.
Гигансткий проект построен в районе озера Файруз.
В последнее десятилетие из-за быстрого роста населения Египет стал одним из крупнейших импортёров рыбы. После введения проекта "Беркет Галиун" Египет закрыл 70% всей потребности в аквакультурах. Полное введение в строй всех фаз проекта позволит стране стать крупнейшим региональным экспортёром рыбы.
В настоящее время ежегодно данная ферма производит более 6 000 тонн креветок и 13 800 тонн рыбы.
Его первая фаза включает в себя 1618,74 гектаров рыбных прудов, питомников и инкубаторов. В проект также входят заводы по упаковке рыбы, а также по производству льда и корма для рыб.
Но это не единственный проект Египта по обеспечению населения страны едой. В ближайшее время планируется построить порядка 100000 тепличных комплексов разного размера. Уже построено около 20000 тепличных комплексов.
Но вернёмся к мегапроекту "Беркет Галиун"... На ферме выращивают рыбу муса, морского окуня всех видов, тилапию, кефаль, а также все виды креветок.
Рыбопромышленный город способствовал изменению демографического состава региона и превращению его в интегрированный промышленный город.
Источник:
АНТИФИШКИ
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помнится в Ливии тоже был мегапроект связанный с водой, полтора ярда денег вроде вбухано было ... а кончилось тем что каддафи грохнули как оооочень плохого мальчика