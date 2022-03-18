Проект "Беркет Галиун". Египет поэтапно создаёт крупнейшую на планете рыбную ферму

Гигансткий проект построен в районе озера Файруз.

В последнее десятилетие из-за быстрого роста населения Египет стал одним из крупнейших импортёров рыбы. После введения проекта "Беркет Галиун" Египет закрыл 70% всей потребности в аквакультурах. Полное введение в строй всех фаз проекта позволит стране стать крупнейшим региональным экспортёром рыбы.

В настоящее время ежегодно данная ферма производит более 6 000 тонн креветок и 13 800 тонн рыбы.

Его первая фаза включает в себя 1618,74 гектаров рыбных прудов, питомников и инкубаторов. В проект также входят заводы по упаковке рыбы, а также по производству льда и корма для рыб.

Но это не единственный проект Египта по обеспечению населения страны едой. В ближайшее время планируется построить порядка 100000 тепличных комплексов разного размера. Уже построено около 20000 тепличных комплексов.