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35 неудачных детских игрушек, на которые одновременно смешно и страшно смотреть

35 неудачных детских игрушек, на которые одновременно смешно и страшно смотреть (36 фото)

Автор:
25 марта 2022 18:05
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки   Юмор   провал   смех и слёзы   страшные игрушки   
359
36

Похоже, что некоторые производители игрушек выбрали эту профессию не с целью порадовать детей, а чтобы навсегда покорёжить их психику. Иначе как еще объяснить эти странные, уродливые, а местами и откровенно жуткие шедевры? И главный вопрос: а как теперь спать по ночам?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   Юмор   провал   смех и слёзы   страшные игрушки   
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3  комментария
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−13
Thomsen 45 минут назад
Чисто конспирологически: в разработке дизайна некоторых игрушек явно принимали участие детские психологи. Чтобы гарантировать себе работу.
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15k
Nikita Полчаса назад
Когда ребёнок спросит "откуда берутся дети"
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15k
Nikita Полчаса назад

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А как Вам то, что должно быть круглым?
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