35 неудачных детских игрушек, на которые одновременно смешно и страшно смотреть

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Похоже, что некоторые производители игрушек выбрали эту профессию не с целью порадовать детей, а чтобы навсегда покорёжить их психику. Иначе как еще объяснить эти странные, уродливые, а местами и откровенно жуткие шедевры? И главный вопрос: а как теперь спать по ночам?
1. "Жена предложила показать мне самую жуткую куклу в ее коллекции. К этому жизнь меня не готовила"
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4. "Я купила из без того крипового игрушечного Гарфилда, но потом его привезли в вакуумной упаковке, и боже мой..."
12. "Да, это определенно поможет моему ребенку научиться ухаживать за зубами, а не напугает его до полусмерти"
30. "Когда мы с семьей играем в карты, мы даем этому игрушечному Голлуму подержать деньги"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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