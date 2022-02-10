Когда на работе что-то пошло не так

Фотографии от тех, кто познал, что бывает, когда рабочий день пошёл не по плану, и героям всех этих ситуаций можно только посочувствовать.
На работе может произойти всё что угодно. И провалы в том числе. Порой от невезения не спрячешься даже в офисе. Иногда это может быть результатом неверных решений, но порой виной всему чистая случайность.
Летом я работаю в полиции и целыми днями нахожусь на улице. Такая жара, что как только я положил ручку в карман, она взорвалась
Мой друг работает здесь уборщиком
Страшный сон бариста
Я работаю в небольшой кофейне. Мой босс по рассеянности насыпал необжаренные бобы в партию жареных. Вот мы разделяем 10 000 бобов… вручную.
Я специалист по установке солнечных батарей, и на работе мы должны носить перчатки. Ещё только май
Клюёт окно и кричит на меня, пока я пытаюсь работать
Сегодня на работе уронил 4,5 кг бусин на пол
За долгие годы работы в розничной торговле это наихудший сценарий
Сегодняшний день на работе обещал быть хорошим
Просто поскользнулся на льду и порвал любимые джинсы
Теперь я должен работать целую смену, демонстрируя свои ярко-оранжевые боксеры.
Сегодня кто-то въехал ко мне на работу
Итак, я начал работать пчеловодом на прошлой неделе…
Я занимаюсь каллиграфией. Я ошибся в обведённом символе, который является частью свитка из 300 слов
Я почти закончил этот свиток, проработав над ним пять дней. Там 200 символов.
Моя подруга получила внезапную стрижку на работе
Окна, где я работаю, взрываются приблизительно каждый месяц
Пошёл на работу в разной обуви в 8 утра, пришлось оставаться в таком виде до 15:00
Источник:
- 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне
- Мгновенное сожаление
- 18 неудачных моментов, которые обернулись ну очень дорогими провалами
- Когда снег помешал получить работу мечты
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Через месяц
Для идиотов там нарисовано предупреждение, но - нет.
Я слышал случай, когда дома фритюрницу опрокинули и разлилось горячее масло. Девушка потом долго ходить не могла так как ступни конкретно обгорели
Пылесос и капроновый чулок соседки в помощь.
У меня после дачного сезона тоже такой же загар: привык всегда работать в тонких нитяных перчатках.
А как насчёт перебрать пару кило гречки?
Центр подготовки террористов?