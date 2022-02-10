Когда на работе что-то пошло не так

На работе может произойти всё что угодно. И провалы в том числе. Порой от невезения не спрячешься даже в офисе. Иногда это может быть результатом неверных решений, но порой виной всему чистая случайность.

Летом я работаю в полиции и целыми днями нахожусь на улице. Такая жара, что как только я положил ручку в карман, она взорвалась