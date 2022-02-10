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Когда на работе что-то пошло не так

Когда на работе что-то пошло не так (16 фото)

Автор:
10 февраля 2022 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день не задался   неудача   провал   работа   фото   
2227
16

Фотографии от тех, кто познал, что бывает, когда рабочий день пошёл не по плану, и героям всех этих ситуаций можно только посочувствовать.

На работе может произойти всё что угодно. И провалы в том числе. Порой от невезения не спрячешься даже в офисе. Иногда это может быть результатом неверных решений, но порой виной всему чистая случайность.


Летом я работаю в полиции и целыми днями нахожусь на улице. Такая жара, что как только я положил ручку в карман, она взорвалась

×
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Мой друг работает здесь уборщиком


Страшный сон бариста


Я работаю в небольшой кофейне. Мой босс по рассеянности насыпал необжаренные бобы в партию жареных. Вот мы разделяем 10 000 бобов… вручную.


Я специалист по установке солнечных батарей, и на работе мы должны носить перчатки. Ещё только май


Клюёт окно и кричит на меня, пока я пытаюсь работать


Сегодня на работе уронил 4,5 кг бусин на пол


За долгие годы работы в розничной торговле это наихудший сценарий


Сегодняшний день на работе обещал быть хорошим


Просто поскользнулся на льду и порвал любимые джинсы


Теперь я должен работать целую смену, демонстрируя свои ярко-оранжевые боксеры.


Сегодня кто-то въехал ко мне на работу


Итак, я начал работать пчеловодом на прошлой неделе…


Я занимаюсь каллиграфией. Я ошибся в обведённом символе, который является частью свитка из 300 слов


Я почти закончил этот свиток, проработав над ним пять дней. Там 200 символов.


Моя подруга получила внезапную стрижку на работе


Окна, где я работаю, взрываются приблизительно каждый месяц


Пошёл на работу в разной обуви в 8 утра, пришлось оставаться в таком виде до 15:00

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Метки: Юмор   день не задался   неудача   провал   работа   фото   
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19  комментариев
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3k
Mowgley 2 часа назад
"Итак, я начал работать пчеловодом на прошлой неделе…"
----------
Через месяц

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2k
lekha-fil 38 минут назад
Х*ета какая-то.
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19k
Serg2001 54 минуты назад
Да какой это пчеловод? Из него такой же пчеловод как из говна пуля. Из личного опыта знаю как выглядит укус пчелы в губу. Это не тот случай. Это какой-то очередной гламурный петушок, экспериментирующий с внешностью... )
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60k
Андрей 59 минут назад

Для идиотов там нарисовано предупреждение, но - нет.
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3k
Виталий Час назад
Тут пофиг, оно холодное.
Я слышал случай, когда дома фритюрницу опрокинули и разлилось горячее масло. Девушка потом долго ходить не могла так как ступни конкретно обгорели
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60k
Андрей Час назад

Пылесос и капроновый чулок соседки
в помощь.
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60k
Андрей Час назад

У меня после дачного сезона тоже такой же загар: привык всегда работать в тонких нитяных перчатках.
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60k
Андрей Час назад

А как насчёт перебрать пару кило гречки?
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43k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
...да может хер с ним а?) никто ж все равно не поймет...
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49k
noName Час назад
Комментарий к фото
...либо стекло "перекал",либо здание ходуном ходит
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373
Arti 2 часа назад
Окна, где я работаю, взрываются приблизительно каждый месяц.
Центр подготовки террористов?
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