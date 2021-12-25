Забавные случаи, когда поход в салон красоты не оправдал ожидания

Порой на работу мастера в буквальном смысле нельзя смотреть без слёз! И хотя клиентки платят ощутимые суммы, это далеко не гарантирует, что от вида окрашивания или новой стрижки они не придут в ужас. Смотрите сами!

Стрижка, которую я просила, и стрижка, которую мне сделали