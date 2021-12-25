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Забавные случаи, когда поход в салон красоты не оправдал ожидания

Забавные случаи, когда поход в салон красоты не оправдал ожидания (17 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   неудача   подбрка   провал   салон красоты   фото   
370
17

Когда девушки идут в салон красоты, чтобы сделать новую причёску, маникюр или макияж, они надеются, что там работают настоящие профессионалы. Но, к сожалению, не всегда результат приносит радость!

Порой на работу мастера в буквальном смысле нельзя смотреть без слёз! И хотя клиентки платят ощутимые суммы, это далеко не гарантирует, что от вида окрашивания или новой стрижки они не придут в ужас. Смотрите сами!


Стрижка, которую я просила, и стрижка, которую мне сделали

×
×

Только что вышла из маникюрного салона…

Заплатила 700$ за это окрашивание, которое ещё и заняло 10 часов

Я просто хотела красивый маникюр

Пообещали, что сделают из меня блондинку

Пришла домой и поплакала.


Почти то же самое!

Пошла в претенциозный салон, чтобы сделать окрашивание. Что-то пошло не так

Мастер даже не захотел исправлять свою работу

Никогда больше не вернусь в этот салон

Мне сказали, что получится очень красиво

Без неудачных макияжей тоже не обошлось

Сестра заплатила 120 евро за мой макияж, а теперь я похожа на глазированный пончик.


Что я просила и что получила за 250$

Разве мои ногти должны так выглядеть?

И вот за это я заплатила деньги

Получилось не слишком похоже на мрамор

Первое фото: что хотела моя сестра. Второе: как её заплели. Третье: всё исправила моя мама!

Источник:

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Метки: Юмор   девушки   неудача   подбрка   провал   салон красоты   фото   
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5  комментариев
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1k
Herr Mannelig 52 минуты назад
У меня тоже истерика, вчера дубовые брёвна пилили и бензопилой ноготок поцарапал, а потом попала в глаз опилка и весь макияж размазался. Как теперь жить, посоветуйте
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15k
Агент Безопасной Национальности 37 минут назад
Весь пост одной фразой:
Я увидела картинку в рекламе, по тупости решила, что это взаправду, попросила себе такое сделать за 100500 денег, но что-то пошло не так
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−10
dot Час назад
с белыми ногтями фото, там уже ничего не поможет, руки гоблина или тролля какого то
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9k
Cornho Час назад
Боже, какая чушь.
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