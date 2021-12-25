Забавные случаи, когда поход в салон красоты не оправдал ожидания

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Когда девушки идут в салон красоты, чтобы сделать новую причёску, маникюр или макияж, они надеются, что там работают настоящие профессионалы. Но, к сожалению, не всегда результат приносит радость!
Порой на работу мастера в буквальном смысле нельзя смотреть без слёз! И хотя клиентки платят ощутимые суммы, это далеко не гарантирует, что от вида окрашивания или новой стрижки они не придут в ужас. Смотрите сами!
Стрижка, которую я просила, и стрижка, которую мне сделали
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Только что вышла из маникюрного салона…
Заплатила 700$ за это окрашивание, которое ещё и заняло 10 часов
Я просто хотела красивый маникюр
Пообещали, что сделают из меня блондинку
Пришла домой и поплакала.
Почти то же самое!
Пошла в претенциозный салон, чтобы сделать окрашивание. Что-то пошло не так
Мастер даже не захотел исправлять свою работу
Никогда больше не вернусь в этот салон
Мне сказали, что получится очень красиво
Без неудачных макияжей тоже не обошлось
Сестра заплатила 120 евро за мой макияж, а теперь я похожа на глазированный пончик.
Что я просила и что получила за 250$
Разве мои ногти должны так выглядеть?
И вот за это я заплатила деньги
Получилось не слишком похоже на мрамор
Первое фото: что хотела моя сестра. Второе: как её заплели. Третье: всё исправила моя мама!
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Я увидела картинку в рекламе, по тупости решила, что это взаправду, попросила себе такое сделать за 100500 денег, но что-то пошло не так