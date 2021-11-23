16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне

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Иногда для встречи с неудачами необязательно даже выходить за пределы собственной кухни. Смотрите сами:
Невезение коварно и хитро. Оно может настигнуть вас в любой момент и в любом месте. Глазом не успеете моргнуть — и вы в его власти: тут же всё валится из рук, техника выходит из строя и вообще ничего не получается.
Я уронила хлопья на пол. Мой и без того жалкий ужин стал ещё хуже
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Попытка испечь хлеб не удалась
Поставил на плиту сковородку, чтобы разогреть, забыв, что там была мерная ложка
Классика утра
Блендерный провал
Кексы с беконом и яйцом
Вот и открыли консервы
Рождественское печенье не получилось
К тому времени, как мы перестали смеяться над бесформенными каплями, которые мы доставали из духовки, украшать их уже не хотелось (к тому же, они были так себе на вкус). Поэтому мы просто порисовали на них глазурью.
У пиццы, которую я пекла, образовалась дырка посередине
Почему не стоит ничего разогревать в духовке прямо на решётке
Когда что-то пошло не по плану
Утро добрым не бывает
Когда решаешь приготовить домашний соус для спагетти, а потом забываешь о нём
Ожидание и реальность. Но зато хотя бы вкусно
Когда выпечка вафель — не твоя сильная сторона
Субботнее утро с тестом для торта в ушах
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