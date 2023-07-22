Как выглядят скелеты настоящих и вымерших животных

От крохотной мышки до огромных динозавров: сравнение скелетов разных животных.
Все мы знаем гигантов прошлого — мегалодон, тираннозавр, диплодок — они с детства наводили на нас смешанные чувства страха и благоговейного трепета.
Сегодня от них остались лишь окаменелости, причем от некоторых монстров малая часть, буквально несколько костей. Но даже из этих скромных останков ученые могут воссоздать целые скелеты древних существ и помочь нам представить, какими огромными они были. Мы отыскали видеоподборку, где смоделированы полноценные скелеты древних обитателей нашей планеты, стоящих рядом с современными животными.
Здесь есть и крохотная мышка, и динозавры, и птица додо, и, конечно, человек. Автор видеосюжета собрал воедино скелеты самых известных обитателей Земли, охватив разные этапы развития планеты.
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