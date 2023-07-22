Как выглядят скелеты настоящих и вымерших животных

Сегодня от них остались лишь окаменелости, причем от некоторых монстров малая часть, буквально несколько костей. Но даже из этих скромных останков ученые могут воссоздать целые скелеты древних существ и помочь нам представить, какими огромными они были. Мы отыскали видеоподборку, где смоделированы полноценные скелеты древних обитателей нашей планеты, стоящих рядом с современными животными.