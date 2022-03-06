"Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети

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Если раньше люди по важным вопросам советовались со знакомыми и родственниками, сейчас по каждому пустяку за помощью идут в Интернет. Вопросами завалены и форумы, и соцсети, и даже сайты. Посмотрите, может, на какие-то из них вы сможете ответить?
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А теперь о серьезном - об отношениях. Это, пожалуй, одна из самых животрепещущих тем в Сети. О чем только люди не спрашивают...
Мамы интересуются
Вопросы на злободневные темы
Впрочем, на некоторые вопросы страждущие все-таки получают ответы
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Он слева, перед белым автобусом. Потом белый автобус берет круто вправо, за синюю гармошку и освобождает проезд левому трамваю влево. А дальше уезжает двойной трамвай....