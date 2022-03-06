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"Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети

"Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети (20 фото)

Автор:
06 марта 2022 16:05
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   вопросы   картинки   ответы   скриншоты   смешно   
5375
20

Если раньше люди по важным вопросам советовались со знакомыми и родственниками, сейчас по каждому пустяку за помощью идут в Интернет. Вопросами завалены и форумы, и соцсети, и даже сайты. Посмотрите, может, на какие-то из них вы сможете ответить?

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А теперь о серьезном - об отношениях. Это, пожалуй, одна из самых животрепещущих тем в Сети. О чем только люди не спрашивают...




Мамы интересуются



Вопросы на злободневные темы



Впрочем, на некоторые вопросы страждущие все-таки получают ответы



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Метки: Приколы   Юмор   вопросы   картинки   ответы   скриншоты   смешно   

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8  комментариев
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3k
Дмитрий ! 3 часа назад
Сколько же дебилов.
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9k
Alexander 2 минуты назад
На первой картинке первым должен сдать взад капитан катера что вверху и чуть правее...
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2k
Radugananebe 3 часа назад
А у первой автозадачи вообще есть решение?
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