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"Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни

"Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни (21 фото)

Автор:
14 марта 2022 18:09
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   картинки   лайфхаки   скриншоты   смешно   советы   
2061
21

В соцсетях делятся своими изобретениями, которые помогают (или не очень) решать разнообразные проблемы. Кое-какие явно можно взять на вооружение.

Чем хороши соцсети - в них всегда помогут и поделятся опытом. Удачным или не очень - решать вам. А нам кажется, что некоторые из этих советов достойны весьма высокой оценки.


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Как перестать ругать себя за бардак и отнестись к нему с пониманием.


Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   лайфхаки   скриншоты   смешно   советы   
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4  комментария
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4k
Rubiroid_47 Час назад
Урчание в стетоскоп, небось как перфоратор шарашит.
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68k
Максим 43 минуты назад
Комментарий к фото
Это старая.. там уже правое полужопие все красное)
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5k
Алексей Час назад
Заинтриговали! Так что было потом, когда сосед уснул под кошачье урчание? Дала жена соседу? Я про лопату.
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