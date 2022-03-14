"Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни

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В соцсетях делятся своими изобретениями, которые помогают (или не очень) решать разнообразные проблемы. Кое-какие явно можно взять на вооружение.
Чем хороши соцсети - в них всегда помогут и поделятся опытом. Удачным или не очень - решать вам. А нам кажется, что некоторые из этих советов достойны весьма высокой оценки.
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Как перестать ругать себя за бардак и отнестись к нему с пониманием.
Источник:
АНТИФИШКИ
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