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"Я минуты две занимался сексом с ее складкой": 20 случаев, в которых кому-то явно не повезло

"Я минуты две занимался сексом с ее складкой": 20 случаев, в которых кому-то явно не повезло (18 фото + 3 видео)

Автор:
06 марта 2022 16:03
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   видео   картинки   не повезло   попадос   скриншоты   смешно   
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Героям этой подборки не позавидуешь. Радует одно: все неприятности со временем забываются (но это не точно).


У этих людей удача временно покинула чат.

С животными не заскучаешь

А вы, друзья, попадали в ситуации, которые можно назвать "полный провал"?


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Метки: Приколы   Юмор   видео   картинки   не повезло   попадос   скриншоты   смешно   

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5  комментариев
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15k
Эльза Вайнц Полчаса назад
Комментарий к фото
С бабой которая верит гадалкам, да ещё и ходит к ним на СИАНЦы я бы тоже развелась!
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15k
Эльза Вайнц 41 минуту назад
Комментарий к фото
У этой проблемы 2 решения.
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62k
Опиум для народа 2 часа назад
Чегой -то картинки не вставляются.
А что, судя по датам, пост про литовский рэкет писал эстонец?
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Про дверь. Мы как-то купили шкаф, и сборщик из магазина мыкался час, чтобы навесить двери. Оказалось, что он перепутал верх и низ. Муж был очень недоволен.
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