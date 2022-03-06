"Я минуты две занимался сексом с ее складкой": 20 случаев, в которых кому-то явно не повезло

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Героям этой подборки не позавидуешь. Радует одно: все неприятности со временем забываются (но это не точно).
У этих людей удача временно покинула чат.
А ведь это была тренировка
С животными не заскучаешь
Почти получилось
А вы, друзья, попадали в ситуации, которые можно назвать "полный провал"?
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А что, судя по датам, пост про литовский рэкет писал эстонец?
Сразу их не видно, типа 404 ошибка.
Но иногда, они позже "проявляются".
Может"премодерация"?