FISHKINET
Сообщество Юмор 18364 поста • 3658 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Новое > Сообщество Юмор
Обо&nbsp;все&nbsp;и&nbsp;ни&nbsp;о&nbsp;чем, но&nbsp;с&nbsp;улыбкой - 3

Обо все и ни о чем, но с улыбкой - 3

Автор:
12 февраля 2024 19:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   вото   картинки   смешно   
1233
11
Свернуть все комментарии под фото

Как говорится, бог троицу любит )))

×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   вото   картинки   смешно   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Павел 5 часов назад
Комментарий к фото
Ну у Супермена то прокатывало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
766
Jay Freeman Минуту назад
Комментарий к фото
Это ещё что. А вот если бы сборная Мадакаскара по футболу приехала в Исландию со своими звёздами, такими как Каролюс Андриамахицинуру, Ндзива Ракутухарималала, Зотсара Рандриамбололона, Паскаль Разаканантенайна, Арохасина Андрианариманана и другими. Вот тогда бы самоубийства мало показалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
Наталья 4 минуты назад
Комментарий к фото
Соседи летом писали, что у них на террасах живёт кошка. Спрашивали -чья зверушка. Хозяева не откликнулись. Осенью кошка переселилась в коридор 4 этажа. Кто-то её пожалел, пустил и подкармливал. Соседи стали возмущаться- "если такие добрые, возьмите к себе". В октябре пришла домой с работы и кошка нахально зашла в мою дверь. Прикинулась скромной зайкой))). Теперь это моя кошка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Янус Полуэктович 3 часа назад
Комментарий к фото
Юля Высоцкая одобряет. По-любому её рецепт)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
663
Dsident 3 часа назад
Комментарий к фото
Да за такое убить мало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Комментарий к фото
старое, но всегда смешит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Комментарий к фото
шаг в правильном направлении просто очки нужно было брать побольше

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 4 часа назад
Комментарий к фото
Нафига на фото двух разных людей показывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дмитрий викторович 4 часа назад
Так себе...
даже с третьего раза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex

https://t.me/lorumalex что-то пошло не так - обо всем и ни о чем, но с улыбкой )))
120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
Набирающие популярность в сообществах
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео)
Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#Россия#интересное#история#ДТП#авто аварии#Автовсячина
#Юмор#в мире#люди#позитив#интересно#дети#полиция#СССР#кот#Разное
#животные#факты#автомобили#автомир#Китай#новости#аварии#США#кино#подборка
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Просто о сложном: картинки-сравнения в стиле "Не перепутай" Просто о сложном: картинки-сравнения в стиле "Не перепутай" Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин Девушка эпично упала, пока ей делали предложение Девушка эпично упала, пока ей делали предложение Парень получил "психологическую травму" после свидания с индийской девушкой Парень получил "психологическую травму" после свидания с индийской девушкой

На что жалуетесь?

Вернуться