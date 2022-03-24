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"Да здравствует карбюратор": пользователи соцсетей высмеяли планы АвтоВАЗа

"Да здравствует карбюратор": пользователи соцсетей высмеяли планы АвтоВАЗа (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 17:46
Метки: Автомобиль   Юмор   автоваз   классика   прикол   реакция соцсетей   смех   
1879
17
Сегодня федеральные СМИ сообщили, что АвтоВАЗ начнет выпуск менее зависимых от импортных запчастей машин. Эту новость моментально подхватили пользователи соцсетей, превратив ее в самый настоящий мем.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   Юмор   автоваз   классика   прикол   реакция соцсетей   смех   
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17  комментариев
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30k
Fat Lynx Час назад
Обхохотаться... [мат]!
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−32
Thomsen Минуту назад
<13. Когда хотел блеснуть знаниями, но что-то пошло не так>

"Что-то не так" в голове у долбо*ба, который написал, что ФИАТ-124 был "украден".
Впрочем, товарищ, написавший, что "копейка" была на 100% из отечественных комплектующих, тоже не совсем прав. Изрядная номенклатура из стран СЭВ поставлялась.
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11k
Telar Gouroi 2 минуты назад
Тысяч за 200 я бы взял новую семерку образца 1987 года, например.
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44k
Элек Мек 9 минут назад
Назад в будущее.
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1k
Oldman 17 минут назад
Реально "улыбнуло"... Минус.
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9k
Сергей 20 минут назад
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−32
Thomsen 21 минуту назад
<Без юмора никуда! Не теряем оптимизма!>

Юморок, прямо скажем, дебильный, но вполне в стиле Рогозина с его "мётлами" и "батутами".
И при чём тут оптимизм? То, что тазы будут хуже и дороже как-то мало вяжется с оптимизмом.
Интересно, а РПЦ ещё не творит молитвы и службы за Китай? Это, похоже, теперь тренд.
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9k
*Сергей* Полчаса назад
Сказочники...
Отец на свою тройку (ВАЗ 2103) искал стартер. Не китайского найти не смог. А у него пунктик по поводу китайской продукции. Так что легче перечислить что производится у нас чем импорт.
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
С января 2021 года компания АвтоВАЗ - часть бизнес -единицы Renault Dacia-Lada.
По факту- это румынскофранцузская фирма. Они сами на себя санкции наложили и сами геройски преодолевают? Ну-ну. )))
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20k
Luc72 52 минуты назад
"Смешные", прям как у Петросяна и "туалетные"... как у камеди. Начиная с копирования с 124, от которой только внешний вид немного и остался и кончая тем, что карбюратор это каменный век обязательно.
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4k
sedoisever 55 минут назад
Только дебил может писать, что фиат был украден.
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4k
Tuskub 55 минут назад
Администраторы! Вас не пугает блокировка из-за таких постов из "твиттера"? Один-два-три... и блокировка..
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2k
Григорий Водениктов 56 минут назад
я думаю вернут релейную электронику, а не французике блоки, которые хоть и дорогие, но ошибок не прощают.
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1k
Иван Час назад
А что Китай не поможет что ли электроникой?
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