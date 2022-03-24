"Да здравствует карбюратор": пользователи соцсетей высмеяли планы АвтоВАЗа

1879
17
Сегодня федеральные СМИ сообщили, что АвтоВАЗ начнет выпуск менее зависимых от импортных запчастей машин. Эту новость моментально подхватили пользователи соцсетей, превратив ее в самый настоящий мем.
×
×
2. Самыми шустрыми на это сообщение отреагировали интернет-тролли, предложив свои версии новых автомобилей
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости
- Пора идти за кредитом: реакция на предстоящую презентацию нового iPhone 13
- Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
- "Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России
- Вся суть отношений между мужчинами и женщинами в мемах и переписках
23
Понравилось23
Новости партнёров
"Что-то не так" в голове у долбо*ба, который написал, что ФИАТ-124 был "украден".
Впрочем, товарищ, написавший, что "копейка" была на 100% из отечественных комплектующих, тоже не совсем прав. Изрядная номенклатура из стран СЭВ поставлялась.
Юморок, прямо скажем, дебильный, но вполне в стиле Рогозина с его "мётлами" и "батутами".
И при чём тут оптимизм? То, что тазы будут хуже и дороже как-то мало вяжется с оптимизмом.
Интересно, а РПЦ ещё не творит молитвы и службы за Китай? Это, похоже, теперь тренд.
Отец на свою тройку (ВАЗ 2103) искал стартер. Не китайского найти не смог. А у него пунктик по поводу китайской продукции. Так что легче перечислить что производится у нас чем импорт.
По факту- это румынскофранцузская фирма. Они сами на себя санкции наложили и сами геройски преодолевают? Ну-ну. )))
IP-адрес 2.58.70.44
Хост fishki.net
Континент Северная Америка
Код страны US
Страна Флаг США США
Код региона CA
Регион Калифорния
Город н/д
Широта 34.0544
Долгота -118.244
Почтовый индекс н/д
Часовой пояс America/Los Angeles (UTC -08:00) Местное время: 24.03.2022 08:28