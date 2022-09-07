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Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"

Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"

Автор:
07 сентября 2022 15:14
Сообщество : Юмор
Метки: Властелин колец: Кольца власти   Мемы   Рональд Руел Толкиен   Юмор   неудачные экранизации   прикол   реакция соцсетей   
3660
24
Готов миллион мемов о новом сериале от Amazon. Миллион ещё на подходе. Реакция пользователей соцсетей на эпичный провал политкорректной экранизации произведений Толкиена.
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Источник:

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Метки: Властелин колец: Кольца власти   Мемы   Рональд Руел Толкиен   Юмор   неудачные экранизации   прикол   реакция соцсетей   
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34  комментария
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15k
Александр Час назад
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42
Sata33 6 минут назад
Да один виг фанаты посмотрят , как и следующего ведьмака ..
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1k
beshh 20 минут назад
Не смотрел, не знаю. Но говорят, что у самки Халка вообще безграничная жесть творится


Не смотрел, не знаю. Но говорят, что у самки Халка вообще безграничная жесть творитсяПосмотреть
Не смотрел, не знаю. Но говорят, что у самки Халка вообще безграничная жесть творится
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2k
Михаил Полчаса назад
афроэлфы
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25k
SerGProS Полчаса назад
Товарищ читает толстенную как ветхий завет книженцию. Спрашиваю: что читаем?
- Толкиена..Предыстория властелина колец..П р е д ы с т о р и я..Властелина колец вышла экранизация на 3 фильма + 8 часов не вошедших в материал.
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12k
Александр Полчаса назад
Надо снять фильм про Снуп Догга, где его играет белый. Или про Мухаммеда Али. На-крайняк - про Луи Армстронга!
И сразу всё встанет на свои места, я вас уверяю! А если кого из них сыграет белый трансгендер - вообще песня)
И вишенкой на торте - снять про Эминема с нигрой в главной роли)
А так - вот единственный уместный фарс на эту тему:
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36k
Mamin Sibiriak 37 минут назад
Ниггеры в роли эльфов - мимо кассы.
Дроу - тёмные эльфы - в мифологии многих народов присутствуют. Однако у Толкина как таковых тёмных эльфов нет. Темными называли лесных эльфов, но не потому, что они черные или злые, а потому, что они непросвещённые, иногда вплоть до откровенной дикости и настороженности к любым чужакам, даже эльфам.
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2k
Трям 55 минут назад
Што за йобаный песдец????
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1k
Rabie Liz 57 минут назад
Пока 2 серии смотрела. Так-то интересный сериал. Ну ещё сюжет слабый.
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640
Жирный бот Час назад
Ну нельзя ли было впихнуть негров в людские поселения.. Я хоть и не фанат Толкина, но негры хоббиты и гномы меня покоробили даже больше чем негры эльфы)
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1k
xannar Час назад
Как говорится, если вам не понравилось, как сделали экранизацию Властелина колец, посмотрите на неё через 20 лет....
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80
Sveiki visiem! Час назад
Шлачище... Особенно с "эльфами" неграми....
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411
S__D Час назад
Хрен с ним, сегодня побуду занудой. Толкин, а не Толкиен. Толкин, блин!!
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1k
SHAGREEN Час назад
Мля, ну эльфы это же расса, они белокожие, длинноволосые, с тонкими чертами. Каждая расса имеет особенности. Ведь даже пихая негров во все истории, вы не пытаетесь убедить зрителя, что они китайцы или белые? Просто дополнительные негры, либо белые персонажи заменены на негров. Но тут создайте бл отдельную рассу для черных, если так дались они вам. Идиоты.
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8k
goshan_hmc 2 часа назад
Перевод от Гоблина был смешным. Но это ужасно!
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26k
Киры4 2 часа назад
Кинематографу пришел карачун...
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4k
Copycat 2 часа назад
я так понимаю народ уже "проголосовал просмотром" - а чего они ждали? сняли херню и думали много смотреть будут? тем более я уверен что сняли бездарно, наплевава на фанатов, ведь чел который снимал властелина трилогию - он встретился с фанатами и задал им много вопросов на тему "как вы хотите увидеть то что было написано в книге" - работа с целевой аудиторией была проведена
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7k
Shtoppi 2 часа назад
В пиндосии либо поголовно дебилы живут... либо просто дебилы.
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78
topersk Shtoppi Час назад
они то умные, мы дебилы, раз позволяем такое
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Никифоридис

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