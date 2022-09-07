Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"

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Готов миллион мемов о новом сериале от Amazon. Миллион ещё на подходе. Реакция пользователей соцсетей на эпичный провал политкорректной экранизации произведений Толкиена.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Властелин колец: Кольца власти Мемы Рональд Руел Толкиен Юмор неудачные экранизации прикол реакция соцсетей
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- Толкиена..Предыстория властелина колец..П р е д ы с т о р и я..Властелина колец вышла экранизация на 3 фильма + 8 часов не вошедших в материал.
И сразу всё встанет на свои места, я вас уверяю! А если кого из них сыграет белый трансгендер - вообще песня)
И вишенкой на торте - снять про Эминема с нигрой в главной роли)
А так - вот единственный уместный фарс на эту тему:
Дроу - тёмные эльфы - в мифологии многих народов присутствуют. Однако у Толкина как таковых тёмных эльфов нет. Темными называли лесных эльфов, но не потому, что они черные или злые, а потому, что они непросвещённые, иногда вплоть до откровенной дикости и настороженности к любым чужакам, даже эльфам.
х/ф "Плохой Санта"
Умные, которые умеют достойно признать свою ошибку, при этом ее исправить, набраться опыта и вызвать уважение.
Идиоты, которые свою ошибку защищают с пеной у рта.
Ну и третьи... эмоциональная незрелость... просто нахамить.
Выбирай! Хотя, как вижу, ты уже выбрал.....
Вот ещё, не благодари. ЖЫРАФ.
пля
ААААА, мои глазаааааа!!!!......................
Правда, полные.
а может вообще сейчас это гуано народу реально поднадоест, пойдет антиволна, активистов заткнут и начнут брать нормальных актеров...