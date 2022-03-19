Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься

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Перед вами подборка настоящих шедевров. Во время ее просмотра вы успеете вдоволь посмеяться, подумать о вечном и не на шутку удивиться. Итак, многогранный пост для пользователей Фишек!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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