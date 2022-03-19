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Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься

Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься (19 фото)

Автор:
19 марта 2022 14:51
Метки: twitter   Социальные сети   Юмор   прикол   смех   твиттер   фраза   
1406
19
Перед вами подборка настоящих шедевров. Во время ее просмотра вы успеете вдоволь посмеяться, подумать о вечном и не на шутку удивиться. Итак, многогранный пост для пользователей Фишек!
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: twitter   Социальные сети   Юмор   прикол   смех   твиттер   фраза   
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Taras Kozalupko 44 минуты назад
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Richard

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