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Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом

Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом (19 фото)

Автор:
14 марта 2022 22:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ирония   мем   переписка   политика   прикол   сарказм   смех   
2338
19
Перед вами подборка актуальных шуток и мемов, которая оставит достаточно противоречивые ощущения. Ситуации совершенно несмешные, даже печальные, но мы привыкли преодолевать сложности с улыбкой на лице - так проще. Предлагаем вам немного поиронизировать и поднять себе настроение.
P.S. Здесь не обошлось без шуток и о текущей ситуации в мире. Но это только юмор, ничего серьезного, никакой заявки на информационную составляющую (сейчас с этим опасно).
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Источник:

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Метки: Юмор   ирония   мем   переписка   политика   прикол   сарказм   смех   
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8  комментариев
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18k
babuby 2 часа назад
Касаемо отпуска продуктов(сахар, соль, гречка, макароны,...) в магазинах: Всё равно продают и по 20, и по 50, и по 150 пачек. Просто в одном чеке не больше 5 кг, вот и пробивают по несколько чеков. Стоит очередь, и ждёт пока очередной тётке её 50кг десять чеков пробьют по 5 кг.
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20
vic71tor 38 минут назад
Ну, да, конечно, белорусский трикотаж
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12
Olldd Час назад
Если про котов, то наполнитель подорожал с 800 руб до 2,5 тыр. Чтоб им кошки в тапки насрали, Карл.
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27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
Не заипался тупой юмор постить?А,крыса канадская?
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