Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом

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Перед вами подборка актуальных шуток и мемов, которая оставит достаточно противоречивые ощущения. Ситуации совершенно несмешные, даже печальные, но мы привыкли преодолевать сложности с улыбкой на лице - так проще. Предлагаем вам немного поиронизировать и поднять себе настроение.
P.S. Здесь не обошлось без шуток и о текущей ситуации в мире. Но это только юмор, ничего серьезного, никакой заявки на информационную составляющую (сейчас с этим опасно).
P.S. Здесь не обошлось без шуток и о текущей ситуации в мире. Но это только юмор, ничего серьезного, никакой заявки на информационную составляющую (сейчас с этим опасно).
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Источник:
АНТИФИШКИ
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