Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом

Перед вами подборка актуальных шуток и мемов, которая оставит достаточно противоречивые ощущения. Ситуации совершенно несмешные, даже печальные, но мы привыкли преодолевать сложности с улыбкой на лице - так проще. Предлагаем вам немного поиронизировать и поднять себе настроение.

P.S. Здесь не обошлось без шуток и о текущей ситуации в мире. Но это только юмор, ничего серьезного, никакой заявки на информационную составляющую (сейчас с этим опасно).

0

1. Да, Игорь Кваша сегодня бы погряз в работе 0

×

×

2. Когда нашел себе нишу для роста 0

3. Немного актуальных мемов, достаточно точно описывающих ситуацию в мире 0

4. 0

5. И правда, у нее вообще есть срок годности? 0

6. Ж - жиза 0

7. Вранье, не отпускают там столько упаковок в одни руки... 0

8. На фантазию 0

9. Да, в нынешней ситуации сложно далеко держаться от такого массированного информационного потока 0

10. Типичный пользователь Телеграма сейчас 0

11. А ведь об этом никто не подумал... 0

12. Без комментариев 0

13. Вы помните этот твит? 0

14. Это юмор, грустный юмор 0

15. Отвлечемся от политики 0

16. Несколько слов о домашних любимцах 0

17. Когда грустный юмор постепенно переходит в разряд юмора черного 0