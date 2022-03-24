В Москве сняли вывеску с первого российского “Макдональдса”

Потом-то поняли, что жуют обычные булки с котлетами, а калорий в них столько, что через год-два такой “диеты” можно спокойно отожраться до совершенно скотских размеров.

Да и другие “Маки” стали открываться по всей стране и дух новизны испарился - обычная “едальня”, не более того.

Недавно, на фоне всем известных событий, западное руководство “Мака” решило приостановить работу сети в России. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — заявил тогда глава компании Крис Кемпчински.

По поводу приостановки слёзы никто не лил. Эту “харчевню” все рассматривали как обычную забегаловку: когда нет времени спокойно поесть, тогда можно перехватить что-то из “Мака”, нередко прямо на ходу. А больше он не особенно и интересен.

При этом, “Макдональдс” пообещал вернуться, и даже продолжил выплачивать зарплату сотрудникам. Видимо, когда он “совершит come back”, то нескольких точек уже не досчитается. И главная из них - “Мак” на Пушкинской. Именно его открыли первым в 1990 году.

Сегодня с этого заведения сняли вывеску. По этому поводу высказался даже известный блогер Илья Варламов: