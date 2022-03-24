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В Москве сняли вывеску с первого российского “Макдональдса”

В Москве сняли вывеску с первого российского “Макдональдса” (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Пушкинская   бургер   кока-кола   макдональдс   очередь   столица   
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В столице он работал с 1990-го года.

Первый “Мак” открылся ещё в СССР. Сходить поесть “настоящих американских” бургеров тогда казалось чем-то фантастическим, вроде полёта на Марс. Люди часами простаивали в километровой очереди, лишь бы хлебнуть “Кока-Колы” и наесться картошкой фри и этими самыми гамбургерами.

Потом-то поняли, что жуют обычные булки с котлетами, а калорий в них столько, что через год-два такой “диеты” можно спокойно отожраться до совершенно скотских размеров.

Да и другие “Маки” стали открываться по всей стране и дух новизны испарился - обычная “едальня”, не более того.

Недавно, на фоне всем известных событий, западное руководство “Мака” решило приостановить работу сети в России. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — заявил тогда глава компании Крис Кемпчински.

По поводу приостановки слёзы никто не лил. Эту “харчевню” все рассматривали как обычную забегаловку: когда нет времени спокойно поесть, тогда можно перехватить что-то из “Мака”, нередко прямо на ходу. А больше он не особенно и интересен.

При этом, “Макдональдс” пообещал вернуться, и даже продолжил выплачивать зарплату сотрудникам. Видимо, когда он “совершит come back”, то нескольких точек уже не досчитается. И главная из них - “Мак” на Пушкинской. Именно его открыли первым в 1990 году.

Сегодня с этого заведения сняли вывеску. По этому поводу высказался даже известный блогер Илья Варламов:


Любители фастфуда могут не переживать - скоро макдачные откроют и они снова насладятся ядовитыми бургерами. Но в этой точке “Мака” уже не будет. Скорее всего, через месяц тут объявится “Дядя Ваня” или шашлычная “У Ашота”. Ну и ладно, всё равно лучше, чем “Макдональдс”.

Источник:

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Метки: Пушкинская   бургер   кока-кола   макдональдс   очередь   столица   
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13k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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mikhanych 13 минут назад
бургеры-картошка, хрен с ними, уходит сеть бесплатных туалетов, вот это страшно
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13k
Александр 16 минут назад
"или шашлычная "У Ашота"
Да любая шашлычная лучше макдака. Даже смысла нет сравнивать этот полуфабрикат в булке со горячим шашлыком на шампуре и свежим луком, побрызганным уксусом. Блин, прям поесть захотелось )))
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161
sergizs 23 минуты назад
Успел Двух парней отучить от этих КозлоБургеров .Два парня после ВУЗа были у меня на практике , были в макдаке -ремонт торгово-технологического и холодильного оборудования , Посмотрели из ЧАГО и как готовят это дерьмо ...
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20k
иванов дмитрий 24 минуты назад
макдоналд пытались поймать на санитарии или плохом качестве много раз. не получилось.
помню еще лужков натравил все службы на мак , чтоб что нибудь нарыли.
он тогда "русское быстро" раскручивал.
.
а сравнивать санитарию и качество у шаурмы и у бигмака , это как запорожец и мерседес )))
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13k
Роман Полчаса назад
К сожалению, в России нет нормального сетевого фастфуда.
Поэтому мак был так популярен.
Еда по крайней мере всегда вкусная, обслуживание быстрое и удобное, мак авто вообще супер.
И не нужно пи...деть про то, что российские сети легко заместят мак.
С нашим сервисом и качеством все эти дяди васи и тети маши не будут иметь и 5й части клиентов мака, и быстро загнутся при его возвращении.
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161
sergizs Роман 20 минут назад
Парень рекомендую посмотреть фото в США до 1965 года и современное ,на пляжах США .Что случилось с народом после этой Жратвы и Колы ,всё на виду .Зато Эдем для медицинских компаний .
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0
Денис Полчаса назад
Шашлычными и шавермами у Ашота травился. А в Макдональдьсе нет. А в тему про туалеты - даже сейчас многие Ашоты закрывают свои туалеты, в т.ч. от посетителей, сервис на высоте!) В Макдональдсе, к вам хотя бы как к людям относились.
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5k
Анна Петрикова Полчаса назад
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31k
a.fey Полчаса назад
Жаль. Бесплатный туалет закрылся....
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3k
Свет в темноте 46 минут назад
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20k
Luc72 50 минут назад
"что через год-два такой “диеты” можно спокойно отожраться до..."
даже сюда притащили свое обычное оправдание, что они толстые не потому, что просто "надо меньше жрать", а потому, "что есть макдональдс"...
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6k
пропеллер 51 минуту назад
это маленькая, но победа, ура товарищи!)
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1k
сергей ремизов 56 минут назад
Вот никогда не понимал эти Макдональдс. У нас в городе народу постоянно валом там, целыми семьями кучкуются. Постоянно очередь из машин. Пробовал пару раз их еду, на любителя.
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7k
mr.Poher 57 минут назад
Янки гоу хоум! Да здравствуют пельмени и окрошка!
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161
sergizs mr.Poher 16 минут назад
Кроме пельменей .Полно всяких местных кафешек и даже пекарен . Пекарня - эчпочмаки ,шаньги беляши ,большой выбор татарской и удмуртской выпечки .Полно от маленьких до крупных заведений с Восточной выпечкой .Постепенно внуки перешли на самсу и прочие изделия Восточной кухни .
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8k
Александр Час назад
Согласно нашим ценностям... Да-да-да.
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
когда закрылся, но не до конца
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51k
zloykoyot Час назад
"...По этому поводу высказался даже известный блогер Илья Варламов..." Уж без этого говноеда новость никак бы не обошлась, он схайпует на любой.
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9k
Кенвуд Час назад
Да нас рать!
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1k
xannar Час назад
На самом деле я не фанатка еды из Макдональдса, но если где-нибудь в дороге в незнакомом месте надо было перекусить, то макдачки в этом плане выручали - хоть уверенность была, что не отравишься. Многие работали круглосуточно. Да и туалеты там нормальные были )))
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1k
Nikoha Salym 2 часа назад
Решили уйти, так уходите! Освобождайте место. И вообще похоже на дешёвые понты! Что сами не можем котлеты пожарить или мебель собирать. Не надо переплачивать за лейбл и отстёгивать за кордон. Идет перерождение России, главное назад не сдавать!
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
А чем шашлычная "У Ашота" лучше? Или "Дядя Ваня"? Хотя в "дяде Ване" хватает ума не выкладывать всю подноготную своих тошниловок.)))
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