В Москве сняли вывеску с первого российского “Макдональдса”

В столице он работал с 1990-го года.
Первый “Мак” открылся ещё в СССР. Сходить поесть “настоящих американских” бургеров тогда казалось чем-то фантастическим, вроде полёта на Марс. Люди часами простаивали в километровой очереди, лишь бы хлебнуть “Кока-Колы” и наесться картошкой фри и этими самыми гамбургерами.
Потом-то поняли, что жуют обычные булки с котлетами, а калорий в них столько, что через год-два такой “диеты” можно спокойно отожраться до совершенно скотских размеров.
Да и другие “Маки” стали открываться по всей стране и дух новизны испарился - обычная “едальня”, не более того.
Недавно, на фоне всем известных событий, западное руководство “Мака” решило приостановить работу сети в России. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — заявил тогда глава компании Крис Кемпчински.
По поводу приостановки слёзы никто не лил. Эту “харчевню” все рассматривали как обычную забегаловку: когда нет времени спокойно поесть, тогда можно перехватить что-то из “Мака”, нередко прямо на ходу. А больше он не особенно и интересен.
При этом, “Макдональдс” пообещал вернуться, и даже продолжил выплачивать зарплату сотрудникам. Видимо, когда он “совершит come back”, то нескольких точек уже не досчитается. И главная из них - “Мак” на Пушкинской. Именно его открыли первым в 1990 году.
Сегодня с этого заведения сняли вывеску. По этому поводу высказался даже известный блогер Илья Варламов:
Любители фастфуда могут не переживать - скоро макдачные откроют и они снова насладятся ядовитыми бургерами. Но в этой точке “Мака” уже не будет. Скорее всего, через месяц тут объявится “Дядя Ваня” или шашлычная “У Ашота”. Ну и ладно, всё равно лучше, чем “Макдональдс”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да любая шашлычная лучше макдака. Даже смысла нет сравнивать этот полуфабрикат в булке со горячим шашлыком на шампуре и свежим луком, побрызганным уксусом. Блин, прям поесть захотелось )))
помню еще лужков натравил все службы на мак , чтоб что нибудь нарыли.
он тогда "русское быстро" раскручивал.
.
а сравнивать санитарию и качество у шаурмы и у бигмака , это как запорожец и мерседес )))
Поэтому мак был так популярен.
Еда по крайней мере всегда вкусная, обслуживание быстрое и удобное, мак авто вообще супер.
И не нужно пи...деть про то, что российские сети легко заместят мак.
С нашим сервисом и качеством все эти дяди васи и тети маши не будут иметь и 5й части клиентов мака, и быстро загнутся при его возвращении.
даже сюда притащили свое обычное оправдание, что они толстые не потому, что просто "надо меньше жрать", а потому, "что есть макдональдс"...
Хз что это
моё скромное мнение.
Макдачный конвеер выдавал продукцию дешевле конкурентов.
Если бы могли, то народ не ломился бы в мак и икею.