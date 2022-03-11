Сдали назад: McDonald's уже не торопится уходить из России

После этого власти объявили, что в Москве сеть фастфуда будет замещена другими в течение года. В масштабах страны за этим тоже не заржавеет. Потому что есть все технологии производства и цепочки поставок (более 90% продукции для Мака шли от российских поставщиков). Значит рестораны будут работать в прежнем составе и режиме, только перестанут контролироваться западным офисом. И да - перестанут платить ему календарные отчисления. Вот так поворот!

Затем пришли и другие новости - те производства, которые покинули РФ, могут национализировать. То есть ввести внешнее - российское управление. А значит всё, что вы построили здесь, ну как сказать помягче… уже не будет вашим).

Теперь они тоже крепко призадумались: стоит ли терять всё, что они здесь построили? Да и как потом вернуться на этот рынок? А если не возвращаться, то надо забыть о солидном куске прибыли.

Ну а McDonald's уже придумал. По словам официального представителя компании: «Приостановка деятельности связана с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом офис компании продолжит работу в прежнем режиме. А еще мы намерены потратить до 50 миллионов долларов в месяц на выполнение обязательств перед российскими сотрудниками и поставщиками».