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Сдали назад: McDonald's уже не торопится уходить из России

Сдали назад: McDonald's уже не торопится уходить из России (3 фото)

Автор:
11 марта 2022 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: гамбургер   компания   макдональдс   офис   прибыль   фастфуд   
1454
3

Видимо, они посчитали убытки и передумали. Ну бывает.

Хорошо это или плохо, но без макдачных мы не останемся. Хотя сначала они грозились приостановить работу всех ресторанов сети, а это 850 точек по РФ и 62 000 сотрудников. И это шло на фоне антироссийской истерики - когда иностранные компании массово закрывали свои филиалы и бежали из страны подтянув штаны.

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После этого власти объявили, что в Москве сеть фастфуда будет замещена другими в течение года. В масштабах страны за этим тоже не заржавеет. Потому что есть все технологии производства и цепочки поставок (более 90% продукции для Мака шли от российских поставщиков). Значит рестораны будут работать в прежнем составе и режиме, только перестанут контролироваться западным офисом. И да - перестанут платить ему календарные отчисления. Вот так поворот!

Затем пришли и другие новости - те производства, которые покинули РФ, могут национализировать. То есть ввести внешнее - российское управление. А значит всё, что вы построили здесь, ну как сказать помягче… уже не будет вашим).

Теперь они тоже крепко призадумались: стоит ли терять всё, что они здесь построили? Да и как потом вернуться на этот рынок? А если не возвращаться, то надо забыть о солидном куске прибыли.

Ну а McDonald's уже придумал. По словам официального представителя компании: «Приостановка деятельности связана с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом офис компании продолжит работу в прежнем режиме. А еще мы намерены потратить до 50 миллионов долларов в месяц на выполнение обязательств перед российскими сотрудниками и поставщиками».

Так что зря мы размечтались о блинных, знатных пельменных и сети мега-шаурмы вместо Мака. Никуда они не уходят: возьмут паузу на 1-2 месяца, и когда всё более-менее устаканится - вернутся обратно. Никто от такой прибыли не откажется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гамбургер   компания   макдональдс   офис   прибыль   фастфуд   
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21  комментарий
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58k
Dominus Час назад
Решили травить нас дальше.
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2k
Павел Христенко 2 минуты назад
Нет, нет, нет, померла так померла!
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5k
VL 21 минуту назад
да чтоб он сдох!
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253
eutace Полчаса назад
просто им сказали - травите российский народ дальше, это даже получше санкций будет по результативности причинения вреда
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90k
сапер Водичка 38 минут назад
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5k
au3 39 минут назад
Все равно падение продаж в несколько раз уже гарантировано.
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665
Faithless 39 минут назад
Я принципиально не буду в эту харчевню ходить после их переобуваний, чего и всем остальным советую. Ссыкливый менеджмент, таких боцманов надо слать подальше после первого же крутого маневра, по-другому судно они вести не умеют и не будут.
Пусть пока платят сотрудникам за простой, а потом валят нах
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27k
Владимир 41 минуту назад
Цену себе набивают.
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3k
Андрина 42 минуты назад
Ну отжали бы у них сеть,чтобы они сделали?
Нафига американцам платить при сегодняшнем раскладе?
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1k
Иван 52 минуты назад
Откуда вы бл*дь такие вообще лезете? Ну то есть Мак не уходит, "Ну ладно, мы не будем своё развивать."
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10k
BWSHARK 52 минуты назад
Нет уж, доктор сказал в морг, значит в морг.
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22k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
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23k
Тигран Саркисян 57 минут назад
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4k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Умерла,так умерла!
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25k
Киры4 58 минут назад
Сейчас остальные бегуны санкционеры сраные калькуляторы включат и не придут а побегут обратно к нам.
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68k
Viktor 59 минут назад
Есть старый, но хороший анекдот:
Мужик приходит к тёще в больницу, а ему говорят:
- Примите наши соболезнования, ваша тёща умерла.
Ну погоревал, слезу пустил и пошёл домой. А его догоняют:
- Извините, мы ошиблись, это не ваша тёща умерла!
- Нет уж нафиг - умерла, так умерла!
Тут примерно такая же ситуация.
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1k
Трям 59 минут назад
за 1-2 месяца народ привыкнет ходить в другое место и продолжит это делать, по и оно не решит уйти ))
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1k
Григорий Водениктов 59 минут назад
а не послать ли переобуванов лесом?!! умерла так умерла.
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Чтож ты фраер сдал назад!


Да пох, пусть платят нашим ребятам простой и таки все
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