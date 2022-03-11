Сдали назад: McDonald's уже не торопится уходить из России

Видимо, они посчитали убытки и передумали. Ну бывает.
Хорошо это или плохо, но без макдачных мы не останемся. Хотя сначала они грозились приостановить работу всех ресторанов сети, а это 850 точек по РФ и 62 000 сотрудников. И это шло на фоне антироссийской истерики - когда иностранные компании массово закрывали свои филиалы и бежали из страны подтянув штаны.
После этого власти объявили, что в Москве сеть фастфуда будет замещена другими в течение года. В масштабах страны за этим тоже не заржавеет. Потому что есть все технологии производства и цепочки поставок (более 90% продукции для Мака шли от российских поставщиков). Значит рестораны будут работать в прежнем составе и режиме, только перестанут контролироваться западным офисом. И да - перестанут платить ему календарные отчисления. Вот так поворот!
Затем пришли и другие новости - те производства, которые покинули РФ, могут национализировать. То есть ввести внешнее - российское управление. А значит всё, что вы построили здесь, ну как сказать помягче… уже не будет вашим).
Теперь они тоже крепко призадумались: стоит ли терять всё, что они здесь построили? Да и как потом вернуться на этот рынок? А если не возвращаться, то надо забыть о солидном куске прибыли.
Ну а McDonald's уже придумал. По словам официального представителя компании: «Приостановка деятельности связана с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом офис компании продолжит работу в прежнем режиме. А еще мы намерены потратить до 50 миллионов долларов в месяц на выполнение обязательств перед российскими сотрудниками и поставщиками».
Так что зря мы размечтались о блинных, знатных пельменных и сети мега-шаурмы вместо Мака. Никуда они не уходят: возьмут паузу на 1-2 месяца, и когда всё более-менее устаканится - вернутся обратно. Никто от такой прибыли не откажется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пусть пока платят сотрудникам за простой, а потом валят нах
Нафига американцам платить при сегодняшнем раскладе?
Мужик приходит к тёще в больницу, а ему говорят:
- Примите наши соболезнования, ваша тёща умерла.
Ну погоревал, слезу пустил и пошёл домой. А его догоняют:
- Извините, мы ошиблись, это не ваша тёща умерла!
- Нет уж нафиг - умерла, так умерла!
Тут примерно такая же ситуация.
Да пох, пусть платят нашим ребятам простой и таки все