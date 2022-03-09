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Скоро Макдональдс закроется по всей стране

Скоро Макдональдс закроется по всей стране (3 фото)

Автор:
09 марта 2022 17:16
Сообщество : Жить в России
Метки: бургер   макдональдс   ресторан   теремок   фастфуд   фри   
553
3

Уже в марте не будет ядовитых бургеров и картофеля фри. Сеть уходит из России.

14 марта закрываются все рестораны Макдональдс. Сеть сворачивается на неопределённый срок, доставки тоже не будет. Свои двери закроют 850 заведенийс 62 тысячами сотрудников.

Правда в компании утверждают, что будут продолжать выплачивать зарплату. Значит хотят вскоре вернуться - когда антироссийская истерия закончится и можно будут нормально работать.

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О желании вернуться говорит и то, компания не разрывает контракты с арендодателями. Но как они будут возвращаться - не ясно. Есть такое правило: пятую точку поднял - место потерял. Огромный рынок фастфуда заполнит “Теремок”, “Крошка-картошка”, появятся отечественные бургерные. Втиснуться обратно будут очень и очень сложно.

Так что если хотят - пусть уходят в закат. Когда запросятся обратно, будем требовать от них самых выгодных для себя условий. Ну а так - скатертью дорога.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бургер   макдональдс   ресторан   теремок   фастфуд   фри   
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26  комментариев
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6k
a_komolow 58 минут назад
По барабану!
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18k
Шуруп 4 минуты назад
3.макдональдс это третья причина отказа от СССР.
Были ещё две.
1. Порнокассеты.
2. Жвачка.
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183
Foma Kiniaev 13 минут назад
Праздник, просто праздник! Мкднлдс - катимся к уям. Давай, до свиданья
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22k
Matrosskin 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
jonnyD Полчаса назад
Ну и куда теперь податься работать с красным дипломом ?
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3k
satra Полчаса назад
Переименуйте в Макшнакнекс

Ссылка coub.com
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5k
maclay Полчаса назад
Занесут в мэрию и откроются - легко !
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10k
Касьян Пуздой Полчаса назад
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12k
K7OO Полчаса назад
"Мираторг" уже высказал готовность занять их площади со своим брендом фастфуда. Думаю, что за эту сеть будет бойня. Уж что-то, а локации для своих заведений Макдак подбирал очень грамотно, не где придется, а там, где это наиболее эффективно. Так что без вредной отравы всяко не останемся.)
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17k
ЦСКА Полчаса назад
Вот только без чистеньких сортиров неудобновато будет!
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17k
ЦСКА Полчаса назад
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12k
кира 39 минут назад
Единственное, что там было пригодным к употреблению - это двойной эспрессо, да и то не везде. В остальном ... свято место пусто не бывает. Наши блинчики гораздо вкуснее.
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8k
Ном-Номыч 41 минуту назад
крошка-картошка уже поставила лайк
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7k
Виталий Касандров 42 минуты назад
Там некоторые стали догадываться.
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417
Copycat 46 минут назад
Я много раз видел мемы типа "секс это конечно хорошо, но вы пробовали свежую аппетитную шаурму на углях" или "у меня есть шаурма и ты скажешь мне да"

то есть этот вид фастфуда в РФ популярней макдака как мне показалось и я думаю что народ много не потеряет, так сказать своего фастфуда достаточно, да и у макдака вроде были аналоги конкуренты, бургеркинг тоже укатил нет?
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61k
Опиум для народа 48 минут назад
По мне так весь фаст-фуд запретить к х"ям.
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378
Z Z Опиум для народа 45 минут назад
Да ладно, Теремок тоже фаст-фудом считается, но нормально перекусить, супчик, гречка с сосисками.
Да даже тем же пирожки - тоже фаст-фуд...
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378
Z Z Опиум для народа Полчаса назад
Но считается-то фаст-фудом, на фудкортах находится. А так, забегаловок море, без мака никто не умрёт - уходит, скатертью дорога)
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8k
КОСТЯН 49 минут назад
Да и ХЕР с ним!!!!!!!!!!! Народ прекратит жрать химию, говнобулки и запивать говноколой
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40k
Андрей 52 минуты назад
Просто они думают, что Бидон пупок надорвёт и они вернутся.
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2k
Алекс Чебурашкин 54 минуты назад
УРА!
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