Скоро Макдональдс закроется по всей стране

14 марта закрываются все рестораны Макдональдс. Сеть сворачивается на неопределённый срок, доставки тоже не будет. Свои двери закроют 850 заведенийс 62 тысячами сотрудников.

Правда в компании утверждают, что будут продолжать выплачивать зарплату. Значит хотят вскоре вернуться - когда антироссийская истерия закончится и можно будут нормально работать.