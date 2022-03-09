Скоро Макдональдс закроется по всей стране

Уже в марте не будет ядовитых бургеров и картофеля фри. Сеть уходит из России.
14 марта закрываются все рестораны Макдональдс. Сеть сворачивается на неопределённый срок, доставки тоже не будет. Свои двери закроют 850 заведенийс 62 тысячами сотрудников.
Правда в компании утверждают, что будут продолжать выплачивать зарплату. Значит хотят вскоре вернуться - когда антироссийская истерия закончится и можно будут нормально работать.
О желании вернуться говорит и то, компания не разрывает контракты с арендодателями. Но как они будут возвращаться - не ясно. Есть такое правило: пятую точку поднял - место потерял. Огромный рынок фастфуда заполнит “Теремок”, “Крошка-картошка”, появятся отечественные бургерные. Втиснуться обратно будут очень и очень сложно.
Так что если хотят - пусть уходят в закат. Когда запросятся обратно, будем требовать от них самых выгодных для себя условий. Ну а так - скатертью дорога.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Были ещё две.
1. Порнокассеты.
2. Жвачка.
то есть этот вид фастфуда в РФ популярней макдака как мне показалось и я думаю что народ много не потеряет, так сказать своего фастфуда достаточно, да и у макдака вроде были аналоги конкуренты, бургеркинг тоже укатил нет?
Да даже тем же пирожки - тоже фаст-фуд...