Каждый шестой киргиз уже живет и работает в России

И еще 76 тысяч хотят приехать, но не могут - они в черном списке за нарушения. Об этом заявил министр труда Кыргызстана.
Все население Кыргызстана - 6,5 миллионов человек. При этом 1,63 миллиона человек перебралось в Россию - в Москву и другие крупные города. Наверное, не зря столицу уже называют «Киргиз-тауном». Получается, что каждый шестой житель Киргизии уехал в РФ и домой не торопится.
В остальных странах мигрантов из Киргизии почти нет: в Казахстане - 30 тысяч, в Турции - 20 тысяч, в США и арабских странах - 10 тысяч человек. Об этом заявил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кубандык Акматбеков.
Также он посетовал на то, что 76 тысяч киргизов не могут въехать в Россию из-за того, что «попали в черный список». Сожаления довольно странные, потому что чаще всего, в этот список попадают за нарушения миграционного режима и преступления.
О том, будут ли удерживать граждан Киргизии на родине - например, создавая рабочие места, министр не сообщил. Видимо, пока все устраивает.
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Понравилось33
у хохлов-то там что?
Мы ещё хорошо помним как обезьяны выгоняли русских из своих независимых аулов.
Это нынешнее поколение педерастов с крашеными волосьями радуются - типа мигранты будут за них работать. Х.уй вам, хомяки! Обезьяны уже вас е.бут, а скоро заставят в мечети ходить в парандже
Народишко свой к России пристроили, чтобы те не ходили по стране в поисках работы.
А сами переодически майданя делят власть с денежными ручейками.
Хотите, как там, самоидентификации и самостоятельности? Так живите, падлы, в своей стране и обустраивайте её. А иначе - нах"й нужна ваша Киргизия, если она - ноль без палочки, нах"й не нужная территория?
Так пусть за копеечку паспорта им новые делает, смогут всей Киргизией в Россию переехать, Владимировичу на радость