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Каждый шестой киргиз уже живет и работает в России

Каждый шестой киргиз уже живет и работает в России (2 фото)

Автор:
10 февраля 2022 18:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   киргизы   киргызстан   мигранты   столица   
1112
2

И еще 76 тысяч хотят приехать, но не могут - они в черном списке за нарушения. Об этом заявил министр труда Кыргызстана.

Все население Кыргызстана - 6,5 миллионов человек. При этом 1,63 миллиона человек перебралось в Россию - в Москву и другие крупные города. Наверное, не зря столицу уже называют «Киргиз-тауном». Получается, что каждый шестой житель Киргизии уехал в РФ и домой не торопится.

В остальных странах мигрантов из Киргизии почти нет: в Казахстане - 30 тысяч, в Турции - 20 тысяч, в США и арабских странах - 10 тысяч человек. Об этом заявил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кубандык Акматбеков.

Также он посетовал на то, что 76 тысяч киргизов не могут въехать в Россию из-за того, что «попали в черный список». Сожаления довольно странные, потому что чаще всего, в этот список попадают за нарушения миграционного режима и преступления.

О том, будут ли удерживать граждан Киргизии на родине - например, создавая рабочие места, министр не сообщил. Видимо, пока все устраивает.

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Метки: Москва   Россия   киргизы   киргызстан   мигранты   столица   
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546
moishab Час назад
Нахер гнать всех со своей сраной диаспорой. ЗВЕРЬЁ.
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8k
Sapsan 2 минуты назад
Не думаю что все киргизы в России быдло. Наверно среди них есть технари, программисты, инженеры, токари. Адекватные, немного обрусевшие. Не всех же в стричь всех в одну гребенку
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3k
Юра Гагарин 3 минуты назад
да чёрт с ними киргизами,
у хохлов-то там что?
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3k
* You All 15 минут назад
пусть обратно валят в свою сраную киргизию
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65k
Доктор Джонс 19 минут назад
Мне говорили (узбеки, таджики, киргизы и т.п.) - рюски, уезжай в свою Россия... Я уехал, так какого х.у.я вы за мной поехали
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8
Карл Такойто Доктор Джонс 18 минут назад
Чтобы через какое то время сказать чтобы ты и из России уезжал))
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471
Шурман Доктор Джонс 5 минут назад
Я в свой Россия не уехал а вот почему они за мной в Бельгию и Германию поехали ?:) факт есть факт , у меня даже среди друзей штук 7 киргизов чистых из Бишкека и штук 5 оболтусов из Ташкента и так же все чистые :)
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26k
Батончик с маком 22 минуты назад
Наши правители для приличия хоть бы подождали когда вымрет поколение 90-х.
Мы ещё хорошо помним как обезьяны выгоняли русских из своих независимых аулов.
Это нынешнее поколение педерастов с крашеными волосьями радуются - типа мигранты будут за них работать. Х.уй вам, хомяки! Обезьяны уже вас е.бут, а скоро заставят в мечети ходить в парандже
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8k
trak Полчаса назад
Когда уже наступит тот момент когда эта саранча пожалеет что приехала в Россию , жду с нетерпением .
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13k
info-kozirev Полчаса назад
Нахер всех киргизов и прочих мигрантов отсюда,в товарные вагоны и на историческую родину,ишакам хвосты вертеть,нам тут ни киргизы ни прочие хохлы с таджиками нахер не нужны.
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7k
Илларион Забродов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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39k
Alex Полчаса назад
Козлы
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
Заипца их киргизская элита устроилась.
Народишко свой к России пристроили, чтобы те не ходили по стране в поисках работы.
А сами переодически майданя делят власть с денежными ручейками.
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61k
Опиум для народа 40 минут назад
Нах"й тогда нужна такая страна, если надо трудоустраивать граждан за рубежом и иметь для этого Министерство, а, киргизы, бл"дь?
Хотите, как там, самоидентификации и самостоятельности? Так живите, падлы, в своей стране и обустраивайте её. А иначе - нах"й нужна ваша Киргизия, если она - ноль без палочки, нах"й не нужная территория?
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8
Карл Такойто Опиум для народа 15 минут назад
Так а чего ты на них злишься,им тут накрыли поляну,сказали ,,добро пожаловать,, они и едут. Не знаю как Киргизии,но Таджикистану Россия 150 млн. долларов выделила на строительство русских школ,и ещё сколько то миллионов на питание для школьников. Очевидно чтобы их заранее готовить и они сразу со знанием языка приезжали.
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299
zz 52 минуты назад
Все недоразвитые едут в лучший город, страну и после этого этот город ,страна стремятся к состоянию мест проживания тех аборигенов изначально. Но европа и америка этого ещё не поняли, а значит ждет их участь этих "чуркестанов". А самое печальное что предавшие свою родину твари, пытаются диктовать своим сородичам кто остался, свои правила и устанавливать правительство которое им диктует сша.
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203
Алексей Горошко Опиум для народа 10 минут назад
Ага загоняли бедолаг ((
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−9
Knives22 52 минуты назад
"Также он посетовал на то, что 76 тысяч киргизов не могут въехать в Россию из-за того, что «попали в черный список»."

Так пусть за копеечку паспорта им новые делает, смогут всей Киргизией в Россию переехать, Владимировичу на радость
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2k
Иван 53 минуты назад
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22k
Ego sum qui sum 56 минут назад
хуже что остальные пятеро уже пакуют чемоданы
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764
Трям 57 минут назад
Пора аннексировать этот кусок земли и устроить там огромную стройку.
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4k
Владимир Час назад
значит скоро им амнистию дадут.
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8
Карл Такойто Час назад
Конечно посетовал, ведь они зарабатывают деньги в России и отправляют какую то часть в Киргизию,родственникам,членам семьи и т.д. Это приток капитала для Киргизии
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2k
Natural Selection Час назад
мрази косоглазые, всех вон из страны!!!
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1k
elf3399 Час назад
Этот киргиз хорошо отъелся
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