Каждый шестой киргиз уже живет и работает в России

Все население Кыргызстана - 6,5 миллионов человек. При этом 1,63 миллиона человек перебралось в Россию - в Москву и другие крупные города. Наверное, не зря столицу уже называют «Киргиз-тауном». Получается, что каждый шестой житель Киргизии уехал в РФ и домой не торопится.

В остальных странах мигрантов из Киргизии почти нет: в Казахстане - 30 тысяч, в Турции - 20 тысяч, в США и арабских странах - 10 тысяч человек. Об этом заявил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кубандык Акматбеков.