Он вам не Бангкок: у столицы Таиланда появится новое название

Все жители Таиланда замерли в напряженном ожидании - как же теперь будет называться их любимый город?
Вы считаете, что только наши «слуги народа» занимаются не пойми чем? А вот и нет - таких деятелей хватает везде. Например, в Таиланде местные «решалы» объявили, что столица их любимой родины - Бангкок, называется неправильно. Это английское название, и оно не отражает тайские скрепы.
Отныне город должен называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон и никак иначе. И сразу же стали оперативно
пилить бюджет под это дело править название во всех государственных документах и учебниках. Дело-то важное… Попутно размышляли - можно ли использовать и старое, и новое названия одновременно. Долго кряхтели, потом все-таки сжалились над туристами и разрешили использовать и Бангкок, и Крунг-Тхеп… как там его дальше.
Серьезную проблему решили, так держать.
Кстати, в переименовании городов они не одиноки, вот лишь несколько примеров:
Казахстан - Астана. В царское время называлась Акмолинском, с 1960-х - славный город Целиноград. После развала СССР обозвали Астаной, потом переименовали в Нур-Султан, в честь сами-знаете-кого, сейчас снова хотят вернуть название «Астана».
Киргизия - Бишкек. В советские времена город назывался Фрунзе, после того, как Союз благополучно развалили - Бишкек.
Литва - Вильнюс. До 1929 года назывался Вильно, после - Вильнюс. Странно, но название не тронули даже после приобретения независимости, демократии и «свободы».
Армения - Ереван. Впервые упомянут в клинописных текстах VIII века до н.э как крепость Эребуни. После присоединения к Российской империи в 1828 году стал называться Эривань. А с 1936 года стал Ереваном. После распада страны, армяне поступили правильно - не стали придумывать новые названия и оставили всё как есть.
Грузия - Тбилиси. Первые упоминания относятся к IV веку н.э., тогда его называли Тпилиси. Греки же называли его Тифлис. После 1936 года официально утвердили как Тбилиси.
Таджикистан - Душанбе. Образован в 1925 году на месте кишлака Дюшамбе. В 1929 году стал столицей Таджикской СССР и принял новое звучное название: Сталинабад. В 1961 году Никита Хрущев озаботился сменой названия и переименовал столицу в Душанбе.
И еще +100500 таких случаев со всего мира, от Норвегии до Экваториальной Гвинеи. Видимо, это такое хобби у власть имущих. А может попытка переписать историю, кто знает.
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Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит
до сих пор Тифлисом называют и не парятся.
Казахстан переименовал столицу в Нурсултан Назарбаевск.
Белоруссия переименовала себя в Беларусь.
Украина переименовала Киев в Куйв.
Грузия переименовала себя в Джорджию.
Турция переименовала себя в Тюркие.
Ну и далее по списку.
Они всего лишь рекомендовали использовать исконное внутреннее название столицы иностранцам, причём отдельно и особо уточнили, что название Бангкок никуда не девается.