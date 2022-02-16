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Он вам не Бангкок: у столицы Таиланда появится новое название

Он вам не Бангкок: у столицы Таиланда появится новое название (7 фото)

Автор:
16 февраля 2022 16:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ереван   астана   бангкок   бишкек   город   название   столица   таиланд   
642
7

Все жители Таиланда замерли в напряженном ожидании - как же теперь будет называться их любимый город?

Вы считаете, что только наши «слуги народа» занимаются не пойми чем? А вот и нет - таких деятелей хватает везде. Например, в Таиланде местные «решалы» объявили, что столица их любимой родины - Бангкок, называется неправильно. Это английское название, и оно не отражает тайские скрепы.

Отныне город должен называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон и никак иначе. И сразу же стали оперативно пилить бюджет под это дело править название во всех государственных документах и ​​учебниках. Дело-то важное… Попутно размышляли - можно ли использовать и старое, и новое названия одновременно. Долго кряхтели, потом все-таки сжалились над туристами и разрешили использовать и Бангкок, и Крунг-Тхеп… как там его дальше.

Серьезную проблему решили, так держать.

Кстати, в переименовании городов они не одиноки, вот лишь несколько примеров:

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Казахстан - Астана. В царское время называлась Акмолинском, с 1960-х - славный город Целиноград. После развала СССР обозвали Астаной, потом переименовали в Нур-Султан, в честь сами-знаете-кого, сейчас снова хотят вернуть название «Астана».

Киргизия - Бишкек. В советские времена город назывался Фрунзе, после того, как Союз благополучно развалили - Бишкек.

Литва - Вильнюс. До 1929 года назывался Вильно, после - Вильнюс. Странно, но название не тронули даже после приобретения независимости, демократии и «свободы».

Армения - Ереван. Впервые упомянут в клинописных текстах VIII века до н.э как крепость Эребуни. После присоединения к Российской империи в 1828 году стал называться Эривань. А с 1936 года стал Ереваном. После распада страны, армяне поступили правильно - не стали придумывать новые названия и оставили всё как есть.

Грузия - Тбилиси. Первые упоминания относятся к IV веку н.э., тогда его называли Тпилиси. Греки же называли его Тифлис. После 1936 года официально утвердили как Тбилиси.

Таджикистан - Душанбе. Образован в 1925 году на месте кишлака Дюшамбе. В 1929 году стал столицей Таджикской СССР и принял новое звучное название: Сталинабад. В 1961 году Никита Хрущев озаботился сменой названия и переименовал столицу в Душанбе.

И еще +100500 таких случаев со всего мира, от Норвегии до Экваториальной Гвинеи. Видимо, это такое хобби у власть имущих. А может попытка переписать историю, кто знает.

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Метки: Ереван   астана   бангкок   бишкек   город   название   столица   таиланд   
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16  комментариев
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1
Pavel Полчаса назад
Вильнюс не в Латвии, а в Литве :)
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1k
Хаим Каценеленбоген Минуту назад
вообще, полное название Бангкока по-тайски звучит примерно так:
Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит
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1k
SilentBob 3 минуты назад
Сталинабад... а Москву уже пора в кишлак Путинабад переименовывать...
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14k
куджо 9 минут назад
И это говорят люди, которые в угоду туристам переименовали реку Кхвейя в киношно выдуманный Квай....
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757
Serg Dex 15 минут назад
Это ихнии внутреннии забавы, кого это должно волновать, а иностранцы уж пускай называют как хотят, англичане например Тбилиси
до сих пор Тифлисом называют и не парятся.
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13k
Anthonyus 17 минут назад
Назвать столицу Понедельником могут только сильные духом люди !

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3k
Frank Borman 23 минуты назад
Тайланд переименовал столицу в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, а самого себя в Таиланд.
Казахстан переименовал столицу в Нурсултан Назарбаевск.
Белоруссия переименовала себя в Беларусь.
Украина переименовала Киев в Куйв.
Грузия переименовала себя в Джорджию.
Турция переименовала себя в Тюркие.
Ну и далее по списку.
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1k
Дмитрий 23 минуты назад
Автор полный дебил!
Они всего лишь рекомендовали использовать исконное внутреннее название столицы иностранцам, причём отдельно и особо уточнили, что название Бангкок никуда не девается.
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22k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
а я вот не понимаю почему город МОСКВА в мире называют москоу, зачем коверкать слово?
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0
Jekaterina Cernenko 23 минуты назад
Автор, столица Латвии - Рига, а Вильнюс - столица Литвы!
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Немного не ясно... Таиланд нихе... чего не производит кроме туризма. Соответственно Банког, Паттайя, Пхукет - это бренды. Как можно взять и похерить бренд?!
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62k
Опиум для народа Полчаса назад
А чё не Трансгендерполь?
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24k
Sergey Полчаса назад
Практически столица - Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург
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5k
Василий Полчаса назад
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5k
Shtoppi Полчаса назад
В погоне за т. н. "независимостью", уже не знают что бы еще придумать, лишь бы показать свою индиувидуальность, но все-равно гадить в Россию едут целыми аулами и кишлаками. Интересно, что же им в своих странах не живется, не работается?
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