Он вам не Бангкок: у столицы Таиланда появится новое название

Вы считаете, что только наши «слуги народа» занимаются не пойми чем? А вот и нет - таких деятелей хватает везде. Например, в Таиланде местные «решалы» объявили, что столица их любимой родины - Бангкок, называется неправильно. Это английское название, и оно не отражает тайские скрепы.

Отныне город должен называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон и никак иначе. И сразу же стали оперативно пилить бюджет под это дело править название во всех государственных документах и ​​учебниках. Дело-то важное… Попутно размышляли - можно ли использовать и старое, и новое названия одновременно. Долго кряхтели, потом все-таки сжалились над туристами и разрешили использовать и Бангкок, и Крунг-Тхеп… как там его дальше.

Серьезную проблему решили, так держать.

Кстати, в переименовании городов они не одиноки, вот лишь несколько примеров: