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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 268 постов • 254 подписчика подписаться
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Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда

Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 14:19
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: бургер   видео   лук   макдональдс   продукты   секреты приготовления   
3274
4
1
И это видео понравилось не всем. Оказывается, чтобы получить гору лука, никто не тратит кучу времени и обходится без слез.

Источник:

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Метки: бургер   видео   лук   макдональдс   продукты   секреты приготовления   
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12k
ЦСКА Час назад
Самое полезное, что есть в "маках"-это чистые клозеты!
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1k
zenon Минуту назад
Теперь, для того, что бы полностью использовать нефть, её превращают в уголь, а из угля уже делают чистую нефть без примесей керосина и бензина.
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28k
Aleksandr 9 минут назад
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−46
6xp 11 минут назад
пиз-дец ...
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2k
Слава Андреев 18 минут назад
Жесть. Там только булка натуральная ?)))))) булка работницы мака ))))))
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909
Шурман 36 минут назад
Ну и хрен бы с ним , я если хочу покушать бургер еду в ресторан и там уже при мне его готовят и так же лук нарезают и фарш месят , а если уж прям хочу то пошел купил фарш сделал котлеты и обжарил булки .
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99
робт 37 минут назад
но! это видео из америки, в России тот же мак гораздо натуральней и использует местные продукты
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2k
Том Джоуд 40 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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8k
Мегапихель 40 минут назад
Какой ужас, я чуть не подавился свежим порошковым молоком!
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11k
Serg2001 42 минуты назад
Не прошло и 30 лет, как начали кое-что понимать про эти дары забугорья. Да и то не все...
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25k
blus 49 минут назад
Кто-то не смотрит телевизор... Я не хожу по быстропитам. Независимо от бренда. Ибо там не еда. Там корм.
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49k
smakido 49 минут назад
" Просто добавь воды!"
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2k
twincam 50 минут назад
давно спрыгнул с корма для быдложивотных.
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1k
Федор Медведев 53 минуты назад
а они думали, что им сок выжимают перед подачей???
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2k
twincam Федор Медведев 50 минут назад
не обольщайся по поводу "думали" ))))))
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40k
Максим Т. Час назад
Открыли Америку!
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64
Племянник Путина Час назад
именно по этому, у них одинаковый вкус по всему миру
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151
*опа Племянник Путина Час назад
"поэтому"
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64
Племянник Путина *опа 37 минут назад
в случае с макдаком именно поэтому
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