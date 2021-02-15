Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда

И это видео понравилось не всем. Оказывается, чтобы получить гору лука, никто не тратит кучу времени и обходится без слез.
Многие любители фастфуда искренне считают, что в их любимом "Макдональдсе" вся еда готовится из исключительно свежих и натуральных продуктов. Оказывается, что все не совсем так. Ранее пользователь Тиктока раскрыл секрет приготовления апельсинового сока, а теперь показали, какой лук кладут в этом ресторане в бургеры.
Процесс приготовления лука для бургеров выглядит совсем иначе, нежели чем мы могли бы себе представить. Никто не очищает свежие овощи, обливаясь слезами, никто не режет их колечками. Все гораздо проще.
В ролике парень с ником justinalbert19 показывает насыпанную в пластиковую емкость буроватую массу, которую он после заливает водой и добавляет туда же льда. После этого работник Мака перемешивает содержимое контейнера и накрывает его крышкой.
В итоге через время получается то, что потом добавляется в бургеры. Комментаторы, знакомые с кулинарией, заметили под роликом, что смесь, которую демонстрирует работник фастфуда, - это дегидрированный лук, прошедший также термическую обработку. И повар, добавив воду, фактически восстанавливает полуфабрикат до первоначального (или близкого к нему) состояния овоща. Тоже самое проделывают на кухне "Макдоналдса" с концентратом сока, разбавляя его водой и охлаждая льдом. Впрочем, среди подписчиков justinalbert19 было немало и тех, кто был неприятно удивлен увиденным. И даже пообещал, что больше никогда не зайдет в эту закусочную.
Сотрудник McDonald's раскрыл секрет приготовления апельсинового фреша
И отбил аппетит у любителей натурпродуктов. Последние иллюзии разбиваются о суровую действительность!
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