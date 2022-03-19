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Когда слишком перестарались с упаковкой

Когда слишком перестарались с упаковкой (17 фото)

Автор:
19 марта 2022 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   товары   упаковка   
2749
17
Подборка крутых и странных упаковок. В некоторых случаях кое-кто перекреативил, а в других... Впрочем, это нужно увидеть самому.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   товары   упаковка   
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4  комментария
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Роман Час назад
Я один не понял эпилог?
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Dobry vojak Svejk Z 11 минут назад
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5k
Slv01 53 минуты назад
а где бумага для принтеров?
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