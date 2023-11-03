Эмоциональные ностальгические фотографии советских детей, которые стали культовыми

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Юные пионеры, играющие в детском саду, приключения на свежем воздухе, уроки гражданской обороны – это не просто рутинные моменты советского детства. Вы, вероятно, сталкивались с этими сценами не раз, либо потому, что они символизировали радостные моменты советского воспитания, либо из-за их исключительной эмоциональной насыщенности.
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Дети спят зимой на улице – популярная практика профилактики респираторных заболеваний в Советском Союзе. Дмитрий Бальтерманц
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Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой по имени Люся. Ее и других детей эвакуируют из осажденного города. Борис Кудояров
Советские пионеры – участники парада на Красной площади в Москве в честь 50-летия Советской власти. Лев Поликашин
Детский сад Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Жителям севера зимой не хватает витамина D, поэтому малыши загорают под искусственным солнцем. Борис Бабанов
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Метки: Прошлое СССР дети ностальгия фото
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