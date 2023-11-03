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Эмоциональные ностальгические фотографии советских детей, которые стали культовыми

Эмоциональные ностальгические фотографии советских детей, которые стали культовыми

Автор:
03 ноября 2023 07:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   СССР   дети   ностальгия   фото   
286
27

Юные пионеры, играющие в детском саду, приключения на свежем воздухе, уроки гражданской обороны – это не просто рутинные моменты советского детства. Вы, вероятно, сталкивались с этими сценами не раз, либо потому, что они символизировали радостные моменты советского воспитания, либо из-за их исключительной эмоциональной насыщенности.

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Метки: Прошлое   СССР   дети   ностальгия   фото   
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Zmey8838 2 часа назад
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