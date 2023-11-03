Эмоциональные ностальгические фотографии советских детей, которые стали культовыми

Юные пионеры, играющие в детском саду, приключения на свежем воздухе, уроки гражданской обороны – это не просто рутинные моменты советского детства. Вы, вероятно, сталкивались с этими сценами не раз, либо потому, что они символизировали радостные моменты советского воспитания, либо из-за их исключительной эмоциональной насыщенности.