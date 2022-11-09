Милота советского детства

Дети – они как взрослые. Только лучше. И во все времена оставались детьми.
Но снимки советской малышни демонстрируют, что детвора той эпохи была особенная – душевная, чистая, искренняя. Кто-то воспитывал в тот период своих детей, а кто-то сам был ребенком, но запомнил те особенные мгновения счастья, которые уже не повторить и не воспроизвести.
Кажется, сейчас тоже все праздники в детсадах такие. Но только в чем-то не такие.
И никто не вопит «Хочу!» и не лезет вперед.
Особенно когда пересел на взрослый, но с рамой еще ездить не можешь.
И мальчишескими секретами. И так повально не болели.
Завидная невеста растет, ведь она еще трудолюбивая.
Игра помогала воспитать настоящие мужские качества.
Отличная, хоть и несколько опасная разминка. Играли в такую?
Главное весеннее развлечение.
Нет, показываю.
От того, что вытер доску и подмел пол, не потерять в весе и не стать изможденным. Современных детей освободили от дежурства по кабинету и школе. И зря: они растут изнеженными и с трудом осваивают элементарные обязанности.
И произойдет знакомство с лучшим другом, которого так долго ждал.
А какие фото вам напомнили о каких-то особенных моментах из своей жизни?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ах, как хочется ворваться в городок.
На нашу улицу в три дома,
Где всё просто и знакомо, на денек.
Где без спроса входят в гости,
Где нет зависти и злости.
Милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором.
Время, время кружат снеги,
И разъехались соседи, кто куда.
И когда дома сносили,
Мы с тобой, мой друг, шутили:
Не беда.
Раз в году письмо скупое,
Поздравленье с рождеством
И долгих лет.
Ровно восемь диких строчек
И другой какой-то почерк,
Всё, привет.
Где без спроса входят в гости,
Где нет зависти и злости.
Милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором.
Лишь во сне приходят лица,
Не узнать и половины,
Ярок свет.
Год прошел, почтовый ящик
Открываю - две газеты.
Писем нет.