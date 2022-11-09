Милота советского детства

Как спасают тех, кого приручили

Ностальгическая жара прошлых лет

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У советских детей были такие интересные игрушки

Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек

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