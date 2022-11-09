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Милота советского детства

Милота советского детства

Автор:
09 ноября 2022 12:51
Сообщество : СССР
Метки: СССР   воспоминания   дети   детский сад   ностальгия   отдых   ребёнок   учёба   фото   школа   
678
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Дети – они как взрослые. Только лучше. И во все времена оставались детьми.

Но снимки советской малышни демонстрируют, что детвора той эпохи была особенная – душевная, чистая, искренняя. Кто-то воспитывал в тот период своих детей, а кто-то сам был ребенком, но запомнил те особенные мгновения счастья, которые уже не повторить и не воспроизвести.

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Кажется, сейчас тоже все праздники в детсадах такие. Но только в чем-то не такие.

И никто не вопит «Хочу!» и не лезет вперед.

Особенно когда пересел на взрослый, но с рамой еще ездить не можешь.

И мальчишескими секретами. И так повально не болели.

Завидная невеста растет, ведь она еще трудолюбивая.

Игра помогала воспитать настоящие мужские качества.

Отличная, хоть и несколько опасная разминка. Играли в такую?

Главное весеннее развлечение.

Нет, показываю.

От того, что вытер доску и подмел пол, не потерять в весе и не стать изможденным. Современных детей освободили от дежурства по кабинету и школе. И зря: они растут изнеженными и с трудом осваивают элементарные обязанности.

И произойдет знакомство с лучшим другом, которого так долго ждал.

А какие фото вам напомнили о каких-то особенных моментах из своей жизни?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   воспоминания   дети   детский сад   ностальгия   отдых   ребёнок   учёба   фото   школа   
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11k
Rus77 Час назад
Благодарю!
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31k
Юр21 8 минут назад
Это теперь милота, а тогда просто беда была! Все уже в футбол гоняют, а ты как дурак класс моешь...
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26k
SerGProS Полчаса назад
Пацан меломан и фонофил.Такой шикарный винил Электрофон Вега 108!Цветомузыка "Телемеханика"-3!Такие шикарные наушники (ТДС-8 "Феникс")!
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1k
ChePaev 59 минут назад
Как в детстве побывал!) Я даже стишок (четверостишье) помню который рассказывал в первом классе на школьной линейке посвященной 65-й Годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, (82-й год) нас тогда принимали в в октябрята: "Сегодня Съезду партии сказать мы можем смело: за маленькими партами растет большая смена!"
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4k
Александр Николаевич Час назад
Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в городок.
На нашу улицу в три дома,
Где всё просто и знакомо, на денек.

Где без спроса входят в гости,
Где нет зависти и злости.
Милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором.

Время, время кружат снеги,
И разъехались соседи, кто куда.
И когда дома сносили,
Мы с тобой, мой друг, шутили:
Не беда.

Раз в году письмо скупое,
Поздравленье с рождеством
И долгих лет.
Ровно восемь диких строчек
И другой какой-то почерк,
Всё, привет.

Где без спроса входят в гости,
Где нет зависти и злости.
Милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором.

Лишь во сне приходят лица,
Не узнать и половины,
Ярок свет.
Год прошел, почтовый ящик
Открываю - две газеты.
Писем нет.
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23k
Serg2001 Час назад
Сколько в "слона" не играли, что-то даже не припомню мало-мальской травмы из-за этого. Что в нем такого опасного для нормальных пацанов? Не, ну по сравнению с "косынкой" на компе это конечно действительно смертельная игра!...)
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