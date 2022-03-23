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Странные вещи из модного мира, пользующиеся дикой популярностью

Странные вещи из модного мира, пользующиеся дикой популярностью (14 фото)

Автор:
23 марта 2022 10:04
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   мода   подборка   прикол   странные вещи   фото   
868
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Человек всегда стремится к совершенствованию своей внешности. В этом нет ничего удивительного. Для этого он готов использовать самые нелепые приспособления, а также одеваться в странную одежду, которая по законам времени считается модной.

К сожалению, далеко не всегда популярные вещи и аксессуары несут хоть какую-то пользу. Однако многие из можно назвать, по крайней мере, забавными.


Ночная маска от морщин

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Жутковатая маска от корейских производителей обещает заметный лифтинг-эффект после многократного использования. Надевать приспособление рекомендуется на ночь.


Светодиодные огни для ресниц


Светодиодные гирлянды для ресниц были разработаны вьетнамским дизайнером Тэнь Фам. Он уверяет, что аксессуар абсолютно безвреден для глаз и совершенно неощутимы во время носки.


Корректор подбородка


Компрессионный бандаж предназначен для коррекции овала лица и второго подбородка.


Силиконовые накладки для ног


Силиконовые накладки созданы для коррекции формы ног. Недорогое приспособление пользуется спросом среди мужчин и женщин. Особенно популярно в Китае и Корее.


Ювелирные украшения для лица


Экспериментальные украшения, которые нарочно искажают лицо, удерживаются за счёт формы движений мускулатуры. Изготавливаются только под заказ художницей Иммой ван дер Хаак.


Крабики для ногтей


Странные прищепки позволяют защитить свежий маникюр от повреждений и ускорить его высыхание.


Накладка с волосами


Теперь мужчинам совсем не обязательно отращивать длинные волосы, чтобы быть модным и привлекательным. Их можно приобрести за несколько сотен долларов. Искусственные пряди волос могут крепиться к резинке, панаме, кепке и даже бандане.


Линза с украшением


Дизайнеры начали украшать даже линзы. Современные изделия могут быть снабжены подвесками-стразами, имитирующими настоящую слезу. Насколько это практично, неизвестно. Создатель линз уверяет, что с таким аксессуаром можно даже моргать. Однако носить их на постоянном основе лучше не стоит.


Джинсы, которые выглядят так, словно вы их только что нашли на свалке


Бренд PRPS выпустил джинсы, испачканные «грязью». Стоит такая модная обновка более 400 долларов.


Желейные конфеты для загара


В Америке изобрели ягодный мармелад, способный подарить равномерный загар. Пользователи уверяют, что он ничем не отличается от эффекта, который вы можете получить в солярии. Согласно инструкции, вам достаточно съедать всего 2 конфеты в день, чтобы получить ровный, шоколадный оттенок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   мода   подборка   прикол   странные вещи   фото   
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36k
Aleksandr Час назад
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perekrestok Полчаса назад
Очень необычно. Как то выше моего понимания его этим хотят добиться.
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4k
Двестиграмм Час назад
Комментарий к фото
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4k
Наталья 2 часа назад
Нет слов, товарищи. Особенно про линзы.
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