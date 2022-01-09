Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли»

Чёрная полоса в жизни Николая Крючкова длилась несколько лет. Утешение актёр пытался найти в работе, но прежней энергии и здоровья уже не было. На съёмках фильма «Капроновые сети» Крючков почувствовал себя плохо и несколько дней провёл в гостиничном номере. Всё это время за ним ухаживала ассистент режиссёра Лидия Николаевна. Крючкову на тот момент уже исполнилось 50, и к помощнице, которая была младше на двадцать лет, он поначалу отнёсся настороженно. Зато со временем понял, что той заботы, которой его окружила Лидия, ему так не хватало. Именно она стала верной спутницей актёра на всю оставшуюся жизнь. Крючков с радостью принял и воспитал дочь Лидии от предыдущего брака Эльвиру, так что все были уверены: девочка — его родная дочь. Именно с Эльвирой у актёра сложились самые тёплые отношения, а вот с кровными сыновьями контакт был давно утерян.