Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли»

Николай Крючков – легенда советского кинематографа, символ эпохи, «парень из нашего двора», который стал примером для миллионов своих соотечественников.
6 января 1911 года родился знаменитый актёр и любимец миллионов советских зрителей Николай Крючков. Он появился на свет в самом сердце Москвы в простой рабочей семье, рано остался без отца и уже подростком трудился на «Трёхгорной мануфактуре» гравёром-накатчиком, параллельно посещая уроки актёрского мастерства при Московском центральном театре рабочей молодёжи. Именно на этой сцене его впервые заметил режиссёр Борис Барнет и пригласил на роль сапожника Сеньки в фильме «Окраина». После успешного дебюта карьера молодого актёра резко пошла в гору — Николай Крючков исполнил главную роль в картине «У самого синего моря», а затем его прославила на всю страну комедия Ивана Пырьева «Трактористы»...
Именно на этих съёмках 29-летний актёр встретил свою первую жену. Начинающей актрисе Марии Пастуховой картина успеха не принесла — сцены с её участием даже не вошли в фильм, зато двадцатилетняя красавица познакомилась с обаятельным, улыбчивым и мужественным Крючковым, который к тому же уже был известным актёром. Чувства разгорелись быстро, и вскоре молодые уже играли свадьбу: со стороны жениха на торжестве было всего два гостя, а вот провожать невесту в счастливую семейную жизнь пришёл весь актёрский курс ГИТИСа. В браке на свет появился сын Борис, однако общий ребёнок семью не спас: спустя шесть лет супруги развелись. Причиной стал роман Крючкова, который закрутился на съёмках «Небесного тихохода».
Студентка Шукинского училища Алла Парфаньяк играла в этом фильме корреспондентку Валю Петрову. Николай Крючков сразу положил глаз на симпатичную коллегу по площадке, а едва съёмки закончились, повёл новую избранницу в ЗАГС. Алла подарила мужу сына Николая, но любовь оказалась не вечной. Поговаривали, что однажды Крючков застал жену с известным актёром, после чего немедленно подал на развод. Отношения с сыном Николаем были натянутыми, а потом родные люди и вовсе перестали общаться. Алла Парфаньяк нашла своё счастье в браке с актёром Михаилом Ульяновым, да и Николай Крючков в холостяках ходил недолго.
С третьей женой актёр познакомился в Ленинграде, где снимался в ленте «Домой». Ещё до завершения картины Николай Крючков понял, что хочет вернуться домой в Москву только вместе с новой возлюбленной — знаменитой лыжницей Зоей Кочановской. Актёр и спортсменка быстро узаконили отношения, однако отправиться в столицу молодожёнам было не суждено. Спустя всего три месяца после свадьбы Зою Кочановскую сбила машина с военными номерами. Женщина скончалась на руках у мужа, который с тех пор впал в глубокую депрессию, так что друзья всерьёз опасались за его состояние.
Чёрная полоса в жизни Николая Крючкова длилась несколько лет. Утешение актёр пытался найти в работе, но прежней энергии и здоровья уже не было. На съёмках фильма «Капроновые сети» Крючков почувствовал себя плохо и несколько дней провёл в гостиничном номере. Всё это время за ним ухаживала ассистент режиссёра Лидия Николаевна. Крючкову на тот момент уже исполнилось 50, и к помощнице, которая была младше на двадцать лет, он поначалу отнёсся настороженно. Зато со временем понял, что той заботы, которой его окружила Лидия, ему так не хватало. Именно она стала верной спутницей актёра на всю оставшуюся жизнь. Крючков с радостью принял и воспитал дочь Лидии от предыдущего брака Эльвиру, так что все были уверены: девочка — его родная дочь. Именно с Эльвирой у актёра сложились самые тёплые отношения, а вот с кровными сыновьями контакт был давно утерян.
Николай Крючков ушёл из жизни в 1994 году, но наследницы знаменитого актёра до сих пор не могут поделить оставшееся от него имущество. Эльвира стала переводчиком, вышла замуж за хоккеиста Бориса Александрова и родила дочь Екатерину. Екатерина впоследствии окончила МГИМО и родила дочь Анфису. В наследство от Николая Крючкова осталась квартира на Арбате, которая по документам записана на Эльвиру и правнучку Анфису. Однако приёмная дочь актёра попыталась полностью завладеть квадратными метрами, выселив собственную мать и отправив её в психиатрическую лечебницу. За бабушку Лидию Крючкову вступилась внучка Екатерина, но тяжбы за жилплощадь продолжаются и по сей день. Сегодня делом занимается следственный комитет.
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