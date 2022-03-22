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Обесцененные профессии: кто в СССР мог претендовать на достойную зарплату

Обесцененные профессии: кто в СССР мог претендовать на достойную зарплату (18 фото)

Автор:
22 марта 2022 00:01
Сообщество : Истории
Метки: СССР   большие зарплаты   высокооплачиваемая   ностальгия   профессии   работа   рабочие   советские рабочие   
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Ни для кого не секрет, что в СССР тяжелый труд ценился по достоинству, особенно, если вы высококлассный специалист. К сожалению, сегодня всё далеко не так. Но кто же в те времена мог претендовать на хорошую зарплату?

Начнём с одной из самых романтичных профессий – геолог. По крайней мере, она ассоциируется у многих именно с таежной романтикой. Почему же она была высокооплачиваемой? Всё просто. До начала Перестройки велась активная разведка залежей полезных ископаемых, а сделать, очевидно, было невозможно без квалифицированных специалистов.Конечно, геологические работы ведутся и сегодня, но объемы в разы меньше тех, что были в СССР.

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Работа шахтера в любую эпоху вряд ли можно назвать простой, однако в то время она действительно оплачивалась по достоинству. Элитой в этой профессии считали проходчики, которые в начале 80-х годов получали от 1 тыс. рублей в месяц.

Хорошие деньги могли заработать и те, кто отправлялся работать на Север, причём независимо от профессии. Однако безусловными рекордсменами были буровики. За полгода тяжелейшей работы они могли получить столько же, сколько в других частях страны зарабатывали за несколько лет упорного труда.

Не обделяли деньгами и заводские специальности, вроде слесарей и токарей. Например, представитель последней профессии, имея 3 или 4 разряд, в конце 70-х годов могли претендовать на зарплату в 500 рублей. При этом высшие разряды могли претендовать на заработок наравне с заводскими директорами, и то без премий. Увы, сейчас на такое вряд ли приходится рассчитывать.

Ну и закончим профессий, которая не обеспечивала астрономическими деньгами, но позволяла получить преференции от государства. Речь идет о космонавтах. Например, зарплата Гагарина составляла 512 рублей в месяц. Но при этом представители этой специальности могли рассчитывать на получение квартиры, машины и лучших медицинских услуг. Кроме того, за каждый полет на орбиту им платили премиальные в размере 5 тыс. рублей.

Очевидно, что раньше работа руками не считалась чем-то зазорным и приносила хороший доход. Это сегодня все мечтают быть блогерами и получать деньги из воздуха. А всё почему? Потому что важные и крайне тяжелые профессии сегодня просто обесценили, и это весьма печально.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   большие зарплаты   высокооплачиваемая   ностальгия   профессии   работа   рабочие   советские рабочие   
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