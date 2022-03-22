Обесцененные профессии: кто в СССР мог претендовать на достойную зарплату

Начнём с одной из самых романтичных профессий – геолог. По крайней мере, она ассоциируется у многих именно с таежной романтикой. Почему же она была высокооплачиваемой? Всё просто. До начала Перестройки велась активная разведка залежей полезных ископаемых, а сделать, очевидно, было невозможно без квалифицированных специалистов.Конечно, геологические работы ведутся и сегодня, но объемы в разы меньше тех, что были в СССР.