Гениальность советских режиссеров: несколько любопытных фактов о классике

Всё гениальное оказалось простым. Его одноклассница Анастасия Немоляева, исполнившая роль Кати, принесла фотографии своих одноклассников, однако из всех приглянулся именно Федор, которому практически сразу и предложили эту роль.





В фильме «Курьер» очень хорошо передан колорит молодежной тусовки на закате 80-х годов. Чтобы достичь такого эффекта, даже не потребовались профессиональные актеры. Шахназаров обратился в московское ОВД, чтобы на съемочную площадку нагнали шпану. После того как дело было сделано, режиссер просто предложил ребятам не замечать камер и заниматься своими делами. Новоявленные актёры легко справились с задачей.