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Гениальность советских режиссеров: несколько любопытных фактов о классике

Гениальность советских режиссеров: несколько любопытных фактов о классике (11 фото)

Автор:
03 марта 2022 23:48
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Советская киноклассика   ностальгия   советские режиссеры   советские фильмы   
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Большинство современных киноделов любят копировать стиль западных коллег по цеху. А стоило бы равняться на советских режиссеров, которые умели снимать душевные картины и создавать незабываемую атмосферу без огромных бюджетов, прибегая к смекалке и хитростям.

Многим запомнился фильм «Курьер» благодаря харизматичному Федору Дунаевскому. Вот только на роль он попал совершенно случайно. Шахназаров отсмотрел десятки кандидатов на роль, но почему выбор пал на него?

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Всё гениальное оказалось простым. Его одноклассница Анастасия Немоляева, исполнившая роль Кати, принесла фотографии своих одноклассников, однако из всех приглянулся именно Федор, которому практически сразу и предложили эту роль.


В фильме «Курьер» очень хорошо передан колорит молодежной тусовки на закате 80-х годов. Чтобы достичь такого эффекта, даже не потребовались профессиональные актеры. Шахназаров обратился в московское ОВД, чтобы на съемочную площадку нагнали шпану. После того как дело было сделано, режиссер просто предложил ребятам не замечать камер и заниматься своими делами. Новоявленные актёры легко справились с задачей.

В создании костюмов для картины "Кин-дза-дза!" тоже всё оказалось довольно просто: материалы для них собирались на свалке. Причём проверял помойки на наличие кинематографических лохмотьев лично Георгий Данелия. Летательные аппараты и другой реквизит и декорации съёмочная группа обрела на свалке аэродрома.

В «Кин-дза-дза!» можно встретить довольно необычный лексикон. Как же рождались все эти слова? Всё просто: например, «эцилоп», отсылающий к представителям власти, представляет собой перевернутое наоборот слово police.

Советские режиссеры часто прибегали к открытым финалам, давая зрителю пищу для размышлений, поэтому и для «Афони» предполагался именно такой конец. Изначально Борщов должен был появиться в финале без Кати, но позже Данелия изменил концовку.

Однако куда больший интерес представляет корректировка в сцене, где Афоня просыпается у Кати. Сцену должны были снимать поутру, показав за окном молодожёнов. Правда, снять их не вышло, так как свадебное платье было успешно забыто. Тогда оператор Вронский предложил просто снять лошадь, которая в этот момент тащила телегу с бочкой. К слову, во время показа картины в США, этот эпизод бурю оваций.

В основу фильма «Большая перемена» легла повесть Георгия Садовникова «Иду к людям». Алексей Коренев, снимавший картину, решил написать сценарий вместе с автором произведения, внеся в него немало изменений. Несмотря на то, что трудились над сценарием около двух лет, многое менялось по ходу съемок. Например, персонаж Евгения Леонова вообще задумывался как женский, а сам фильм должен был состоять из двух серий вместо четырёх.

Импровизировали не только сценаристы, но и актёры. Тот же Леонов сам предложил залезть в окно во время урока, а дочь режиссера Мария Корнева, сыгравшая ученицу с ребенком, отвечала на уроке то, что сама помнила из истории, поскольку текст на эту сцену заготовлен не был.

Ну и закончим фильмом «Человек-амфибия», где смекалка режиссеров разгулялась по полной. Например, для эффектного погружения под воду Анастасии Вертинской клали в купальник металлические грузики, чтобы она медленно и эффектно шла ко дну. Чтобы актриса не задохнулась, поблизости находились водолазы, которые спустя минуту давали ей подышать из акваланга.

Учитывая то, что фильм снимался в Чёрном море, нужной съёмочной группе флоры и фауны там не было. Поэтому перед подводной камерой размещали специальный аквариум, заполненный редкими и не встречающимися там рыбами.


Для достижения кристально-голубого цвета глаз Ихтиандра рядом с актером помещали специальные лампы с фильтрами соответствующего цвета. Это позволяло просвечивать глазное дно, усиливая цветовую гамму.

Конечно, это далеко не все примеры смекалки и простых хитростей советских режиссеров. Однако сегодня и этим похвастаться могут далеко не многие, что, безусловно, очень жаль.

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Метки: СССР   Советская киноклассика   ностальгия   советские режиссеры   советские фильмы   

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