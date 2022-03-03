Гениальность советских режиссеров: несколько любопытных фактов о классике

Большинство современных киноделов любят копировать стиль западных коллег по цеху. А стоило бы равняться на советских режиссеров, которые умели снимать душевные картины и создавать незабываемую атмосферу без огромных бюджетов, прибегая к смекалке и хитростям.
Многим запомнился фильм «Курьер» благодаря харизматичному Федору Дунаевскому. Вот только на роль он попал совершенно случайно. Шахназаров отсмотрел десятки кандидатов на роль, но почему выбор пал на него?
Всё гениальное оказалось простым. Его одноклассница Анастасия Немоляева, исполнившая роль Кати, принесла фотографии своих одноклассников, однако из всех приглянулся именно Федор, которому практически сразу и предложили эту роль.
В фильме «Курьер» очень хорошо передан колорит молодежной тусовки на закате 80-х годов. Чтобы достичь такого эффекта, даже не потребовались профессиональные актеры. Шахназаров обратился в московское ОВД, чтобы на съемочную площадку нагнали шпану. После того как дело было сделано, режиссер просто предложил ребятам не замечать камер и заниматься своими делами. Новоявленные актёры легко справились с задачей.
В создании костюмов для картины "Кин-дза-дза!" тоже всё оказалось довольно просто: материалы для них собирались на свалке. Причём проверял помойки на наличие кинематографических лохмотьев лично Георгий Данелия. Летательные аппараты и другой реквизит и декорации съёмочная группа обрела на свалке аэродрома.
В «Кин-дза-дза!» можно встретить довольно необычный лексикон. Как же рождались все эти слова? Всё просто: например, «эцилоп», отсылающий к представителям власти, представляет собой перевернутое наоборот слово police.
Советские режиссеры часто прибегали к открытым финалам, давая зрителю пищу для размышлений, поэтому и для «Афони» предполагался именно такой конец. Изначально Борщов должен был появиться в финале без Кати, но позже Данелия изменил концовку.
Однако куда больший интерес представляет корректировка в сцене, где Афоня просыпается у Кати. Сцену должны были снимать поутру, показав за окном молодожёнов. Правда, снять их не вышло, так как свадебное платье было успешно забыто. Тогда оператор Вронский предложил просто снять лошадь, которая в этот момент тащила телегу с бочкой. К слову, во время показа картины в США, этот эпизод бурю оваций.
В основу фильма «Большая перемена» легла повесть Георгия Садовникова «Иду к людям». Алексей Коренев, снимавший картину, решил написать сценарий вместе с автором произведения, внеся в него немало изменений. Несмотря на то, что трудились над сценарием около двух лет, многое менялось по ходу съемок. Например, персонаж Евгения Леонова вообще задумывался как женский, а сам фильм должен был состоять из двух серий вместо четырёх.
Импровизировали не только сценаристы, но и актёры. Тот же Леонов сам предложил залезть в окно во время урока, а дочь режиссера Мария Корнева, сыгравшая ученицу с ребенком, отвечала на уроке то, что сама помнила из истории, поскольку текст на эту сцену заготовлен не был.
Ну и закончим фильмом «Человек-амфибия», где смекалка режиссеров разгулялась по полной. Например, для эффектного погружения под воду Анастасии Вертинской клали в купальник металлические грузики, чтобы она медленно и эффектно шла ко дну. Чтобы актриса не задохнулась, поблизости находились водолазы, которые спустя минуту давали ей подышать из акваланга.
Учитывая то, что фильм снимался в Чёрном море, нужной съёмочной группе флоры и фауны там не было. Поэтому перед подводной камерой размещали специальный аквариум, заполненный редкими и не встречающимися там рыбами.
Для достижения кристально-голубого цвета глаз Ихтиандра рядом с актером помещали специальные лампы с фильтрами соответствующего цвета. Это позволяло просвечивать глазное дно, усиливая цветовую гамму.
Конечно, это далеко не все примеры смекалки и простых хитростей советских режиссеров. Однако сегодня и этим похвастаться могут далеко не многие, что, безусловно, очень жаль.
Источник:
- Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки
- Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм
- Достойные похвалы: советские актеры, покорившие зрителей на вторых ролях
- Дети-актеры советских экранов с несчастливыми судьбами
- Почему граждане СССР покупали вещи «НА ВЕКА»?
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось48