Когда в иностранных фильмах не стали париться с русским языком

И удивится тому, что никто из команды этого не исправил.
Если действие зарубежных фильмов и сериалов происходит в России или связано со страной, на экране обязательно появится парочка фразочек на русском языке. Однако в погоне за антуражем создатели не всегда проверяют правильность написанного. Результатом такого подхода становятся ляпы, которые русскоговорящий зритель обязательно подметит.
Типичная заправка в глубинке
Фильм «Напряги извилины».
А у вас дома есть такая клавиатура?
Сериал «Агенты «Щ.И.Т.».
Сериал «Бесстыжие»
Сериал «Детективное агентство «Лунный свет»
Нет логики? Действительно
Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 2».
Непонятно, что всё-таки нужно делать с этими дверьми
Фильм «Из России с любовью».
В такой хлебопекарне не хочется ничего покупать
Сериал «Сеул 1945».
Сериал «12 обезьян»
Российский паспорт в турецком сериале
Сериал «В поле зрения»
Фильм «Хитмэн»
Действие фильма происходит в России, а его съёмки происходили в Болгарии. Если буквы выглядят одинаково, то зачем их менять?
Нпулца — столица России
«Мистер Бин».
Почти всё правильно, если бы не «русская»
«Железный человек 2».
Источник:
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