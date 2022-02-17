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Когда в иностранных фильмах не стали париться с русским языком

Когда в иностранных фильмах не стали париться с русским языком (14 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:18
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   забавно   кино   ляпы   русский язык   фильм   фото   
1103
14

И удивится тому, что никто из команды этого не исправил.

Если действие зарубежных фильмов и сериалов происходит в России или связано со страной, на экране обязательно появится парочка фразочек на русском языке. Однако в погоне за антуражем создатели не всегда проверяют правильность написанного. Результатом такого подхода становятся ляпы, которые русскоговорящий зритель обязательно подметит.


Типичная заправка в глубинке

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Фильм «Напряги извилины».


А у вас дома есть такая клавиатура?

Сериал «Агенты «Щ.И.Т.».


Сериал «Бесстыжие»

Сериал «Детективное агентство «Лунный свет»

Нет логики? Действительно

Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 2».


Непонятно, что всё-таки нужно делать с этими дверьми

Фильм «Из России с любовью».


В такой хлебопекарне не хочется ничего покупать

Сериал «Сеул 1945».


Сериал «12 обезьян»

Российский паспорт в турецком сериале

Сериал «В поле зрения»

Фильм «Хитмэн»

Действие фильма происходит в России, а его съёмки происходили в Болгарии. Если буквы выглядят одинаково, то зачем их менять?


Нпулца — столица России


«Мистер Бин».


Почти всё правильно, если бы не «русская»

«Железный человек 2».

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Метки: Юмор   забавно   кино   ляпы   русский язык   фильм   фото   
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12  комментариев
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Hallo FreeSpace 46 минут назад
Мне кажется это показатель отношения к окружающему миру , типа есть у нас и как-то там у остальных...
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10k
Джон Уик 9 минут назад
В мире есть законодательные заморочки с использованием иностранных языков в кино. Могут и засудить.
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8k
Hunson Abadeer 20 минут назад
классику смотрю уже снизу скинули!)))
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DeniZZka Полчаса назад
Служебные клавиши на клавиатуре забавно обозваны, конечно.. "Счифт", "цап лочк", "цтрл".
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2k
kirka72 Полчаса назад
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RenamedUser_007 Полчаса назад
В этом эпизоде действие в Турции происходит, так может и надписи с турецким акцентом))

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boom 41 минуту назад
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Опиум для народа Час назад
Ну тогда надо было и название сериала "Агенты "Щ.И.Т." перевести "Agents of G.O.V.N.O." )))
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2k
Сладких снов Час назад
Вот козлы!
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