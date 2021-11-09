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10&nbsp;кадров из отечественных фильмов, которые стали мемами

10 кадров из отечественных фильмов, которые стали мемами (11 фото)

Автор:
09 ноября 2021 08:07
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   актеры   кадр   кино   мем   подборка   фильм   фото   
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Порой фильмы дарят зрителям не только интересные и захватывающие сюжеты, но и запоминающиеся сцены, которые начинают жить своей отдельной жизнью.

Советские комедии уже давно стали классикой, а их текст люди разобрали на цитаты. Знаменитые шутки до сих пор живы, просто сейчас они превратились в мемы. Не отстают от своих предшественников и современные фильмы, в которых всегда найдётся сцена, которая уйдёт в интернет. Некоторые моменты уже настолько запомнились людям, что их можно использовать без подписей, просто отправив соответствующую картинку. Здесь мы собрали несколько случаев, когда отечественные фильмы оставили свой след в интернет-культуре и превратились в мемы.


«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

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Чёткое «Срамота», сказанное героем Алексея Смирнова в ответ на увиденную картину русалки, сейчас превратилось в мем. Обычно его используют для реакции на не самый приличный контент.


«Иван Васильевич меняет профессию»


Царь Иван Грозный только вышел на балкон и уже стал мемом. А уж когда он произнёс слово «лепота», то все тут же стали использовать его для описания чего-то ну очень красивого.


«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»


Не важно, кого вам жалко — птичку, котика или даже человека. Плачущего Шурика можно использовать тогда, когда нужно показать свою крайнюю степень грусти.


"Не может быть"


Татьяне пользователи интернета приписали не совсем цензурную фразу, которую в фильме она не произносила. Но зато теперь оппонента по спору можно обозвать и без применения текста, просто отправив эту картинку.


«Собачье сердце»


Если собеседник говорит откровенную глупость, то тут идеально подойдёт фейспалм в исполнении профессора Преображенского, который вынужден выслушивать Шарикова.


«Движение вверх»


Мотивационный выкрик «За себя и за Сашку» от Владимира Машкова быстро превратился в мем. В фильме тренер подбадривает этой фразой команду, а пользователи интернета в шутку мотивируют ей друг друга.


«ДМБ»


— Суслика видишь?
— Нет.
— Вот и я не вижу. А он есть.

Весь фильм «ДМБ» растащили на цитаты, но особое внимание заслужила сцена с сусликом, которого не было. Суслика в тексте можно заменить на то, что существует только на бумаге или у кого-то в голове, но в реальности этого нет.


«Бриллиантовая рука»


«На его месте должен был быть я», — говорит персонаж Юрия Никулина. Ту же самую фразу держат в уме люди, которые используют этот кадр из «Бриллиантовой руки» в ответ на новости о том, что кому-то очень повезло.


«Бриллиантовая рука»


Мемы не обошли и диалог, в котором герой Юрия Никулина обманывает Станислава Чекана. В нём высмеивается маленькая ложь, которая знакома каждому.


«Даун Хаус»


В современной интерпретации романа «Идиот» князя Мышкина сыграл Фёдор Бондарчук, а генерала Епанчина — Юзас Будрайтис. В одной из сцен Епанчин описывает Мышкина ёмким словосочетанием «Сказочный [дурашка]». Так что теперь одного лица Будрайтиса достаточно, чтобы высказать глуповатому человеку всё, что вы о нём думаете.


Не нашли любимый мем из фильма? Добавляйте его в комментарии.


Сцены из зарубежных фильмов тоже разлетаются на мемы и цитаты. Здесь мы собрали несколько самых ярких примеров, которые вы наверняка где-то да видели.

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Метки: Юмор   актеры   кадр   кино   мем   подборка   фильм   фото   
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Спасибо, кэп
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Объект реальности 9 часов назад
А раьве это Зиночка из Василия Иваныча?
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