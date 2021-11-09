



В современной интерпретации романа «Идиот» князя Мышкина сыграл Фёдор Бондарчук, а генерала Епанчина — Юзас Будрайтис. В одной из сцен Епанчин описывает Мышкина ёмким словосочетанием «Сказочный [дурашка]». Так что теперь одного лица Будрайтиса достаточно, чтобы высказать глуповатому человеку всё, что вы о нём думаете.





Не нашли любимый мем из фильма? Добавляйте его в комментарии.





Сцены из зарубежных фильмов тоже разлетаются на мемы и цитаты. Здесь мы собрали несколько самых ярких примеров, которые вы наверняка где-то да видели.