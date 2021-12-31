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Создатель советской машины времени получил премию 40 рублей

Создатель советской машины времени получил премию 40 рублей (4 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:59
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   изобретение   кино   машина времени   прикол   фильм   
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Честно говоря, я всегда думал, что состоящая из рычагов, пружинок, трубок и колб машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» — какой-нибудь старый пульт из лаборатории. На самом деле это настоящее произведение искусства!

Именно из-за этой машины, изобретённой инженером Шуриком у себя в квартире, заварилась каша, которая привела царя Ивана Грозного в Москву 1970-х. Агрегат должен был выглядеть внушительно. Для его проектирования было привлечено целое конструкторское бюро.

К сожалению, предложенный прибор выглядел слишком сложно. Не мог Шурик в одиночку создать такой космический хай-тек на собственной жилплощади! Съёмки были на грани срыва.

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Может быть, и не случился бы новогодний кинохит, если бы Леонид Гайдай не привлёк к работе скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Именно он делал сказочные декорации для фильма «Руслан и Людмила» Александра Птушко. Гайдаю срочно нужна была машина времени. Почечуеву — гонорар.

В итоге скульптор создал ту самую несуразную, но уже такую родную штуковину из шаров, колб и трубок, которую мы видим в фильме. Булькающие реактивы, блестящие лопасти, антенны, кнопки... Всегда было интересно, как это работает? А эти жидкости — для охлаждения, что ли?

Машина была быстро собрана — и съёмки пошли по плану! За спасение фильма Вячеслав Почечуев получил премию в размере 40 руб. с формулировкой: «Деньги выданы за изобретение машины времени».

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Метки: Юмор   изобретение   кино   машина времени   прикол   фильм   
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