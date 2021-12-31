Создатель советской машины времени получил премию 40 рублей

Именно из-за этой машины, изобретённой инженером Шуриком у себя в квартире, заварилась каша, которая привела царя Ивана Грозного в Москву 1970-х. Агрегат должен был выглядеть внушительно. Для его проектирования было привлечено целое конструкторское бюро.

К сожалению, предложенный прибор выглядел слишком сложно. Не мог Шурик в одиночку создать такой космический хай-тек на собственной жилплощади! Съёмки были на грани срыва.