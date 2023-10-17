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Если бы герои известных фильмов и мультфильмов решили отдохнуть на даче в России

Если бы герои известных фильмов и мультфильмов решили отдохнуть на даче в России

Автор:
17 октября 2023 08:20
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   Прикол   Юмор   дача   кино   осень   фильм   
1567
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Как бы выглядели герои кино и мемов, если бы попали на российскую дачу осенью? Этим вопросом задался любитель нейросетей и показал, как популярные герои отдыхают в уютных свитерах, а Киану Ривз готовит шашлык.

Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» опубликовал серию изображений, посвящённую известным героям поп-культуры. С помощью нейросети DALLE-3 он сгенерировал картинки, на которых персонажи фильмов, сериалов и мультфильмов отдыхают на российской даче. На кадрах царит серая осень, поэтому героям пришлось утеплиться. Так, Танос из вселенной «Мстителей» и Дарт Вейдер из «Звёздных войн» в своих фиолетовых свитерах подрастеряли пугающий вид.


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Гендальф в шерстяном наряде будто всю жизнь прожил на Алтае — собирал травы, грибы, корешки и ходил босиком.

Губка Боб

Фильмы про Гарри Поттера у многих зрителей ассоциируются с золотой осенью, Хэллоуином и Новым годом, поэтому Мальчик-который-выжил в уютном свитере смотрится вполне органично.

Киану Ривзу (видимо, в образе Джона Уика) доверили готовить шашлык.

Галь Гадот (Чудо-женщина) сидит в свитере крупной вязки на фоне деревянного домика.


Лягушонок Кермит собрал букетик цветов и, кажется, словил ностальгию по детству.


Голлум из «Властелина колец» хотя бы на картинке от нейросети вылез наружу и полюбовался природой.

Коржик из «Улицы Сезам» похож на один большой комок осеннего уюта.

А Джон Сноу устроил эстетичную фотосессию.

Смурфетта

Чужой

Гомер Симпсон

Источник:

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Метки: Нейросеть   Прикол   Юмор   дача   кино   осень   фильм   
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7  комментариев
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21k
alexis Час назад
Эх молодёжь, это не Пепе, это Кермит.
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8k
Миха Минуту назад
ну нечто похожее - известные актеры на российских дачах - нейросеть нам уже генерила Неплохо, кстати, получилось
Ссылка www.youtube.com
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3k
Андрей Полчаса назад
На рекламу свитеров похоже
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7k
vasilykopkov 43 минуты назад
Как-то однообразно всё - все в свитерах, все х*и валяют.
А по факту - впахивали бы на огороде, крышу чинили, забор поправляли.
В деревне всегда работа есть.
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1k
Николай 44 минуты назад
Ну, Киану я бы угостил пенным после баньки
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62k
doker Час назад
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