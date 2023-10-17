Если бы герои известных фильмов и мультфильмов решили отдохнуть на даче в России

Как бы выглядели герои кино и мемов, если бы попали на российскую дачу осенью? Этим вопросом задался любитель нейросетей и показал, как популярные герои отдыхают в уютных свитерах, а Киану Ривз готовит шашлык.
Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» опубликовал серию изображений, посвящённую известным героям поп-культуры. С помощью нейросети DALLE-3 он сгенерировал картинки, на которых персонажи фильмов, сериалов и мультфильмов отдыхают на российской даче. На кадрах царит серая осень, поэтому героям пришлось утеплиться. Так, Танос из вселенной «Мстителей» и Дарт Вейдер из «Звёздных войн» в своих фиолетовых свитерах подрастеряли пугающий вид.
Гендальф в шерстяном наряде будто всю жизнь прожил на Алтае — собирал травы, грибы, корешки и ходил босиком.
Губка Боб
Фильмы про Гарри Поттера у многих зрителей ассоциируются с золотой осенью, Хэллоуином и Новым годом, поэтому Мальчик-который-выжил в уютном свитере смотрится вполне органично.
Киану Ривзу (видимо, в образе Джона Уика) доверили готовить шашлык.
Галь Гадот (Чудо-женщина) сидит в свитере крупной вязки на фоне деревянного домика.
Лягушонок Кермит собрал букетик цветов и, кажется, словил ностальгию по детству.
Голлум из «Властелина колец» хотя бы на картинке от нейросети вылез наружу и полюбовался природой.
Коржик из «Улицы Сезам» похож на один большой комок осеннего уюта.
А Джон Сноу устроил эстетичную фотосессию.
Смурфетта
Чужой
Гомер Симпсон
Источник:
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А по факту - впахивали бы на огороде, крышу чинили, забор поправляли.
В деревне всегда работа есть.