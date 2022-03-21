Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит

А кто-то из пользователей жалуется, что и дорогой бумаги уже не достать.

Между тем, в Союзе лесопромышленников исключили полный дефицит офисной бумаги. "Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся", - цитирует вице-президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрея Фролова агентство РИА Новости. Впрочем, ранее он назвал фейковыми сообщения о подорожании офисной бумаги на 30%.

А сложности заключаются в том, что из-за санкций одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство. "Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", - рассказывает Фролов. Он считает, что самым серьезным вопросом в нынешней ситуации является логистика. Вот с ней действительно могут возникнуть проблемы. А химикаты и оборудование плюс комплектующие для него, уверен Фролов, России не откажутся продать ни Китай, ни Индия, ни страны ЕАЭС.

Когда все эти логистические проблемы рассосутся и искомые страны окажут РФ помощь в химикатах и комплектующих для производства бумаги, пока не ясно. Впрочем, россияне всегда славились креативом в решении любых проблем.