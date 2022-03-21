Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит

К боям за сахар прибавились битвы за офисную бумагу. Внезапно обнаружилось, что и этот товар грозит попасть в разряд дефицита. По крайней мере, в ряде регионов страны цена на бумагу давно перевалила за грань разумного. Но и дорогую порой уже не купить.
Цены на офисную бумагу в России растут каждый день. Продавцы всеми силами пытаются отсрочить ее дефицит. Вот только их усилий, похоже, хватит не надолго. Во многих магазинах на этот товар ввели ограничение. Теперь одному покупателю продадут не более одной пачки бумаги в руки.
Пользователи Сети делятся фото прилавков в магазинах канцтоваров и сетевых супермаркетов - практически везде введены ограничения. Многие ругают себя за то, что не купили бумагу при первом повышении цены на этот товар, считая, что после приобретут по акции.
К сожалению, практически во всех магазинах висят подобные объявления
А кто-то из пользователей жалуется, что и дорогой бумаги уже не достать.
Между тем, в Союзе лесопромышленников исключили полный дефицит офисной бумаги. "Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся", - цитирует вице-президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрея Фролова агентство РИА Новости. Впрочем, ранее он назвал фейковыми сообщения о подорожании офисной бумаги на 30%.
А сложности заключаются в том, что из-за санкций одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство. "Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", - рассказывает Фролов. Он считает, что самым серьезным вопросом в нынешней ситуации является логистика. Вот с ней действительно могут возникнуть проблемы. А химикаты и оборудование плюс комплектующие для него, уверен Фролов, России не откажутся продать ни Китай, ни Индия, ни страны ЕАЭС.
Когда все эти логистические проблемы рассосутся и искомые страны окажут РФ помощь в химикатах и комплектующих для производства бумаги, пока не ясно. Впрочем, россияне всегда славились креативом в решении любых проблем.
Сколько же будут стоить тетради для школьников и студентов к первому сентября, не берется прогнозировать даже самый продвинутый эксперт. Как считаете, уважаемые фишкяне? Поделитесь своими соображениями в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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