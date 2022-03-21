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Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит

Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит (7 фото)

Автор:
21 марта 2022 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: дефицит   магазины   объявления   ограничения   офисная бумага   политика   санкции   
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К боям за сахар прибавились битвы за офисную бумагу. Внезапно обнаружилось, что и этот товар грозит попасть в разряд дефицита. По крайней мере, в ряде регионов страны цена на бумагу давно перевалила за грань разумного. Но и дорогую порой уже не купить.

Цены на офисную бумагу в России растут каждый день. Продавцы всеми силами пытаются отсрочить ее дефицит. Вот только их усилий, похоже, хватит не надолго. Во многих магазинах на этот товар ввели ограничение. Теперь одному покупателю продадут не более одной пачки бумаги в руки.


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Пользователи Сети делятся фото прилавков в магазинах канцтоваров и сетевых супермаркетов - практически везде введены ограничения. Многие ругают себя за то, что не купили бумагу при первом повышении цены на этот товар, считая, что после приобретут по акции.


К сожалению, практически во всех магазинах висят подобные объявления


А кто-то из пользователей жалуется, что и дорогой бумаги уже не достать.

Между тем, в Союзе лесопромышленников исключили полный дефицит офисной бумаги. "Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся", - цитирует вице-президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрея Фролова агентство РИА Новости. Впрочем, ранее он назвал фейковыми сообщения о подорожании офисной бумаги на 30%.


А сложности заключаются в том, что из-за санкций одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство. "Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", - рассказывает Фролов. Он считает, что самым серьезным вопросом в нынешней ситуации является логистика. Вот с ней действительно могут возникнуть проблемы. А химикаты и оборудование плюс комплектующие для него, уверен Фролов, России не откажутся продать ни Китай, ни Индия, ни страны ЕАЭС.


Когда все эти логистические проблемы рассосутся и искомые страны окажут РФ помощь в химикатах и комплектующих для производства бумаги, пока не ясно. Впрочем, россияне всегда славились креативом в решении любых проблем.

Сколько же будут стоить тетради для школьников и студентов к первому сентября, не берется прогнозировать даже самый продвинутый эксперт. Как считаете, уважаемые фишкяне? Поделитесь своими соображениями в комментариях!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дефицит   магазины   объявления   ограничения   офисная бумага   политика   санкции   
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15  комментариев
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40k
Alex Час назад
Все же сколько у нас в правительстве дол**бов и предателей. Так скоро зад буде газеткой подтирать, как в моем детстве.
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22k
Inter Минуту назад
мне интересно,а долго наши НПЗ протянут без импорных добавок, комплектухи и обслуживания?? особенно интересует производство дизтоплива???
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3k
VPJ 6 минут назад
Автор ты провокатор и говнюк, как и комментатор снизу. Крым. Пачка бумаги подорожала в два с половиной раза. Сейчас 700. Ждем еще повышения, но от оптовиков. Продаём не больше 10 коробок в одни руки. То есть 50-т пачек. Но идея хороша.
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8k
Василенко Татьяна 17 минут назад
Блин... Куда ни сунься - либо оборудование, либо комплектующие - завязано на импорт. Стыд и позор. В нашей стране, при наших возможностях - и всё не своё... Вот почему у узбеков есть эти химикаты, а у России нет?
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6k
SR 21 минуту назад
Основная доля химикатов для отбеливания бумаги поставлялась из Финляндии. На днях, компании-производители заявили об уходе с российского рынка. Ладно, бумага, будем опять на бересте писать. Об уходе из России заявили компании Schlumberger NV, Halliburton Co, Baker Hughes Co - ведущие мировые компании по оказанию сервисных услуги в нефти и газодобывающей отрасли. Как вдруг "внезапно" выяснилось, "наше" оборудование нефти и газодобычи, переработки и транспортировки не сможет работать без сервисного обслуживания, предоставляемого этими компаниями. Из-за невозможности поставок серверного оборудования, российские дата-центры не могут обеспечить работу облачных сервисов, отвечающих за обработку данных государственных структур (Госуслуги и прочее), сотовых операторов и т.д. Имеющихся мощностей хватит на 1.5 - 2 месяца. Очень хочется посмотреть в глаза тех "слуг народа", которые брызгая слюнями, соплями и "патриотизмом" орали, что мы полностью вышли на импортозамещение. Где эти деятели? Буквы Z рисуют везде?
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247
ton Полчаса назад
Уверенно побеждаем здравый смысл
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6k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Ясен перец, тупые дебилы-пенсионеры набивают кладовки офисной бумагой. Потом будут выбрасывать её пожелтевшую, изъеденную мышами на помойку. Ну, их можно понять - дефицит в СССР, смута перестройки и 90-х, дфолт...
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18k
babuby Час назад
Автор, сейчас сюда понабегут люди, и будут доходчиво объяснять что проблем ни с бумагой, ни с сахаром, ни с чем другим нет! Ещё ты узнаешь что ты "какл", и провокатор. Так что зря ты это выложил.
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