В Европе заявили о серьёзных проблемах с продовольствием

А именно - с поставками пшеницы и другой сельскохозяйственной продукцией.
«Европейские партнёры» обеспокоены. Если раньше они без проблем получали продовольствие из Украины и России, то теперь это стало невозможно. Как заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский:
«Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52% импорта кукурузы, 19% пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС».
Кстати, Украина ещё и поставляла чуть не половину объема кормов для сельскохозяйственных животных. Так что европейцы озадачены…
А ранее об этом говорил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он сказал, что Европе надо обратить пристальное внимание на то, что огромная доля поставок пшеницы идёт из России. А теперь её нет - власти решили придержать зерно в стране, чтобы избежать дефицита.
Хотя и это не главное - всё же в Европе есть свой аграрный сектор, да и деньги, чтобы закупиться продовольствием пока тоже есть. А то, что потребители будут переплачивать 20-30%... ну что же, не в первый и не в последний раз, пусть привыкают. Основная головная боль для европейцев в аграрном секторе - удобрения. 90% мирового объёма которых производят Россия и Украина, большая часть приходится на РФ.
После дикой истерики и введения антироссийских санкций, поставки были заблокированы. Своих мощностей у них нет, а купить негде. Теперь вот сидят и думают, что делать дальше. Скорее всего, когда закончится спецоперация, они в первую очередь будут решать именно этот вопрос. А мы предложим им
научиться есть кору с деревьев включить голову и начать снимать их бредовые санкции. Им же дороже выходит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как сказал товарищ Саа... ах какой человек, "через день проголодается, через неделю тосковать будет, через месяц умной станет.
https://author.today/post/248636https://author.today/post/248636
https://thinktanks.by/publication/2021/08/20/belarus-zanyala-6-e-mesto-v-mire-po-exportu-udobreniy.htmlhttps://thinktanks.by/publication/2021/08/20/belarus-zanyala-6-e-mesto-v-mire-po-exportu-udobreniy.html
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/globalnyiy-deficit-privedet-li-nexvatka-udobreniiy-k-golodu-20211129-190229/https://www.finam.ru/analysis/newsitem/globalnyiy-deficit-privedet-li-nexvatka-udobreniiy-k-golodu-20211129-190229/
А вы санкций побольше добавьте! И будет вам тогда полная жопа!
Попугай:
- ты летать умеешь?
- нет....
- ну тогда не кажется тебе, что ты [мат]?
Прикол в том, что сначала и соль и макароны дешманские хватали, гречку. Сейчас все есть, кроме сахара.
Очередной зайоб у хомячин запасливых