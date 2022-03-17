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В Европе заявили о серьёзных проблемах с продовольствием

В Европе заявили о серьёзных проблемах с продовольствием (3 фото)

Автор:
17 марта 2022 17:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дефицит   европа   зерно   пшеница   санкции   сельское хозяйство   
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А именно - с поставками пшеницы и другой сельскохозяйственной продукцией.

«Европейские партнёры» обеспокоены. Если раньше они без проблем получали продовольствие из Украины и России, то теперь это стало невозможно. Как заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский:

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«Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52% импорта кукурузы, 19% пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС».

Кстати, Украина ещё и поставляла чуть не половину объема кормов для сельскохозяйственных животных. Так что европейцы озадачены…

А ранее об этом говорил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он сказал, что Европе надо обратить пристальное внимание на то, что огромная доля поставок пшеницы идёт из России. А теперь её нет - власти решили придержать зерно в стране, чтобы избежать дефицита.

Хотя и это не главное - всё же в Европе есть свой аграрный сектор, да и деньги, чтобы закупиться продовольствием пока тоже есть. А то, что потребители будут переплачивать 20-30%... ну что же, не в первый и не в последний раз, пусть привыкают. Основная головная боль для европейцев в аграрном секторе - удобрения. 90% мирового объёма которых производят Россия и Украина, большая часть приходится на РФ.

После дикой истерики и введения антироссийских санкций, поставки были заблокированы. Своих мощностей у них нет, а купить негде. Теперь вот сидят и думают, что делать дальше. Скорее всего, когда закончится спецоперация, они в первую очередь будут решать именно этот вопрос. А мы предложим им научиться есть кору с деревьев включить голову и начать снимать их бредовые санкции. Им же дороже выходит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дефицит   европа   зерно   пшеница   санкции   сельское хозяйство   
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20  комментариев
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5k
Shtoppi 57 минут назад
Учитесь теперь искусству выживания в дикой среде. Беар Гриллс вам в помощь.
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13k
Юрий Николаевич 11 минут назад
В целой Европе не нашлось одного политика с мозгами чтоб это просчитать? Или там готовы сдохнуть только бы России подгадить?
Как сказал товарищ Саа... ах какой человек, "через день проголодается, через неделю тосковать будет, через месяц умной станет.
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386
Z Z Юрий Николаевич 5 минут назад
Нашлось, но ни Марию, ни Сару не слушают...
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1k
Иван 14 минут назад
Помница в каком то году тоже вводили эмбарго на пшеницу из-за засухи, чо то европа не развалилась и с голоду не подохла.
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27k
lem02 14 минут назад
"...90% мирового объёма которых производят Россия и Украина, большая часть приходится на РФ..." это вот откуда цифра взялась? Искал- не нашел. Везде цифры куда как скромнее.
https://author.today/post/248636https://author.today/post/248636
https://thinktanks.by/publication/2021/08/20/belarus-zanyala-6-e-mesto-v-mire-po-exportu-udobreniy.htmlhttps://thinktanks.by/publication/2021/08/20/belarus-zanyala-6-e-mesto-v-mire-po-exportu-udobreniy.html
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/globalnyiy-deficit-privedet-li-nexvatka-udobreniiy-k-golodu-20211129-190229/https://www.finam.ru/analysis/newsitem/globalnyiy-deficit-privedet-li-nexvatka-udobreniiy-k-golodu-20211129-190229/
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1k
Алексей 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
mr.Poher 21 минуту назад
А вы думаете почему РФ заняла позицию выжидательную? Не всё так хреново, как некоторые говорят. В краткосрочной перспективе, нам будет бо-бо, а средне и дальнесрочной перспективе, мы привыкнет и начнём расти, а к ним придёт бобо, да побольнее чем было нам, гораздо больнее!
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7k
Natrogrii 23 минуты назад
это у нас ещё вентиль полностью не перекрыли...
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3k
Vlamir Полчаса назад
Ну это пока не беда!
А вы санкций побольше добавьте! И будет вам тогда полная жопа!
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40k
Андрей Полчаса назад
Сказ про то как США наказывали Россию за счёт Европы.
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6k
au3 38 минут назад
Падают выброшенные из самолета за [мат] мужик и попугай.
Попугай:
- ты летать умеешь?
- нет....
- ну тогда не кажется тебе, что ты [мат]?
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21k
Добрый Алабай 43 минуты назад
Насрать на них. Пусть сдохнут от голода. Никого не жалко.
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 47 минут назад
пусть хлебают полной ложкой, свою дерьмократию !!!
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9k
Кенвуд 49 минут назад
В Москве дикари сегодня ломонулись весь сахар скупать. Куда вам столько сахара? Надеетесь, что, наконец, слипнется?
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167
sergizs Андрей А 2 минуты назад
Всё ,уже нажрались ,сахар спокойно лежит .Начала молодёжь скупать по10-15 пачек ,потом уже пенсионеры подключились .
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39k
Alex 57 минут назад
Твари вонючие.
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