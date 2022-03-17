В Европе заявили о серьёзных проблемах с продовольствием

«Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52% импорта кукурузы, 19% пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС».

Кстати, Украина ещё и поставляла чуть не половину объема кормов для сельскохозяйственных животных. Так что европейцы озадачены…

А ранее об этом говорил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он сказал, что Европе надо обратить пристальное внимание на то, что огромная доля поставок пшеницы идёт из России. А теперь её нет - власти решили придержать зерно в стране, чтобы избежать дефицита.