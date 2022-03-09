Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций

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Для многих данный пост может показаться глупым и неуместным, но юмор - это то, что всегда приходит нам на помощь в сложных ситуациях. Без него бы мы уже давно сошли все с ума. Давайте не будем забывать, что Фишки - это сайт хорошего настроения. И раз уж все говорят о событиях на Украине, то оставаться в стороне просто нельзя.
P.S. Не относитесь к информации из данного поста серьезно, здесь лишь юмор и немного иронии.
P.S. Не относитесь к информации из данного поста серьезно, здесь лишь юмор и немного иронии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Теперь я понимаю, что это был спойлер к 2022 году