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Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций

Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций (15 фото)

Автор:
09 марта 2022 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Украина   Юмор   политика   прикол   санкции   смех   твиттер   
1340
15
Для многих данный пост может показаться глупым и неуместным, но юмор - это то, что всегда приходит нам на помощь в сложных ситуациях. Без него бы мы уже давно сошли все с ума. Давайте не будем забывать, что Фишки - это сайт хорошего настроения. И раз уж все говорят о событиях на Украине, то оставаться в стороне просто нельзя.
P.S. Не относитесь к информации из данного поста серьезно, здесь лишь юмор и немного иронии.
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Источник:

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Метки: Россия   Украина   Юмор   политика   прикол   санкции   смех   твиттер   
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3  комментария
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6k
SuperTroll 12 минут назад
"Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" (с) В.В. Путин

Теперь я понимаю, что это был спойлер к 2022 году
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51k
Татьяна Юсова 16 минут назад
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4k
сеньор Леонсио 21 минуту назад
Кто этот кал лайкает?!
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Richard

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