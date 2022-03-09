Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций

Для многих данный пост может показаться глупым и неуместным, но юмор - это то, что всегда приходит нам на помощь в сложных ситуациях. Без него бы мы уже давно сошли все с ума. Давайте не будем забывать, что Фишки - это сайт хорошего настроения. И раз уж все говорят о событиях на Украине, то оставаться в стороне просто нельзя.

P.S. Не относитесь к информации из данного поста серьезно, здесь лишь юмор и немного иронии.

0

1. Интересно, какие еще варианты рассматривались 0 Источник:

×

×

2. Кто в теме, тот поймет 0 Источник:

3. Поклонники Ведьмака поймут 0 Источник:

4. Про этот нескончаемый поток информации 0 Источник:

5. В свете последних новостей 0 Источник:

6. Маркетологи, остановитесь! 0 Источник:

7. Назад в 90-е 0 Источник:

8. Жиза 0 Источник:

9. Факт 0 Источник:

10. Ничего, мы же все оптимисты! 0 Источник:

11. И смех и грех 0 Источник:

12. Как возникают анекдоты 0 Источник:

13. Так себе тенденция 0 Источник: