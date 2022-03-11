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Авиаразборки в Ясенево, или Санкционные шутки нашего времени

Авиаразборки в Ясенево, или Санкционные шутки нашего времени (22 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   политика   санкции   скриншоты   смешно   экономика   
695
22

Мировые бренды и производители приостанавливают свою деятельность в России. Наш народ отвечает на это шутками и мемами.

Что ни день, то новые известия об очередных западных компанияхъ, которые "хотели бы да не могут" оставаться в России. Кто-то уходит, хлопнув дверью, кто-то осторожно заявляет о временной приостановке деятельности. Как бы то ни было, россияне хоть и расстраиваются, продолжают шутить над ситуацией.

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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   политика   санкции   скриншоты   смешно   экономика   
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23k
Андрей Иванов 56 минут назад
Семки есть
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2k
Radugananebe 19 минут назад
Меняю акулу из Икеи на однокомнатную квартиру в Москве (общая,площадь не менее 40м2).
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4k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Комментарий к фото
Про ABBIBAS забыли.
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