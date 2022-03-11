Авиаразборки в Ясенево, или Санкционные шутки нашего времени

Что ни день, то новые известия об очередных западных компанияхъ, которые "хотели бы да не могут" оставаться в России. Кто-то уходит, хлопнув дверью, кто-то осторожно заявляет о временной приостановке деятельности. Как бы то ни было, россияне хоть и расстраиваются, продолжают шутить над ситуацией.