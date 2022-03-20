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Дети царской России: портреты последнего поколения империи

Дети царской России: портреты последнего поколения империи (18 фото)

Автор:
20 марта 2022 21:18
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1109
18
В подборке снимков — юное поколение граждан Российской империи.
Дети рабочих, буржуазии, крестьян и царя.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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6k
au3 2 часа назад
"Дети Николая II собирают пожертвования в пользу благотворительного общества по борьбе с чахоткой"

Наверно, в день на их содержание тратилось больше чем собрали ...
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5k
Александр 14 минут назад
1902/03 г. семейный снимок во дворе дома г. Саратов, ул Камышинская 144 Взрослые: Анна Петровна Колесникова (умерла до революции в возрасте 43 лет), у неё на руках дочь Александра, её муж отставной унтер-офицер Василий Иванович Колесников (умер в 1911 году в возрасте 57 лет), его тёща Александра Илларионовна Голованова , Аграфена Ермолаевна Голованова, Дарья Петровна Голованова.
Дети: Михаил Васильевич Колесников (мой дед, умер в 1975 году в возрасте 82 лет), его сестра Евдокия (в 90е ещё была жива, проживала в Минске) и двоюродные сёстры и братья Таня, Валя, Коля и Шура Головановы.
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277
Глазастый Пью 2 часа назад
В мае 1917 не было царской России

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127k
Игорь 2 часа назад
В Российской империи не было граждан, были поданные, от слова подати.
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