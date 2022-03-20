Дети царской России: портреты последнего поколения империи

Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье

45-летней женщине удалили из мочевого пузыря стеклянный стакан

"Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал...

Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой

20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети

Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы