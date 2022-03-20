Дети царской России: портреты последнего поколения империи

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В подборке снимков — юное поколение граждан Российской империи.
Дети рабочих, буржуазии, крестьян и царя.
Дети рабочих, буржуазии, крестьян и царя.
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3.
Объяснение читаемого в Петербургском училище глухонемых. Второй год обучения. Неизвестный автор, 1908 год, г. Санкт-Петербург, Российская государственная библиотека.
5.
Обитатели усадьбы Павловское у Поленовых. Борис Кустодиев, июнь - август 1903 года, Костромская губ., Кинешемский у., Астраханская картинная галерея.
8.
Земская школа. Урок ведет Серафима Александровна Мышкина. Неизвестный автор, 1908 - 1912 год, Уфимская губ., Златоустовский у., г. Сатка, Государственный исторический музей Южного Урала.
9.
Дети Смирновы-Русецкие: Борис и Таня. Неизвестный автор, 1914 - 1916 год, из архива Владимира Александровича Карлова.
10.
Дети Николая II собирают пожертвования в пользу благотворительного общества по борьбе с чахоткой в день «Белого цветка». Неизвестный автор, 20 апреля 1912 года, Таврическая губ., пос. Ливадия, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
12.
Игорь и Кира Востряковы с щенками. Борис Востряков, 1910-е, Московская губ., усадьба Солнцево, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
13.
Директор криворожского коммерческого училища Вячеслав Морачевский с двумя своими детьми. Неизвестный автор, 1914 - 1917 год, Херсонская губ., г. Кривой Рог, из архива Андрея Гришина.
15.
Мариинская школа глухонемых. Обучение разговорной речи в младшем классе. Яков Штейнберг, 20 мая 1907 года, Санкт-Петербургская губ., дер. Мурзинка, ентральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
16.
Дети на даче на Финском заливе. Неизвестный автор, июнь - август 1915 года, из архива Владимира Александровича Карлова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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