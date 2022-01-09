Чопины — эта вещь была у каждой знатной женщины в Средневековье

Тем не менее, вещь, изображенную на фото, когда-то имела любая уважающая себя дама в Средние века и период Ренессанса. И даже проходила специальное обучение по использованию этих предметов.

Что же это такое?

Почему несколько веков эти предметы были настоящими хитами европейской моды?

Сберечь юбку

Вещи на фото являются довольно распространенной обувью Средневековья и эпохи Возрождения.

Чопины, цокколи или пьянелле — так называли обувь на немыслимо высокой платформе.