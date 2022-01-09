Чопины — эта вещь была у каждой знатной женщины в Средневековье

Некоторые предметы быта прошедших времен вызывают у современного человека недоумение. Даже увидев их на фото или в музее, люди не могут понять — что это такое? Зачем был нужен такой предмет?
Тем не менее, вещь, изображенную на фото, когда-то имела любая уважающая себя дама в Средние века и период Ренессанса. И даже проходила специальное обучение по использованию этих предметов.
Что же это такое?
Почему несколько веков эти предметы были настоящими хитами европейской моды?
Сберечь юбку
Вещи на фото являются довольно распространенной обувью Средневековья и эпохи Возрождения.
Чопины, цокколи или пьянелле — так называли обувь на немыслимо высокой платформе.
Начиная с XIV века, в таких туфельках ходило большинство знатных и просто богатых дам по всей Италии и в Испании.
Сначала поводом надеть обувь на высоких платформах стали особенности быта Средневековья. В городах царила страшная грязь. Даже мощеные улицы были покрыты нечистотами, так как в отсутствии канализации их просто выплескивали из окна.
Узкие улицы не позволяли ездить в каретах. Дамам приходилось хотя бы от паланкина до двери пройти пешком. Длинные юбки дорогих платьев были бы безнадежно испорчены.
И дамы нашли выход — надевали чопины на высокой деревянной или пробковой платформе в 10-12 см. Они спасали их от соприкосновения с грязью.
Но позже роль чопинов изменилась.
Возвышаться над толпой
Постепенно чопины из суровой необходимости превратились в символ высокого статуса, знатного происхождения или богатства.
И тогда началась ярмарка тщеславия: чтобы возвысится над толпой в буквальном смысле слова, дамы заказывали все более и более высокие чопины. Аристократки доходили до безумия: известны чопины высотой в полметра и выше. Чопины делали роскошными, с кружевами, драгоценностями, искусной отделкой.
Ходить на таких было опасно, а походка становилась смешной. Дамы долго учились передвигаться и даже танцевать в чопинах. Были специальные преподаватели танцев в чопинах, которых красавицы приглашали на дом.
Но на улице в такой обуви можно было идти только при поддержке специальной прислуги. И даже с ней дамы рисковали переломать ноги на мостовой или в уличной грязи.
В Венеции был введен официальный закон — запрет на чопины выше 7,5 см. Но красавицы его игнорировали.
Верх чопинов скрывался под юбкой, доказать, что их высота нарушает закон было невозможно.
В Испании же ограничений не было, и приличная дама имела по паре роскошных чопинов к каждому платью.
Мода на платформы постепенно сошла на нет в XVII веке. Но не из-за проснувшегося благоразумия дам. Просто чопины взяли на вооружение работницы публичных домов. Эта обувь все чаще стала ассоциироваться не со знатностью. Поэтому в высшем свете носить чопины перестали.
Но откуда взялась такая странная обувь?
Кто и когда ее придумал?
История умалчивает...
До сих пор оспаривается происхождение чопинов.
Одни исследователи считают, что средневековые модницы взяли на вооружение подобие котурнов, которые носили актеры в древнегреческих театрах.
Другие же считают, что в Италию чопины попали с купцами из Азии, где подобная обувь была известна с глубокой древности.
Источник:
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Московию чума не задела, опять же, не потому что, та чистой была, а потому что на отшибе стояла, на окраине цивилизованного мира, или даже скорее за его краем.
Они все были грязные и мылись только случайно упав в реку, а вот на Руси , - так обычно начинают свои тексты, большие московские знатоки истории.
Ложь конечно, не было на Московии традиции такой, и любой среднестатистический московский князь был ничуть не чище бомжа из подворотни, а пахнул .
В то время как от европейского феодала, пахло, может не ландышами, но весьма достойно.
А все, потому что в то время банное ремесло в Европе весьма развито было, и мастерства в нем Европа достигла немалого.
К примеру: вы в курсе, что в Европе издревле существовали различные курортные зоны, к примеру: вот герб города Бадена - Baden bei Wien, дарованный городу императором Священной Империи Фридрихом III в 1480 году.
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Теперь разъясните что это за образование Московия?
Так и запишем. Эпидемия, которая вспыхнула из за грязи и дерьма на улицах - признак цивилизованного мира.