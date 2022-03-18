Онлайн-шопинг: 16 разочарований, которыми поделились покупатели

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Онлайн-покупки - иногда как лотерея. Ведь жизнь научила многих тому, что не стоит доверять каждой картинке в интернете - на деле всё может оказаться совсем по-другому. Взглянем на несколько неудачных и где-то забавных примеров шопинга в сети.
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"Заказал модельку механизма для друга. Обрадовался, когда ее доставили, но потом.. понял, что это просто сувенирчик"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
Я единственный раз купила на ибэе подставку под крышку аэрогриля. У нас их два, но во втором почему-то не было подставки изначально. Пришла посылка, сразу было видно, что там что-то маленькое. Оказалось, подставка по виду - точная копия, но по размеру в три раза меньше, чем наша. Тем не менее, крышку она держит, а это все, что от нее требовалось. Не стала никуда жаловаться. Цена была смешная, а больше нигде не удавалось найти и приходилось крышку ставить на миску.