Онлайн-шопинг: 16 разочарований, которыми поделились покупатели

Онлайн-покупки - иногда как лотерея. Ведь жизнь научила многих тому, что не стоит доверять каждой картинке в интернете - на деле всё может оказаться совсем по-другому. Взглянем на несколько неудачных и где-то забавных примеров шопинга в сети.

0

"Вот что я заказала, и что получила" 0 Источник:

×

×

"Мама думала, что сковородка будет побольше.." 0 Источник:

"Муж заказал игрушку для дочери. Страшно дарить такое ребенку" 0 Источник:

Жизнь бывает несправедливой 0 Источник:

"Всегда читайте отзывы перед заказом онлайн" 0 Источник:

"А вообще я заказал размер XL" 0 Источник:

Ожидания и реальность не совпали 0 Источник:

"Кажется, они забыли про текстуру.." 0 Источник:

"Заказал модельку механизма для друга. Обрадовался, когда ее доставили, но потом.. понял, что это просто сувенирчик" 0 Источник:

Фотки на сайте, и полученный заказ 0 Источник:

Малыш Йода уже не тот 0 Источник:

"Не ведитесь на фото на сайте, как я.." 0 Источник:

"Я тоже больше никогда не буду заказывать декор онлайн" 0 Источник:

"А это юбка, которую я заказала онлайн. Что-то здесь не так" 0 Источник:

"Наша собака разочарована бассейном, который нам доставили" 0 Источник: