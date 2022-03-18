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Онлайн-шопинг: 16 разочарований, которыми поделились покупатели

Онлайн-шопинг: 16 разочарований, которыми поделились покупатели (17 фото)

Автор:
18 марта 2022 21:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ожидание и реальность   ожидания и реальность   онлайн-магазины   подборка   приролы   фото   
1671
17
Онлайн-покупки - иногда как лотерея. Ведь жизнь научила многих тому, что не стоит доверять каждой картинке в интернете - на деле всё может оказаться совсем по-другому. Взглянем на несколько неудачных и где-то забавных примеров шопинга в сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   ожидание и реальность   ожидания и реальность   онлайн-магазины   подборка   приролы   фото   
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7  комментариев
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1k
Василич 2 часа назад
Малыш Йода будет выглядеть вполне приемлемо если налить в него коньяку, грамм двести..
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9k
kirpal Полчаса назад
В большинестве случаев в описании написаны подробности. И размер сковородки был, и так же было сказано и про движок, что это сувенир, а не нерабочая модель. Я и аркаду покупал типа такой что на картинке, но указано же что размер экрана 2.8 дюйма. Короче пост туфта, а такие покупатели рукожопы.
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4k
Владимир Полчаса назад
сами виноваты, читать надо отзывы. и не заказывать абы что!
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7k
Elena Ki Полчаса назад
Сами не смотрят на размеры, а потом все вокруг виноваты...
Я единственный раз купила на ибэе подставку под крышку аэрогриля. У нас их два, но во втором почему-то не было подставки изначально. Пришла посылка, сразу было видно, что там что-то маленькое. Оказалось, подставка по виду - точная копия, но по размеру в три раза меньше, чем наша. Тем не менее, крышку она держит, а это все, что от нее требовалось. Не стала никуда жаловаться. Цена была смешная, а больше нигде не удавалось найти и приходилось крышку ставить на миску.
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50k
smakido 38 минут назад
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124k
Виктор Апрель 52 минуты назад
Какая огромная собака на правом фото!
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