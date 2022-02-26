20+ случаев, когда ожидания разбились о реальность

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Ожидания и реальность - вечная тема. Ведь иногда в жизни мы получаем не совсем то, на что изначально рассчитывали, и касается это всего. Взглянем на несколько примеров простых людей, которые поняли на себе, что иногда мы окружены обманом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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