20+ случаев, когда ожидания разбились о реальность

Ожидания и реальность - вечная тема. Ведь иногда в жизни мы получаем не совсем то, на что изначально рассчитывали, и касается это всего. Взглянем на несколько примеров простых людей, которые поняли на себе, что иногда мы окружены обманом!

0

Какое сходство... 0 Источник:

×

×

Экскурсия в популярное место: ожидание и реальность 0 Источник:

Когда решила сделать что-то из интернета 0 Источник:

0

То же самое - с рецептами 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Птичка уже не та... 0 Источник:

0 Источник:

Когда фото на сайте не совпало с доставленным товаром 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Разочарования в жизни - неизбежны 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Неудачные тату - отдельная печаль 0 Источник:

Горшок в виде Боба Росса 0 Источник:

Не так презентабельно, как на картинке 0 Источник:

0 Источник:

Ох уж эти маркетологи.. 0 Источник:

0 Источник:

"Кажется, что там шариков на целый стакан, а на деле..." 0 Источник:

Иногда кажется, что везде - сплошной обман! 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Такое не особо хочется есть 0 Источник:

0 Источник:

Тортик, который пытались украсить как на фотографии 0 Источник: