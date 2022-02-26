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20+ случаев, когда ожидания разбились о реальность

20+ случаев, когда ожидания разбились о реальность (30 фото)

Автор:
26 февраля 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидания vs реальность   Юмор   в сети   интернет   ожидание и реальность   подборка   смешно   фото   
547
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Ожидания и реальность - вечная тема. Ведь иногда в жизни мы получаем не совсем то, на что изначально рассчитывали, и касается это всего. Взглянем на несколько примеров простых людей, которые поняли на себе, что иногда мы окружены обманом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ожидания vs реальность   Юмор   в сети   интернет   ожидание и реальность   подборка   смешно   фото   
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2  комментария
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Izrin Maria Час назад
Ну, последний-то лучше получился, чем было задумано!
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Froll 4 минуты назад
Ну тут-то как могло не получиться?Элементарней некуда.
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