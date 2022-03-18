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Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток

Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток (19 фото)

Автор:
18 марта 2022 17:58
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Каламбур   Юмор   твиттер   шутки   язык   
2967
19

Как победить кризис в России, кто такой алкаш, почему никто не покупает тапочки с акулами, примеры импортозамещения и кое-что ещё.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анекдоты   Каламбур   Юмор   твиттер   шутки   язык   
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7  комментариев
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20k
Егор 2 часа назад
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perekrestok 39 минут назад
Почему то сложилось впечатление что тут могут и обмануть. Хотя кажется что там честные люди.
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Сергей 2 часа назад

Пфф!
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