Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток

2967
19
Как победить кризис в России, кто такой алкаш, почему никто не покупает тапочки с акулами, примеры импортозамещения и кое-что ещё.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Новейшая, но немного баянистая подборка каламубров и лингвошуток
- Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
- Про Котлету, Микрона и Т9: новая подборка каламбуров и лингвошуток
- Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток
- Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток
40
Понравилось40
Новости партнёров
Пфф!