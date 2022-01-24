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Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток (22 фото)

Автор:
24 января 2022 18:47
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   
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Почему на Северном полюсе нет реперов, где живут грузинские пчёлы, как могила исправила горбатого и многое другое.
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Метки: Анекдоты   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   
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portmen77 Полчаса назад
За Беглова минус. Повар, пошёл нах!
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