Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

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Почему на Северном полюсе нет реперов, где живут грузинские пчёлы, как могила исправила горбатого и многое другое.
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Говорят, в норвежских тюрьмах пока приставки прошлого поколения, а вот голландские тюрьмы уже давно перешли на некстген
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