Как звали доктора Ватсона, и кто выступил в качестве прототипа этого персонажа?

В рассказе «Загадка Торского моста» на сумке, где сложены записки Ватсона, есть надпись «Джон Х. Уотсон, доктор медицины, бывший военнослужащий Индийской армии». А вот в «Человеке с рассеченной губой» супруга обращается к нему Джеймс. Почему, ведь это разные имена? Точно на этот вопрос не ответить. Возможно, автор сделал это сознательно, допустив ошибку для создания еще одной загадки, над которой читатели могли бы поломать голову. Но не исключена и ошибка, к примеру, при наборе текста.

К слову, более точное написание и произношение фамилии – именно Уотсон, а не Ватсон. А среднее имя доктора – Хэмиш.