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Как звали доктора Ватсона, и кто выступил в качестве прототипа этого персонажа?

Как звали доктора Ватсона, и кто выступил в качестве прототипа этого персонажа? (6 фото)

Автор:
18 января 2022 14:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Герой   детектив   джон   доктор Ватсон   имя   персонаж   шерлок холмс   
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Неизменный помощник талантливого сыщика, летописец и друг доктор Ватсон популярен не меньше самого Шерлока.

Этот персонаж упоминается в произведении Артура Конана Дойла по фамилии. И только истинные поклонники рассказов о Шерлоке Холмсе знают его настоящее имя. И это неудивительно, ведь оно упоминается всего три раза: в «Этюде в багровых тонах» имеется подзаголовок «Из воспоминаний Джона Х. Ватсона, доктора медицины, отставного офицера военно-медицинской службы».


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В рассказе «Загадка Торского моста» на сумке, где сложены записки Ватсона, есть надпись «Джон Х. Уотсон, доктор медицины, бывший военнослужащий Индийской армии». А вот в «Человеке с рассеченной губой» супруга обращается к нему Джеймс. Почему, ведь это разные имена? Точно на этот вопрос не ответить. Возможно, автор сделал это сознательно, допустив ошибку для создания еще одной загадки, над которой читатели могли бы поломать голову. Но не исключена и ошибка, к примеру, при наборе текста.

К слову, более точное написание и произношение фамилии – именно Уотсон, а не Ватсон. А среднее имя доктора – Хэмиш.


Считается, что в этом качестве выступил сам автор. Но есть и альтернативные версии. В соответствии с одной из них на эту роль претендует майор Альфред Вуд – бессменный секретарь Конан Дойла.

Еще одна версия – шотландский остеопат Уильям Смит. Возможными прототипами персонажа также могли быть военный хирург Александр Фрэнсис-Престон и доктор Джон Ватсон, проходивший службу в Манчжурии.


После окончания Лондонского университета Ватсон получил степень и начал работу военного врача в Индии, а позднее был переведен в Афганистан. В 1881 году он познакомился с Холмсом и снял вместе с ним квартиру на Бейкер-стрит у миссис Хадсон.

Несколько лет вел практику в США. Знакомится с Мэри Морстен и вступает с ней в брак. После ее смерти в 1894 году продает практику в Кенсингтоне и возвращается на Бейкер-стрит. Вступает в новый брак.


В шерлокиане Ватсон выступает в качестве личного биографа Холмса. Нередко действует по поручению сыщика, но не всегда преуспевает. Существенно уступает Холмсу в наблюдательности, но является отличным другом и компаньоном, спасает тому жизнь и консультирует по вопросам медицины.


Произведения о приключениях знаменитого дуэта многократно экранизировались и продолжают экранизироваться. Самая известная советская экранизация – телесериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», где роль сыщика исполнил Василий Ливанов, а доктора – Виталий Соломин. 15 лет назад в Москве была открыта скульптурная композиция, прототипами которой и стали вышеуказанные актеры.

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Метки: Герой   детектив   джон   доктор Ватсон   имя   персонаж   шерлок холмс   
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37k
jonnyD 2 часа назад
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2k
cnob7 2 минуты назад
Джон Хэммиш Уотсон
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7k
Vadim Час назад
Джейн


Джоан
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155
zenon 2 часа назад
В переводах специалистов, писателей знающих наглицкий язык написано что его фамилия Уотсон. Когда смотрел сериал, то был удивлён, почему из Уотсона сделали Ватсона. Там же при написании на английском первая буква даблю.
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704
Chaim Kushnir 2 часа назад
как как... Доктор,конечно же )
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19k
sanchesS80 2 часа назад
Хм, хоть и читал все книги про Холмса, не знал что Ватсон второй раз женился. Интересно.
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30k
ACU900 2 часа назад
Доктор Ватсон провел ночь с проституткой. Наутро она ему говорит:
-Ай-ай-ай, доктор Ватсон!Как некрасиво! Что скажут миссис Хадсон и Миссис Мортимер!
ВАтсон, удивившись, спрашивает:
-ОТкуда ты про них знаешь, милочка?
Проститутка знакомым хриплым голосом отвечает:
-ЭТО ЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!
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155
zenon ACU900 2 часа назад
Холмс. Почему, когда вы писаете у вас так тихо и бесшумно. Я же писаю и у меня так звонко? Это потому Ватсон, что вы писаете на мои штиблеты, а я писаю в карман вашего нового драпового пальто.
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