В аэропорту Колумбии "работает" самый маленький пёс-ищейка

Собаки-ищейки и их дрессировщики проходят интенсивную подготовку в течение нескольких месяцев. Затем они "работают" в аэропортах, суднах, в больницах, школах и университетах, на разных мероприятиях, а также в тюрьмах и других местах, где требуется усиление безопасности. На протяжении всей своей карьеры собаки и дрессировщики проходят переподготовку и различные тесты.