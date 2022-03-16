В аэропорту Колумбии "работает" самый маленький пёс-ищейка

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Видя, как маленький чихуахуа "работает" ищейкой в аэропорту, многие посмеиваются. А зря - ведь этот пёсик крайне серьёзно подходит к своей работе, и великолепно с ней справляется. Он - служебная собака в аэропорту Колумбии.
Жительница Колумбии по имени Агата Форнаса находилась в аэропорту, когда заметила группу сотрудников правоохранительных органов в сопровождении крошечного чихуахуа. Тот деловито обнюхивал сумки, и был одет в миниатюрный полицейский жилет. Женщина успела сделать несколько кадров с пёсиком.
Женщина узнала от сотрудниц магазина duty free, что пёсика зовут Чики (Chiqui). Этот чихуахуа действительно "работает" в аэропорту служебной собакой-ищейкой. Несмотря на то, что многие над ним посмеиваются из-за маленьких размеров, Чики всегда крайне сосредоточен на своей работе, и прекрасно с ней справляется.
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Фотографии с Чики быстро распространились по сети. Теперь пользователи восхищаются этим малышом - ведь несмотря на размеры, он профессиональный пёс-ищейка. Он прошел долгую и серьезную подготовку и тренировки, как любая служебная собака.
Известно, что собак веками использовали в качестве компаньонов и в полиции. Первый зарегистрированный случай использования собаки-ищейки для поиска преступников наблюдали в 1880-х годах. В начале 1900-х годов бельгийская полиция начала официально обучать собак К9, и вот уже более 100 лет собаки верно служат правоохранительным органам по всему миру.
Собаки-ищейки и их дрессировщики проходят интенсивную подготовку в течение нескольких месяцев. Затем они "работают" в аэропортах, суднах, в больницах, школах и университетах, на разных мероприятиях, а также в тюрьмах и других местах, где требуется усиление безопасности. На протяжении всей своей карьеры собаки и дрессировщики проходят переподготовку и различные тесты.
Наиболее распространенные породы полицейских собак - бельгийские малинуа, немецкие овчарки, голландские овчарки, бладхаунды и лабрадоры-ретриверы. Однако, иногда в качестве служебных животных обучают и собак других, более мелких пород.
Источник:
АНТИФИШКИ
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