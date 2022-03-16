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В аэропорту Колумбии "работает" самый маленький пёс-ищейка

В аэропорту Колумбии "работает" самый маленький пёс-ищейка (10 фото)

Автор:
16 марта 2022 21:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   полицейские собаки   полиция   служебные животные   собака   собаки   фото   
671
10
Видя, как маленький чихуахуа "работает" ищейкой в аэропорту, многие посмеиваются. А зря - ведь этот пёсик крайне серьёзно подходит к своей работе, и великолепно с ней справляется. Он - служебная собака в аэропорту Колумбии.
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Источник:

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Метки: животные   интересно   полицейские собаки   полиция   служебные животные   собака   собаки   фото   
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4  комментария
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44k
Элек Мек 2 часа назад
МильЁн лет назад был в Доминикане, при въезде ничего не проверяют,при вылете собаки очередь обнюхивают в полный вперёд.
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38k
Бабай 47 минут назад
Собака-наркоманьяка.
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5k
Mowgley Час назад
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50k
smakido 2 часа назад
В народе есть пословица : мал золотник, да дорог.
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mercure

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